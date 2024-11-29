Telekom schließt Lizenz-Vereinbarung mit Deutschem Hockey-Bund

Die Telekom baut ihr Lizenzrechte-Portfolio für Teamsport und deutsche Nationalmannschaften aus. Im Jahr 2025 werden noch mehr Top-Turniere live bei MagentaTV und MagentaSport zu sehen sein. Die Telekom hat sich mit dem Deutschen Hockey Bund (DHB) auf eine umfangreiche Zusammenarbeit bis 2026 geeinigt. Die Vereinbarung umfasst alle Spiele der deutschen Herren und Damen Nationalteams in der ProLeague sowie die Heim-EM 2025 der Frauen und Männer in Mönchengladbach und die Hallen-Hockey EM 2026 der Herren in Heidelberg.

Die Pro League startet bereits am Samstag mit dem Klassiker bei den Herren Niederlande gegen Deutschland in Amsterdam. Die deutschen Herren spielen dann binnen einer Woche je zweimal gegen die Niederlande und Belgien. MagentaSport und MagentaTV werden diese Spiele und alle weiteren der insgesamt 32 deutschen Spiele (je 16 Männer und 16 Frauen) der FIH Pro League kostenlos für alle übertragen, kommentiert von Basti Schwele.

Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom: „Wir freuen uns über die Kooperation mit dem Deutschen HockeyBund und erweitern damit gezielt unser Livesport-Angebot. Bereits in der Vergangenheit haben wir unter anderem mit der preisgekrönten Berichterstattung der Basketball WM 2023 und der Übertragung aller Spiele zur UEFA Euro 2024 bewiesen, dass wir mit innovativer Sportberichterstattung unsere Kunden und die Sportfans in Deutschland begeistern. Ganz besonders freut uns, dass wir mit der Heim Hockey EM in Mönchengladbach diese Erfolgsgeschichte als Deutschlands Plattform für Teamsport fortschreiben können. Von April bis September zeigen wir sechs Europa- oder Weltmeisterschaften mit den deutschen Herren und Frauen Nationalteams live bei MagentaTV.“

Julien Keibel, Kaufmännischer Vorstand des DHB: „Wir freuen uns sehr, mit MagentaSport einen starken Partner für die Übertragung unserer Hockey-Events in Deutschland gewonnen zu haben. Im Rahmen der verfolgten Eventstrategie des DHB ist dieser Schritt die logische Konsequenz. Die anstehenden Turniere in Deutschland, 2025 FIH Pro League in Berlin und Eurohockey Championships auf dem Feld in Mönchengladbach sowie 2026 Eurohockey Indoor Championships 2026 in Heidelberg, werden dank der Partnerschaft einer noch breiteren Öffentlichkeit kostenfrei zugänglich sein. Das ist ein starkes Signal für den Deutschen Hockeysport bei der weiteren Popularisierung unseres Sports. MagentaTV ist als innovativer Partner bei der Übertragung der wichtigsten Turniere der besten Spitzensportarten Deutschlands bekannt und wird den Hockey-Fans ein attraktives Paket aus emotionalem Live-Erlebnis und tiefgreifenden Analysen bieten.“

FIH Pro League mit den besten Nationalteams der Welt

Den Auftakt zum neuen Hockey-Angebot bildet das FIH Pro League-Turnier 2024/25 mit den besten Hockey-Nationen der Welt bei den Männern und Frauen. Deutschland, Niederlande, Argentinien, Indien, Australien, Belgien, England, Spanien, China (nur Frauen) und Irland (nur Männer) ermitteln in 11 Turnieren – darunter auch in Berlin – den Sieger der FIH Hockey Pro League Trophy. Das Ranking fließt auch in die Qualifikation für die Hockey WM 2026 ein.

Die deutschen Frauen spielen ab dem 10. Dezember zum Auftakt gegen die Gastgeberinnen aus Argentinien. Bis zum 14. Dezember folgen dann zwei Spiele gegen die Niederländerinnen und eine weitere Partie gegen Argentinien. Vom 21. bis 29. Juni 2025 wird die FIH Pro League für Männer und Frauen in Berlin ausgetragen. Die deutschen Teams absolvieren dann 12 Spiele in acht Tagen. Alles live bei MagentaTV und MagentaSport.

Heim EM in Mönchengladbach im August 2025

Das Turnier in Berlin ist zugleich der Auftakt in einen spannenden Hockey-Sommer. Als Höhepunkt des Hockey Jahres findet vom 08. bis zum 17. August 2025 die Heim EM der Frauen und Männer in Mönchengladbach statt. MagentaSport wird alle deutschen Spiele sowie die Halbfinals und Finalspiele vor Ort begleiten und eine umfangreiche Berichterstattung kostenlos für alle Fans auf den Plattformen MagentaTV und MagentaSport anbieten.

Hallen Hockey EM ebenfalls in Deutschland im Januar 2026

Erweitert wird das Angebot ebenso um die Spiele der Hallen EM 2026. Diese findet vom 08. bis zum 11. Januar 2026 in Heidelberg statt und wird ebenfalls kostenfrei für alle bei MagentaTV und MagentaSport übertragen. Die deutschen Hockey-Herren gehen dabei als amtierende Europameister an den Start.

MagentaTV wird zur Heimat der deutschen Nationalteams

Mit der Erweiterung um die Hockey Rechte untermauert MagentaTV seine Position als Heimat für hochkarätigen Teamsport in Deutschland. Im Jahr 2025 werden nur auf den Telekom Plattformen MagentaTV und MagentaSport die wichtigsten Turniere der deutschen Nationalteams im Basketball, Eishockey und im Hockey zu sehen sein.

Im April können die Fans bei den Telekom Angeboten die Eishockey WM der Frauen verfolgen. Gefolgt von der Eishockey WM der Herren im Mai. Im Juni folgt die Basketball EM der Frauen, im August die Hockey EM der Herren und Frauen sowie dann anschließend vom 27.08. bis 14. September die Basketball EM der Herren mit den Weltmeister Dennis Schröder und Franz Wagner.

Das ist MagentaSport

MagentaSport bietet bis zum Jahreswechsel über 600 Live-Stunden – ab jetzt auch noch zu einem Top-Angebot. Für Neukunden ist MagentaSport im Jahresabo in den ersten 6 Monaten kostenlos. Das Aktionsangebot mit dem attraktiven Preisvorteil ist aktuell im Rahmen des Aktionszeitraumes bis zum 19. Dezember 2024 buchbar. Ein Jahr MagentaSport zum halben Preis! Mehr Informationen gibt´s hier .

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil