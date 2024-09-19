Zehn Jahre Wachstum, Zuverlässigkeit und Innovationen: MagentaSport feiert Jubiläum

MagentaSport begeistert seit zehn Jahren Millionen von Sportfans und steht für eine Dekade des Wachstums und der Verlässlichkeit für Ligen sowie Verbände. Seit dem Senderstart am 27. September 2014 hat die Plattform mehr als 13.000 Live-Produktionen gezeigt, die Reichweiten stiegen von 4,5 Millionen Zuschauern auf 82 Millionen pro Saison. Das TV-Angebot startete 2014 zunächst unter dem Label „Telekom Basketball“, ergänzt um „Telekom-Eishockey“ im Jahr 2017. Ab 2019 wurde die TV-Sportwelt in MagentaSport umbenannt.

„Mit MagentaSport stehen wir seit zehn Jahren verlässlich an der Seite von Verbänden und Klubs und geben zahlreichen Sportlerinnen und Sportlern eine mediale Bühne,“ betont Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom. „Unseren Kunden bieten wir seit 2014 eine plattformübergreifende Streaming-Lösung mit immer neuen Ideen und einem breit gefächerten inhaltlichen Angebot für alle Generationen. Wir haben auf die richtigen wachstumsorientierten Rechte gesetzt. Zehn Jahre MagentaSport steht gleichbedeutend für zehn Jahre innovatives Sport-TV in bester Qualität."

MagentaSport steigert die Popularität der Sportarten und bietet beste Live-Qualität, umfassende Hintergrundberichte, Dokus, Analysen und Interviews. Mit innovativen Formaten und direkter Fan-Interaktion über Soziale Netzwerke bei aktuell rund 1,5 Millionen Followern hebt sich MagentaSport zudem deutlich von anderen Sport-Angeboten ab.

Anlässlich des Geburtstags am 27. September bietet MagentaSport in den kommenden Wochen eine Reihe von Top-Spielen kostenlos für alle und ohne Registrierung an. Zum Auftakt der neuen DEL-Saison wird Augsburg und Ingolstadt (Donnerstag, ab 19.00 Uhr) frei empfangbar und live gezeigt. Außerdem die Eröffnung des „SAP Gardens“ in München mit dem Top-Spiel des EHC Red Bull gegen den NHL-Klub Buffalo Sabres (27.09.) sowie der Saisonstart in der Basketball Euro-League mit ALBA Berlin gegen den Champion Panathinaikos Athen (3.10.). Darüber hinaus sind weitere Fan-Aktionen geplant.

Start im Jahr 2014 mit „Telekom Basketball“

Die Telekom hat früh auf Basketball gesetzt und ist mit Rekordquoten belohnt worden. Vor zehn Jahren zeigte „Telekom Basketball“ alle Partien der Basketball-Bundesliga (BBL) und Pokalspiele live. Besondere Herausforderungen erforderten in der Coronakrise besondere Ideen: gemeinsam entwickelte MagentaSport mit der BBL einen einzigartigen Turniermodus, um den Meistertitel 2019/2020 auszuspielen - zehn Teams im selben Hotel, wochenlange Isolation, Spiele vor leerer Halle. Ein Konzept, das sogar die NBA in Nordamerika seinerzeit aufgriff.

Heute ist MagentaSport die Heimat für den deutschen Basketball und zeigt neben den besten europäischen Ligen Euroleague und Eurocup seit dem Beginn einer intensiven Kooperation mit dem Deutschen Basketball Bund (DBB) im Jahr 2015 auch die sehr erfolgreichen Nationalteams der Männer und Frauen. So ermöglicht MagentaSport es den Fans, Länderspiele und Großereignisse wie Europa- und Weltmeisterschaften live zu verfolgen. Mit den Übertragungen zur Basketball-WM 2023 erzielte MagentaSport dabei Reichweiten von über 10 Mio., das Halbfinale gegen die USA verfolgten rund 2,6 Mio. Zuschauer. In der Basketball-WM-Saison 2023/24 erreichte MagentaSport mit über 100 Mio. auch bei den VOD-Abrufen neue Rekordwerte.

Von der Fachpresse wurde die Finalübertragung der Basketball-WM 2023 als „perfekte Inszenierung eines goldenen Basketball-Märchens“ bezeichnet und ist in diesem Jahr für den Deutschen Fernsehpreis als "Beste Sportsendung" nominiert. Mit der FIBA EuroBasket und der FIBA Women‘s EuroBasket im kommenden Jahr stehen die nächsten großen Basketball-Highlights im Programm von MagentaSport bereits fest.

