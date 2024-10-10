Smart Country Convention: Telekom gewinnt BWI-Auftrag für den BundesMessenger.  

Kommenden Dienstag beginnt in Berlin die Smart Country Convention. Die SCCON ist die führende Messe für den digitalen Staat. Drei Tage Kongress, Expo, Workshops & Networking stehen unter dem Motto „Stadt.Land.Tech.“ Mit über 15.000 Teilnehmern, 300 Partnern und 600 Vortragenden ist die SCCON die größte Messe für den öffentlichen Sektor in Deutschland.

BWI vergibt BundesMessenger-Auftrag an T-Systems

Im Vorfeld der SCCON gab die BWI GmbH heute einen Auftrag an die Telekom bekannt. T-Systems wird Betriebs- und Vertriebspartner für den BundesMessenger . Das Systemhaus der Bundeswehr hat den sicheren Messenger-Dienst für die öffentliche Verwaltung entwickelt. T-Systems bietet ihn Kunden künftig als Service aus eigenem Rechenzentrum an. Das Unternehmen stellt das neue Angebot auf der SCCON vor.

Digitale Verwaltung – nur noch für Ehe, Scheidung und Anzeige aufs Amt

Weiterhin zeigt die Telekom auf der SCCON Lösungen zu digitaler Souveränität, KI, Sicherheit und digitaler Verwaltung. Die meisten Bürgerinnen und Bürger wollen fast alle Behördengange online machen und Zeit sparen. Nur für Eheschließung, Scheidung und Strafanzeigen wollen sie noch persönlich aufs Amt. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen repräsentativen Umfrage des Branchenverbandes BITKOM.

Nutzerfreundlich mit KI, Chatbots und zentralen Service-Plattformen

Bürgerinnen und Bürger erwarten heute eine agil arbeitende Verwaltung und einen Service wie von Privatfirmen. Sie wünschen sich einen ultraschnellen personalisierten 24h-Service über Telefon oder soziale Medien.: Das schreibt Fabian Horbach von der Unternehmensberatung Detecon in seinem aktuellen Blogbeitrag zur SCCON. Die Telekom zeigt auf der Messe, wie KI, Chatbots und zentrale Serviceplattformen digitale Behördengänge vereinfachen.

Zoom AI Companion übersetzt in Echtzeit und schreibt Protokoll

Einfacher wird’s für die Verwaltung auch bei Video- und Telefonkonferenzen. Die Telekom zeigt auf der SCCON den Zoom AI Companion . Die Cloud-Software transkribiert beispielsweise Telefon- und Videogespräche in Echtzeit Die Anwendung erstellt daraus automatisch strukturierte Zusammenfassungen. Damit endet das unliebsame Protokollschreiben durch Mitarbeiter. Der Companion erstellt auch automatisch Arbeitsaufträge.

Angespannte Cyberlage – bis zu 40.000 Angriffe jede Minute

Nahezu vollautomatisiert arbeitet das Security Operations Center der Telekom. Es analysiert täglich mehrere Milliarden sicherheitsrelevanter Daten aus einer Viertelmillion Datenquellen. Die Telekom wertet jeden Tag bis zu 95 Millionen versuchte Angriffe auf ihre im Internet ausgelegten Lockfallen live aus. Dies ist auch nötig, denn die Cyberlage ist unverändert angespannt. Telekom registriert jede Minute 30.000 bis 40.000 Angriffsversuche. Das Telekom-SOC bietet Bund, Ländern und Kommunen Schutz für ihre digitalen Infrastrukturen. Mehr Informationen gibt auf dem Telekom-Stand Franziska Janke: Di, 15.10., 12:30: "Managed Cyber Defense für Behörden – Sichere IT-Umgebungen für alle föderalen Ebenen trotz Fachkräftemangel"

Alle Exponate und Vorträge der Telekom zur SCCON finden Sie hier .

Treffen Sie uns auf der SCCON:

Stand 201, Messegelände hub27, Tor 25, Jafféstrasse, 14055 Berlin.

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