Beste Unterhaltung erleben: MagentaTV MegaStream jetzt inklusive Apple TV+

Entertainment pur: Die Telekom bietet mit dem neuen MagentaTV MegaStream Tarif ein noch größeres Streaming-Erlebnis. Neu an Bord ist ab dem 12. November Apple TV+. „Unser Ziel ist es, der beste Content-Aggregator für alle Zielgruppen zu sein“, sagt Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom. „Mit der Integration von Apple TV+ in unseren neuen MegaStream Tarif bieten wir ein einzigartiges Angebot für alle, die sich das umständliche Wechseln zwischen verschiedenen Streaming-Diensten ersparen möchten. Kein anderer Anbieter hat ein vergleichbares Bundle zu einem derart unschlagbaren Preis.“

Apple TV+ bietet erstklassige, fesselnde Drama- und Comedy-Serien, Spielfilme, bahnbrechende Dokumentationen sowie Kinder- und Familienunterhaltung, darunter Alfonso Cuaróns packender neuer Thriller „Disclaimer“, die neuen Staffeln des Emmy-nominierten und BAFTA-preisgekrönten Dramas „Slow Horses“ sowie die fesselnde postapokalyptische Serie „Silo“. Apple TV+ bietet auch mit Stars besetzte Originalfilme von Apple, darunter Steve McQueens kommenden „Blitz“, der am 22. November weltweit Premiere feiert. Zusätzlich erhalten Kundinnen und Kunden des MagentaTV MegaStream Tarifs Zugang zu Disney+ Standard, Netflix Standard sowie RTL+ Premium. Damit bündelt MagentaTV verschiedene Entertainmentwelten unter einem Dach.

Der Standardpreis für den neuen Tarif MagentaTV MegaStream beträgt 30 Euro. Im Rahmen des Aktionszeitraumes vom 12. November 2024 bis zum 3. Februar 2025 bietet die Telekom den Tarif mit einem attraktiven Preisvorteil von 25 Euro monatlich in den ersten 24 Monaten an. Zusätzlich erhalten MagentaTV-Neukunden den Tarif in den ersten 6 Monaten für 0 Euro, was einer Gesamtersparnis von rund 700 Euro entspricht.

Das neue Angebot ist somit auch für alle Mieterinnen und Mieter, die sich nach dem Wegfall des Nebenkostenprivilegs im Sommer noch nicht für eine Alternative zum Kabelfernsehen entschieden haben, äußerst attraktiv.

Angebot auch ohne Telekom-Internetanschluss buchbar

Der neue MagentaTV MegaStream Tarif kann in den MagentaZuhause Tarifen S, M, L und XL gebucht werden. Die neuen Telekom Glasfasertarife 150, 300, 600, 1.000 und 2.000 folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Zudem ist das Angebot auch mit anderen Internetanbietern nutzbar, also nicht zwingend an einen Telekom-Internetanschluss gebunden.

Gute Nachricht auch für Bestandskunden des heutigen MagentaTV MegaStream Tarifs. Ihnen bietet die Telekom im Aktionszeitraum über ihr Treueprogramm Magenta Moments in der MeinMagenta App die Möglichkeit, ihr Entertainment-Paket um Apple TV+ zu erweitern und an den neuen Tarif anzugleichen; sie erhalten 6 Monate Apple TV+ kostenlos dazu. Das Geschenk endet nach sechs Monaten automatisch. Eine Kündigung ist nicht erforderlich.

Über MagentaTV

MagentaTV bündelt klassisches Fernsehen und Streamingdienste auf einer Plattform. Immer kostenlos dabei ist MagentaTV+. Hierbei handelt es sich um eine riesige und einzigartige Auswahl an Serien, Filmen, Dokus und Shows auf Abruf.

Zusätzlich stehen über 180 TV-Sender, davon mehr als 160 HD-Kanäle, zur Auswahl. Funktionen wie die übergreifende Suche, über MagentaTV+ Inhalte aber auch über alle Streaming-Dienste, Timeshift, Restart und sieben Tage Replay bieten einen einmaligen Komfort. MagentaTV ist unabhängig vom Internetanschluss buchbar, auch im EU-Ausland nutzbar und kann zuhause und unterwegs über die telekomeigene TV-Box MagentaTV One sowie über Smart TVs, Streamingsticks, Smartphones, Laptops und Tablets genutzt werden. Weitere Informationen unter www.magentatv.de

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