Ausbau mit „Telekom Eishockey“ 2016

Auch im Eishockey verzeichnet MagentaSport seit den ersten Übertragungen zur Deutschen Eishockey Liga (DEL) 2016 jährlich Rekordzuwächse. Die Zuschauerzahlen haben sich bis heute auf über 25 Millionen verdreifacht. Heute bietet MagentaSport das beste und größte Eishockey-Angebot in Deutschland. Seit Jahren sind bei MagentaSport nicht nur alle Spiele der DEL zu sehen - einzeln und in der Konferenz -, sondern auch die Freundschaftsspiele und Turniere der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft.

Auch der Deutsche Eishockey Bund (DEB) hat dabei durch die Partnerschaft mit MagentaSport eine höhere Sichtbarkeit erlangt. Die Telekom bietet sowohl für die Nationalmannschaft der Männer als auch für die Frauen und den Nachwuchs eine mediale Bühne und überträgt unter anderem auch die Frauen WM sowie die WM der U18 und der U20 Junioren. In diesem Jahr kommen erstmals Livespiele der europäischen Königsklasse im Eishockey, der Champions Hockey League dazu. Gleichzeitig zeigt MagentaSport seit dieser Saison auch die Highlights aller DEL2 Spiele.

3. Liga und Frauen-Bundesliga ab 2017 im Programmangebot

Seit der Saison 2017/18 zeigt MagentaSport alle Spiele der 3. Fußball-Liga live und in voller Länge und ist auch hier mit jährlich wachsenden Rekord-Quoten erfolgreich. Für Fans und Vereine wurde mit zusätzlichen Top-Formaten und Experten eine neue Dimension der Berichterstattung geschaffen - bei jedem Spiel vor Ort mit Moderatoren und Kommentatoren. Zusätzlich wurden in der 3. Liga auch erstmals wöchentlichen Konferenzen eingeführt. 2017 ergänzen dann auch Top-Spiele der Frauen-Bundesliga das Programm. Seit 2021 sind alle Spiele der FBL zu sehen, die Reichweite steigerte sich innerhalb von zwei Jahren um fast 150 Prozent.

Innovatives SportTV hebt Sportberichterstattung auf neues Level

In rund 13.300 Live-Produktionen seit 2014 kümmern sich Mitarbeiter aus Redaktion und Produktion seit dem Gründungsjahr in bisher etwa 38.000 Live-Schichten tagtäglich um MagentaSport und haben dabei in den letzten zehn Jahren eine Reihe von technischen Innovationen eingeführt, um das Nutzererlebnis zu verbessern und die Sportberichterstattung auf ein neues Level zu heben. Die Telekom ist damit zu einem der größten Livesport Produzenten in Deutschland aufgestiegen. Immer mit dem Blick auf eine Sportproduktion, die sich in den letzten Jahren zu einem durchweg digitalisierten Wertschöpfungsprozess auf der Kerninfrastruktur der Telekom entwickelt hat. Die Livesignale aus den Arenen werden über die Glasfasernetze der Telekom verteilt. Die Distribution der Spiele zu verschiedenen Anbietern erfolgt über Cloud Technologie. Und auch die Kunden nutzen die Livespiele über digitale Medien: Via MagentaTV, via SmartTV Apps, mobile Apps oder über den Internet Browser.

MagentaSport feiert mit Fans und Kunden

Im Rahmen des Jubiläums bietet MagentaSport unter dem Motto „Seit 10 Jahren färben wir den Sport Magenta“ allen Fans vom 19. September bis 07. Oktober u. a. kostenlose Live-Spiele:

19. 09. ab 19.00 Uhr: Start der DEL-Saison mit Augsburg-Ingolstadt

24. 09. ab 19.15 Uhr: EuroCup Hamburg-Bourg-en-Bresse

27. 09. ab 19.30 Uhr: "SAP Garden Opening Game" EHC Red Bull München-Buffalo Sabres

28. 09. ab 11.45 Uhr: Frauen-Bundesliga 1. FC Köln-SC Freiburg

29.09. ab 13.15 Uhr: 3. Liga FC Ingolstadt 04 - Hansa Rostock

03. 10. ab 18.15 Uhr: EuroLeague Alba Berlin - Panathinaikos Athen

Darüber hinaus werden via Instagram gemeinsam mit den Fans in verschiedenen Kategorien die besten Momente aus zehn Jahren MagentaSport gekürt. Die Fans können u. a. die besten Momente aus den einzelnen Wettbewerben wählen sowie den besten Kommentar und das beste Interview. In der MeinMagentaApp können Telekom Kunden im Rahmen des Treueprogramms Magenta Moments zudem eine Topspiel-Reise zu ihrem Lieblingsverein gewinnen. Enthalten sind hierbei neben den Tickets zum Spiel auch die Anreise sowie eine Hotelübernachtung.

Hier finden Sie die Aktionsseite mit einem Mini-Movie zu „10 Jahre MagentaSport“: www.magentasport.de/10-jahre-magentasport

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