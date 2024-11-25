Melody of Europe: So klingt das Netz der Deutschen Telekom 

Das Mobilfunknetz der Telekom hat jetzt eine eigene Melodie. Erstmalig übersetzten Datenexperten anonymisierte Mobilfunkdaten aus dem Netz der Telekom in zehn europäischen Hauptstädten mit Hilfe von KI in eine Melodie. Die Idee war, das Netz der Telekom hörbar zu machen und so auch symbolisch Verbindung innerhalb Europas zu schaffen.

„Wir freuen uns, mit diesem Projekt zu zeigen, wie aus der Verbindung von Technologie und Kreativität ein starkes Symbol der Einheit geschaffen werden kann“, sagt Dominique Leroy, Vorstandsmitglied für Europa. „Die ‘Melody of Europe’ ist ein Sinnbild unseres Engagements, Menschen in Europa miteinander zu verbinden.“

Europas leistungsstarkes Netz als Grundlage

Grundlage für die “Melody of Europe” ist das Netz der Telekom in Europa. Aktuell sind 72 Prozent der Menschen in den zehn europäischen Landesgesellschaften der Telekom außerhalb Deutschlands mit 5G versorgt. 2027 sollen es dann 95 Prozent sein. In Deutschland können bereits heute knapp 98 Prozent der Bevölkerung 5G nutzen. Sowohl in Deutschland als auch in allen europäischen Landesgesellschaften zusammen ist die Telekom auf der Zielgeraden, bis Ende des Jahres jeweils über 10 Millionen Haushalte mit Glasfaser zu versorgen.

Daten, KI und Musikexpertise erschaffen das hörbare Netz

Das Unsichtbare hörbar zu machen, war eine anspruchsvolle Aufgabe für die Datenexperten der Telekom. Sie übersetzten Milliarden Datenpunkte der mobilen Telekommunikation in Töne. Dabei arbeitete die Telekom eng mit dem international anerkannten ungarischen Data Scientist Milan Janosov zusammen: „Daten sind meine Leidenschaft, und es war sehr spannend, daran mitzuwirken, abstrakte Informationen in ein greifbares, emotionales Erlebnis zu übersetzen. Die ‘Melody of Europe‘ zeigt, wie menschliches Expertenwissen und KI-Fähigkeiten zusammenwirken können, um etwas Neues zu schaffen“, erklärt Janosov.

So entstand die „Melody of Europe“

Datenexperten aus zehn europäischen Ländern zählten Mobilfunknetzaktivitäten wie Anrufe, Textnachrichten, mobile Internetnutzung und Zellwechsel von Kund*innen und Roaming-Nutzer*innen in ihren Hauptstädten im Juni 2024. Alle verwendeten Daten wurden anonymisiert und aggregiert, und der Prozess entsprach vollständig der DSGVO. Alle anonymisierten und aggregierten Daten aus den Ländern wurden in einen Datenpool zusammengeführt, der insgesamt über 109 Milliarden Mobilfunknetzaktivitäten umfasst. Dann folgte die Umwandlung der Mobilfunknetzdaten in Klänge. Data Scientists bildeten Veränderungen im Aufkommen über die Zeit in einem strukturierten Klangmuster ab, wobei sie einer einfachen Regel folgten: Jeder Datenpunkt, der die Mobilfunknetzaktivität in einer bestimmten Stunde darstellt, wurde in eine Musiknote übersetzt. Höhere Intensitäten führten zu höheren Tönen. Diese Tonfolge wurde dann von einer KI-Software mit Verständnis von klassischer Musik weiterverarbeitet. Das Ergebnis war ein Musikstück, das die Muster der zugrunde liegenden Daten genau widerspiegelt. Mit einer abschließenden Anpassung durch einen Sounddesigner war die “Melody of Europe” geboren. Der Medienkünstler Hayk Zakoyan gestaltete eine generative künstlerische Animation mit Wahrzeichen der zehn Hauptstädte in 3D, um die “Melody of Europe” zu illustrieren.

Video 1: 3D animation

Die erste Live-Aufführung der "Melody of Europe” findet am 27.11. 2024 in Berlin statt. Die E-Geigerin MISS vio-LINE & DJ Carter von Soundlabor werden sie live interpretieren und damit den „Netzetag“ der Deutschen Telekom eröffnen. Der “Netzetag” wird ab 10:00 live gestreamt.

Erleben Sie bereits jetzt einen Vorgeschmack auf die künstlerische Interpretation von „Melody of Europe“, präsentiert von MISS vio-LINE und DJ:

Video 2

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