Digitale Förderung für den Amateurfußball: Telekom und DFB gehen Technologiepartnerschaft ein

Die Telekom und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) werden ihre bestehende Partnerschaft auf das Feld innovativer 5G-Technologien ausdehnen. Bislang hat das Bonner Unternehmen den DFB-Campus in Frankfurt bereits mit stabilem Glasfaser-Highspeed im Festnetz versorgt, auch im Bereich Mobilfunk besteht eine langjährige Partnerschaft. Jetzt erweitern beide Akteure ihre Zusammenarbeit um den Einsatz moderner Übertragungstechnologien: Mehr als 100 Amateurvereine können sich für einen Zeitraum von zwei Jahren über die kostenfreie Nutzung der 5G-Kameras von SPORTTOTAL freuen.

Klaus Werner, Geschäftsführer Geschäftskunden bei der Telekom Deutschland: „Digitale Innovationen sind Teil unseres Kerngeschäftes. Diese jetzt mit den SPORTTOTAL Kamerasystemen in die so erfolgreiche Partnerschaft mit dem DFB einzubringen, eröffnet immer wieder neue Möglichkeiten. Mit dem besten Netz, besten Lösungen und einem herausragenden Service können wir als Telekom so dazu beitragen, den Amateurfußball auf ein neues, digitales Level zu heben. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem DFB die Begeisterung für den Fußball zu stärken.“

Ganz konkret rufen beide Partner eine Initiative ins Leben, bei der sich Vereine ab sofort unter diesem Link für die Vergabe von mehr als 100 Exemplaren der innovativen SPORTTOTAL-Kameras bewerben. Die Gewinner können das System für zwei Jahre kostenfrei nutzen und so sämtliche Spiele und Trainingseinheiten vollautomatisch via 5G live streamen bzw. auf Abruf anschauen. Wer nicht persönlich dabei sein kann, verpasst also trotzdem keine Minute.

Verlängerung und Ausdehnung des Sponsoring-Vertrages bis 2026

Michael Hagspihl, Senior Vice President Global Strategic Projects and Marketing Partnerships bei der Deutschen Telekom: „Die Telekom und der DFB stehen seit Jahren für eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit. Gerade bei der EURO im eigenen Land haben wir gesehen, welche positiven Abstrahleffekte diese Partnerschaft haben kann und wie innovative Technologie-Cases gemeinsam reichweitenstark inszeniert werden können. Sponsoring und Technologie wachsen bei der Telekom immer weiter zusammen. Somit ist dieser Deal ein Schritt in die richtige Richtung.“

Telekom und DFB gaben außerdem bekannt, dass sie die bestehende Sponsoring-Partnerschaft verlängern und erweitern. Diese umfasst weiterhin die A-Nationalmannschaft der Männer, wodurch die Telekom auch bei der FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexico als Partner des DFB in Erscheinung treten wird. Neu ist die Erweiterung der Sponsoring-Aktivitäten auf die A-Nationalmannschaft der Frauen sowie die U21-Nationalmannschaft der Herren.

„Wir freuen uns sehr, die langjährige Partnerschaft mit der Deutschen Telekom einmal mehr weiterzuentwickeln“, sagt Dr. Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG. „Telekom und DFB ist es ein besonderes Anliegen, dass auch der Frauenfußball Bestandteil der Partnerschaft sein wird. Darüber hinaus unterstützt die Telekom die Digitalisierung des Amateurfußballs, indem sie eine Vielzahl von automatisierten Kameras zur Verfügung stellt. So bekommt auch der Fußball an der Basis mehr Sichtbarkeit.“

So funktioniert das Kamerasystem

Mit dem SPORTTOTAL Kamerasystem von der Telekom wird das Spielgeschehen mittels einer Künstlichen Intelligenz (KI) von SPORTTOTAL verfolgt und mit 5G live ins Internet übertragen. Die Streaming-Plattform sporttotal.tv stellt diese Übertragungen bereit. Auch nach Abpfiff haben die Fans jederzeit Zugriff auf die Streaming-Daten. Ausgewählte Trainingseinheiten können so analysiert und Leistungsdaten ausgewertet werden. Eine nur 16 Zentimeter hohe SPORTTOTAL Kamera überträgt alle Heimspiele des Vereins live und in Full HD. Befestigt ist die Kamera an einem Mast, am Stadiondach oder in der Sporthalle auf Höhe der Mittellinie. Die Künstliche Intelligenz (KI) von SPORTTOTAL übernimmt die Regie, erkennt eigenständig die Spielsituationen und sorgt so jederzeit für ein dynamisches Zuschauererlebnis.

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