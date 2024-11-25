Glasfaserausbau: Telekom und Energie Südbayern vereinbaren Zusammenarbeit

Die Deutsche Telekom und Energie Südbayern (ESB) haben eine Rahmenvereinbarung geschlossen. Ziel ist es, den Glasfaserausbau in Südbayern zu beschleunigen. Ein erstes gemeinsames Projekt wird derzeit bereits in den Landkreisen Landshut, Rottal-Inn und Mühldorf am Inn umgesetzt. Im Rahmen von geförderten Ausbauprojekten wurden hier bereits 4.600 Haushalte und Unternehmen mit Glasfaser angeschlossen. Gebaut wurde das Netz durch die ESB. Um das neue Glasfasernetz für die Telekom nutzbar zu machen, werden unter anderem 11 Übergabepunkte für die Netzkopplung aufgebaut. Die Bereitstellung des Netzes soll bis Ende 2027 abgeschlossen sein. Auf dem Netz wird es anschließend zwei parallele Netzbetreiber geben. Die Kundinnen und Kunden haben dann die Wahl zwischen den Angeboten von Telekom und M-net. Über die Fiber Plattform der Telekom steht das Glasfasernetz der ESB weiteren Anbietern offen.

Guido Hüngsberg, Leiter Implementierung Breitbandkooperationen Telekom: „Die ESB ist einer der ersten regionalen Energieversorger in Bayern, den wir auf unserer Fiber-Plattform willkommen heißen dürfen. Bislang haben wir vor allem mit Stadtwerken kooperiert. Dieser Schritt markiert einen wichtigen Meilenstein in unseren Partnerschaften. Gemeinsam mit der ESB setzen wir ein starkes Signal für die Zukunft – eine Zusammenarbeit mit Vorbildcharakter.“

Michael Schneider, Verantwortlicher Breitband bei Energie Südbayern: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit zum weiteren Glasfaserausbau in Südbayern. Schnelles Internet ist nicht nur zentral für die Menschen, die hier leben, sondern mehr denn je ein wirtschaftlicher Standortvorteil, der die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Region erhöht. Als Infrastrukturanbieter haben wir das notwendige Know-how und kennen die Voraussetzungen vor Ort. Gemeinsam mit der Telekom schaffen wir ein tolles und zuverlässiges Angebot.“

Die Fiber Plattform der Telekom

Die Fiber Plattform ist das Modell der Telekom, das für die Kooperation mit kommunalen und regionalen Betreibern von Glasfaserinfrastruktur zur Anwendung kommt. Gemeinsam mit dem Kooperationspartnern werden sukzessive Glasfasernetze errichtet und durch die Telekom mit aktiver Systemtechnik betrieben. Die Telekom bietet die eigenen Magenta Zuhause-Produkte an und ermöglicht zugleich Wholesalepartnern wie 1&1, Telefónica und Vodafone eine Vermarktung auf diesen Kooperationsnetzen. Somit können die Kundinnen und Kunden dieselbe Anbietervielfalt genießen, wie auf dem Netz der Telekom selbst. Derzeit sind 24 Partner auf der Fiber Plattform aktiv. VIDEO

Über Energie Südbayern

Seit mehr als 60 Jahren ist Energie Südbayern (ESB) der faire, sichere und regionale Energieversorger und -dienstleister für Ober- und Niederbayern. Gemeinsam mit den Tochterunternehmen Energienetze Bayern und ESB Wärme bildet Energie Südbayern die ESB-Unternehmensgruppe. Energielieferung, Portfoliomanagement, der Betrieb von Energienetzen und Versorgungsnetzen sowie Energieerzeugung sind die Kerngeschäftsfelder der Gruppe und ihren Beteiligungen. Die ESB-Unternehmensgruppe steht für leistungsfähigen Service, flexible Energieprodukte und fundiertes Marktwissen rund um Gas, Ökostrom und Wärme sowie E-Mobilität und erneuerbare Energien.

Energie Südbayern GmbH

Julia Leopold

Leiterin Unternehmenskommunikation

Tel.: 089 68003 - 429

E-Mail: Julia.Leopold@esb.de

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