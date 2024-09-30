Zweites Wiesn-Wochenende mit Mobilfunknetz-Datenrekord

Trotz des schlechten Wetters stieg das Datenvolumen am Samstag auf über 24 Terabyte und lag damit höher als am ersten Wiesen-Samstag. Das Netz der Telekom hielt dem Ansturm jederzeit stand. Gesprächs- oder Datenabbrüche lagen im 0-Komma-Bereich. Eine Schlüsselrolle für die reibungslose Datenübertragung kommt dem 5G-Standard zu: Darüber werden rund 40 Prozent der Daten gesendet.

Ein Blick in die Mobilfunkdaten zeigt: Das zweite Wiesen-Wochenende ist bei den Italienern weiterhin sehr beliebt für eine Stippvisite nach München (früher wurde das 2. Wiesn-Wochenende „Italiener-Wochenende“ genannt). Am ersten Wochenende lagen sie bei den Besucherzahlen noch hinter den Gästen aus den USA und Österreich. Doch am vergangenen Wochenende erreichten sie klar Platz eins.

Auch das Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen am Samstag in der Münchner Allianz Arena hinterließ Spuren im Wiesn-Netz der Telekom. Beide Halbzeiten führten zu einem deutlichen Anstieg beim Streaming.

Festnetz auf der Wiesn

Und auch das Festnetz der Telekom spielt auf dem Oktoberfest eine wichtige Rolle. Für die Schausteller und Festwirte auf dem Festgelände stellt die Telekom knapp 200 Festnetz-Anschlüsse bereit, damit die Logistik (EC-Kartenterminals etc.) einwandfrei funktioniert. Für diesen Zweck ist das Festgelände mit einem unterirdischen Kabelnetz ausgestattet.

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