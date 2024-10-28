Telekom erweitert Mobilfunk an 333 Standorten

Die Telekom hat in den vergangenen vier Wochen die Mobilfunkversorgung an 333 Standorten ausgebaut. 65 Standorte wurden dafür neu gebaut und funken jetzt, je nach individuellem Versorgungsziel, mit 4G- und 5G-Frequenzen. An 268 bestehenden Standorten wurde die Mobilfunk-Kapazität erhöht, um das Netz der Telekom noch besser zu machen. An 62 dieser Standorte wurde erstmals 5G in Betrieb genommen. Auf der besonders schnellen 3,6 GHz-Frequenz funken bundesweit jetzt mehr als 12.840 5G-Antennen in 956 Städten und Gemeinden – mit Download-Geschwindigkeiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde. Bereits heute können 97 Prozent der Haushalte auf das 5G-Netz der Telekom zugreifen. Die Haushaltsabdeckung bei 4G liegt bei über 99 Prozent.

22 der Neubauten entstanden entlang von Bahnstrecken. Die Telekom setzt damit ihr Engagement für eine bessere Versorgung von Zugreisenden weiter fort. In den vergangenen drei Jahren hat die Telekom 470 Mobilfunkmasten entlang der Bahnstrecken neu gebaut. An 1.900 Standorten entlang der Bahnstrecken wurde die Mobilfunkversorgung erweitert. Die Telekom stellt für Bahnreisende auf 99 Prozent der 7.800 Kilometer umfassenden Hauptverkehrsstrecken mindestens 200 Mbit/s Bandbreite zur Verfügung. Auch auf den 12.000 Kilometer langen Nebenstrecken wird die Mobilfunkabdeckung immer weiter verbessert. Sie sind heute zu gut 96 Prozent mit 100 Mbit/s versorgt.

Wer wissen möchte, ob er vom Ausbau profitiert hat, kann auf www.telekom.de/netzausbau seine Mobilfunk-Versorgung prüfen. Auch die Beraterinnen und Berater in den Telekom Shops und Fachmärkten sowie an der kostenfreien Hotline (0800 330 1000) informieren darüber.

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Die Deutsche Telekom informiert über einen WhatsApp-Kanal zum Ausbau und Betrieb des Mobilfunk- und Glasfasernetzes. Interessierte erhalten regelmäßig Neuigkeiten und Einblicke direkt aufs Smartphone. Um zum Kanal „Telekom Netzausbau“ zu gelangen, suchen und abonnieren WhatsApp-Nutzerinnen und -Nutzer diesen in der App über den Reiter „Aktuelles“. Wer keine Neuigkeiten verpassen möchte, sollte die Glocke im Kanal aktivieren.

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