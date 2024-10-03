Deutsche Bahn und Deutsche Telekom verbessern Mobilfunkempfang im Zug

Bahnreisende profitieren von deutlich besserem Handyempfang, wenn sie über das Mobilfunknetz der Telekom telefonieren oder surfen: Gespräche und Online-Verbindungen sind inzwischen auf vielen Strecken nahezu unterbrechungsfrei möglich. Dafür haben Bahn und Telekom in den vergangenen drei Jahren einen dreistelligen Millionenbetrag investiert. Im Jahr 2021 hatten die beiden Unternehmen ambitionierte Ziele für den Mobilfunkausbau entlang der Gleise festgeschrieben. Zwei Jahre schneller als vereinbart, haben sie die Ziele erreicht: Telekom-Kunden profitieren von deutlich größerer Netzabdeckung und spürbar erhöhten Bandbreiten.

Die Telekom stellt für Bahnreisende auf 99 Prozent der 7.800 Kilometer umfassenden Hauptverkehrsstrecken mindestens 200 Mbit/s Bandbreite zur Verfügung, das sind zwölf Prozentpunkte mehr als zu Beginn der Kooperation. Auf 95 Prozent der Hauptverkehrsstrecken stehen sogar 300 Mbit/s und mehr zur Verfügung. Eine enorme Steigerung gab es auch bei der 200 Mbit/s-Versorgung so genannter fahrgaststarker Strecken (13.800 Kilometer). Dort sind jeweils täglich mehr als 2.000 Fahrgäste unterwegs. Die Versorgung stieg um über 20 Prozentpunkte von 73 auf heute 94 Prozent. Auch auf Nebenstrecken (12.000 Kilometer) wurde die Mobilfunkabdeckung deutlich erweitert. Sie sind heute zu gut 96 Prozent mit 100 Mbit/s versorgt. Vor drei Jahren waren es knapp 83 Prozent.

Dr. Richard Lutz, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn : „Die Zusammenarbeit von Deutscher Telekom und Deutscher Bahn zeigt: Deutschland kommt bei der Digitalisierung voran! Gemeinsam haben wir es geschafft, dass Bahnreisende im Telekom-Netz nahezu überall ohne Unterbrechung surfen und telefonieren können. Die Telekom hat dafür ihr Netz verstärkt, wir als DB unsere Fahrzeuge ausgerüstet. Jetzt kommen immer mehr Züge mit mobilfunktransparenten Scheiben in unsere Flotte. Lückenloser Mobilfunkempfang ist ein Grundbedürfnis für unsere Kund:innen. Wenn wir da besser werden, machen wir das Bahnfahren deutlich attraktiver. Deshalb ist dieses gemeinsam erreichte Digitalisierungsziel auch ein Fortschritt bei unserem Gesamtsanierungsprogramm „S3“, mit dem wir zurück auf den Wachstumspfad unserer Strategie Starke Schiene finden.“

Timotheus Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom : „Alle zweieinhalb Tage haben wir einen neuen Mast gebaut. Wir haben die Datenraten deutlich erhöht. Und wir haben gesehen: Netzausbau funktioniert nur im Miteinander. Wir brauchen nutzbare Flächen für unsere Standorte und schnellere Genehmigungsverfahren. Die Versorgung von herausfordernden Strecken durch Nationalparks, Berge, bewaldete Täler oder durch Tunnel benötigt einen langen Atem. Auch hier werden wir nicht nachlassen. Wir haben viel erreicht und die Menschen merken das. Wir sind aber noch nicht am Ziel und müssen weitere Schritte gemeinsam gehen.“

Zusammenarbeit geht weiter

Im Rahmen der Kooperation zwischen DB und Deutscher Telekom wurden seit Sommer 2021 rund 5.500 Streckenkilometer neu mit Breitband versorgt. Insgesamt 470 neue Mobilfunkmasten wurden aufgebaut und rund 1.900 bestehende Standorte technisch erweitert und modernisiert. Eine Reihe von Strecken sind mittlerweile so ausgeleuchtet, dass das Mobilfunknetz entlang der Schiene keine Funklöcher mehr hat. Dazu zählen etwa Frankfurt–Nürnberg–München, Karlsruhe–Basel, Frankfurt–Köln (linksrheinisch), Köln–Düsseldorf–Dortmund, Frankfurt–Kassel–Hannover, Berlin–Leipzig–Erfurt–Nürnberg-München, Hamburg–Bremen, Saarbrücken–Mannheim sowie Dresden–Leipzig.

Auch wenn die 2021 vereinbarten Ausbauziele früher als geplant erreicht wurden, wollen beide Unternehmen die Zusammenarbeit fortsetzen und insbesondere die Mobilfunkversorgung in Tunneln weiter verbessern. Aus Sicherheitsgründen kann Mobilfunktechnik dort nur eingebaut werden, wenn die Tunnel für den Zugverkehr komplett gesperrt sind. Von den 400 bereits ausgebauten Tunneln, hat die Telekom mehr als 100 Tunnel an ICE-Strecken noch einmal besser ausgeleuchtet, weitere sollen folgen.

Herausfordernd sind auch solche Strecken, die durch Naturschutzgebiete führen. Dazu gehört etwa die Strecke Berlin–Rostock durch den Müritz-Nationalpark. Nach jahrelangen Verhandlungen konnte zuletzt eine Einigung mit den Naturschutzbehörden erzielt werden. Bis 2026 plant die Telekom diese Strecke voll zu versorgen.

Feines Muster für guten Mobilfunkempfang

Die DB investiert für verbesserten Mobilfunkempfang an Bord ihrer Züge in Scheiben, die das Mobilfunksignal besser ins Wageninnere lassen. Bei diesen sogenannten mobilfunkdurchlässigen Scheiben wird ein feines Muster in die hauchdünne Metallschicht gelasert, die die Wagen gegen die Sonneneinstrahlung schützt. Die mobilfunkdurchlässigen Fenster ersetzen Schritt für Schritt die bisherigen Repeater, die Signale über Antennen auf den Wagen empfangen und in den Innenraum leiten. Neue Züge wie der ICE 3neo werden ab Werk mit mobilfunkdurchlässigen Scheiben statt mit aufwändigen Repeatern ausgerüstet. Bei Zügen, die schon seit vielen Jahren zuverlässig fahren, nutzt die DB ein innovatives Laser-Verfahren, um die Scheiben nachträglich mit einem feinen Muster in der Metallschicht mobilfunkdurchlässig zu machen. Die Technologie steht seit kurzem für den Bahnsektor zur Verfügung. So lässt sich der Handy-Empfang an Bord nachhaltig verbessern. Für die Bearbeitung von mehr als 70.000 Fensterscheiben ihrer Fernverkehrszüge investiert die DB rund 50 Millionen Euro.