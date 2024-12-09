Gemeinsam stark: Telekom und ABG feiern Glasfasermeilenstein

Die Deutsche Telekom und die ABG FRANKFURT HOLDING haben einen wichtigen Meilenstein beim Ausbau der digitalen Infrastruktur in Bestandsgebäuden erreicht: Bereits im ersten Jahr der Partnerschaft konnte rund ein Viertel der 6.600 Liegenschaften, die insgesamt über 55.000 Wohnungen umfassen, an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Bereits heute profitieren mehr als 1.500 Bestandsgebäude vom Netz der Zukunft. Bis Ende 2028 sollen auch die verbleibenden Liegenschaften mit einem Glasfaseranschluss ausgestattet werden.

Zukunftsfähiges Highspeed-Internet für alle Mietwohnungen

Die ABG setzt bereits seit 2018 auf eine exklusive Partnerschaft mit der Deutschen Telekom für alle Neubauten. Seit 2022 gilt diese Partnerschaft auch für Bestandsgebäude. Die Telekom schließt die einzelnen Häuser im Zuge der jeweiligen Stadtteilerschließung in Frankfurt an ihr Glasfasernetz an.

„Wir sind überzeugt davon, dass Glasfaser die richtige Technologie für die Zukunft ist und möchten bis 2028 allen unseren Mieterinnen und Mietern die Nutzung eines schnellen Glasfaseranschlusses ermöglichen“, erklärt Frank Junker, Vorsitzender der Geschäftsführung der ABG FRANKFURT HOLDING. „Mit der Deutschen Telekom haben wir einen verlässlichen Partner an der Seite, mit dem wir auf einem guten Weg sind, alle unsere Wohnungen zukunftsfähig anzubinden.“

„Wir freuen uns, diesen wichtigen Meilenstein bereits nach so kurzer Zeit erreicht zu haben“, sagt Thomas Müller, Leiter Glasfaserausbau Südwest bei Deutsche Telekom. „Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der ABG sowie die Mithilfe der Bewohnerinnen und Bewohner, bei denen wir den Glasfaseranschluss installieren durften, haben maßgeblich zum schnellen Tempo beigetragen.“

Die Telekom und die ABG sind auch weiterhin auf die Mitarbeit der Mieterinnen und Mieter angewiesen, um Glasfaser bis in jede Wohnung zu verlegen. „Wir brauchen Zugang zu den Wohnungen, um die Internetdose zu installieren“, sagt Müller. Die Montage der Glasfaser-Dose ist für Mieterinnen und Mieter kostenfrei, sofern der je Liegenschaft angekündigte Montagetermin oder ein zeitnaher Ausweichtermin der Telekom wahrgenommen wird.

Vor-Ort Beratung

Neben schriftlichen Aushängen in den Gebäuden bietet die Telekom zusätzlich eine persönliche Beratung vor Ort an. Die Vertriebsmitarbeitenden sind speziell auf die Bedürfnisse der ABG-Anwohner geschult und können sowohl über die Vorteile eines Glasfaseranschlusses aufklären als auch den jeweilig passenden Tarif ermitteln.

Die autorisierten Mitarbeitenden sind zum Beispiel an Telekom-Kleidung, einem Ausweis mit Lichtbild in Sichthöhe sowie einem Autorisierungsschreiben der Telekom erkennbar. Außerdem führen sie eine Rückrufnummer zur Bestätigung mit sich. Diese Nummer lautet bundesweit 0800 3309765.

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