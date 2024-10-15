Deutsche Telekom und Broadcom intensivieren Partnerschaft

Die Telekom Tochter T-Systems und Broadcom intensivieren ihre rund 20-jährige Zusammenarbeit. T-Systems ist fortan VMware Cloud Service Provider (VCSP) Pinnacle Partner – die höchste und strategischste Stufe im Broadcom Advantage Partnerprogramm. Sie wird ausschließlich an Unternehmen vergeben, die mit signifikanten Sales- und Serviceerfolgen punkten, große internationale Erfahrung vorweisen können und über umfassendes technologisches Wissen verfügen. Pinnacle Partner arbeiten eng mit Broadcom zusammen, um Kunden bei der Lösung komplexer Herausforderungen und der Einführung fortschrittlicher digitaler Technologien zu unterstützen.

Private Cloud as a Service von T-Systems

T-Systems wird künftig die Innovationskraft seiner Kunden durch das Angebot von Managed Private Cloud Services, inklusive Sovereign Cloud Diensten, auf Basis von VMware Cloud Foundation (VCF) unterstützen. Die VCF-basierende Private Cloud-Plattform hilft Unternehmen ihre Infrastruktur kostenoptimiert zu modernisieren und bietet ein skalierbares Cloud-Erlebnis mit Zuverlässigkeit und Sicherheit auf höchstem Niveau. T-Systems wird VCF-basierte Dienste weltweit anbieten, so dass Kunden ihr volles Potenzial ausschöpfen können und von langfristiger Stabilität bei der Bereitstellung von Cloud-Infrastrukturen profitieren.

White Label – Dienstleitungen unter der eigenen Marke

Als Pinnacle Partner unterstützt T-Systems zudem das VCSP White Label-Modell. Damit kann T-Systems VCSP registrierten Partnern Lizenzen, Support und optionale Hosting-Services zur Verfügung stellen. Diese Partner können die Services dann unter ihrer eigenen Marke anbieten und so VMware-Produkte in ihr Portfolio integrieren.

„Die Partnerschaft mit Broadcom ist ein wichtiger Bestandteil unserer Multi-Cloud-Strategie. Ergänzt durch unsere Hyperscaler-Lösungen können wir unseren Kunden genau das bieten, was sie brauchen. Und das weltweit", sagt Ferri Abolhassan, CEO von T-Systems und Vorstandsmitglied der Deutschen Telekom.

"Broadcom wird seine enge Zusammenarbeit mit T-Systems, einem unserer wertvollsten Partner, fortsetzen, um die Modernisierung der Infrastruktur, die Einführung von KI und die Cyber-Resilienz unserer gemeinsamen Kunden zu beschleunigen und gleichzeitig ihre Bedürfnisse mit souveränen Cloud-Diensten zu unterstützen, die die Datenresidenz und andere rechtliche Kontrollen ermöglichen", sagte Hock Tan, CEO von Broadcom Inc.

Stärkung einer langjährigen Partnerschaft

Zwischen T-Systems und VMware, jetzt Broadcom, besteht seit rund 20 Jahren eine enge Zusammenarbeit. Mit der Future Cloud Infrastructure (FCI) von T-Systems steht Kunden ein Migrations-Tool für beliebige IT-Infrastrukturen zur Verfügung. Zudem hat T-Systems ein VMware Cloud Center of Excellence eingerichtet. Damit wird der Umstieg in die Cloud für Unternehmen noch einfacher, schneller und kostengünstiger. Kunden erhalten darüber Zugang zum VMware-Portfolio für Infrastruktur, Anwendungsmodernisierung und Sicherheit.









Über Broadcom

Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine breite Palette von Halbleitern, Unternehmenssoftware und Sicherheitslösungen entwirft, entwickelt und liefert. Das branchenführende Produktportfolio von Broadcom bedient wichtige Märkte wie Cloud, Rechenzentren, Netzwerke, Breitband, drahtlose Netzwerke, Speicher, Industrie- und Unternehmenssoftware. Unsere Lösungen umfassen Netzwerk- und Speicherlösungen für Service Provider und Unternehmen, Konnektivität für Mobilgeräte und Breitband, Mainframes, Cybersicherheit sowie private und hybride Cloud-Infrastrukturen. Broadcom ist ein in Delaware ansässiges Unternehmen mit Hauptsitz in Palo Alto, Kalifornien. Weitere Informationen finden Sie unter www.broadcom.com .

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