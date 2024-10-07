Oktoberfest: Datenrekord dank 5G.

Während des Oktoberfests wurden im Mobilfunknetz der Telekom auf der Theresienwiese mehr als 266.000 Gigabyte an Daten übertragen. Das sind rund 26 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Damals dauerte das Volksfest sogar zwei Tage länger. Eine zentrale Rolle bei der Übertragung spielt der Mobilfunkstandard 5G. Rund 40 Prozent der Daten werden im „Wiesn-Netz“ der Telekom über den neusten Mobilfunkstandard abgewickelt. Das hebt das Kundenerlebnis auf eine neue Stufe. Daten- oder Gesprächsabbrüche gehören damit weitgehend der Vergangenheit an. Selbst das Streaming von Fußballspielen ist auf dem Oktoberfest mittlerweile problemlos möglich. So führten beispielsweise die Spiele des FC Bayerns gegen Leverkusen (28.9.) und Frankfurt (6.10.) zu deutlichen Spitzen bei der Datenübertragung. Trotzdem blieb das Netz jederzeit stabil. Die Telekom hat in diesem Jahr zum dritten Mal 5G auf dem Oktoberfest eingesetzt und damit Downloadgeschwindigkeiten von über 1 Gigabit pro Sekunde angeboten. Großveranstaltung wie Volksfeste, Konzerte und Sportveranstaltungen sind ohne 5G heute kaum noch vorstellbar.

Social Apps

Einen eindeutigen Wiesn-Hit gab es in diesem Jahr nicht. Bei den Social Apps gab es dagegen einen klaren Sieger im Telekomnetz. Mit deutlichem Abstand war Instagram die am meisten genutzte App auf der Wiesn. Gefolgt von WhatsApp, Snapchat, Facebook und Tiktok.

Gästeliste

Gäste aus dem Ausland machen Rund ein Drittel des Datenverkehrs im Wiesn-Netz der Telekom aus. An erster Stelle lagen die Gäste aus den USA, gefolgt von Besuchern aus Österreich und Italien. Italien konnte sich lediglich am 2. Wiesn-Wochenende, dem so genannten „Italiener-Wochenende“, kurzfristig auf Platz eins des Rankings schieben.

Sonderversorgung

Für das Oktoberfest baut die Telekom jedes Jahr eine Sonderversorgung auf. Zehn Mobilfunk-Masten und vier Standorte in Bierzelten versorgten die Gäste auf der Theresienwiese. Die Standorte werden nach dem Oktoberfest abgebaut und in der Nähe von München eingelagert, damit der Aufbau im nächsten Jahr wieder reibungslos funktioniert.

Festnetz

Und auch das Festnetz der Telekom spielte auf dem Oktoberfest eine wichtige Rolle. Für die Schausteller und Festwirte auf der Theresienwiese stellte die Telekom knapp 200 Festnetz-Anschlüsse bereit, damit die Logistik einwandfrei funktionierte. Für diesen Zweck ist das Festgelände mit einem unterirdischen Kabelnetz ausgestattet.

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