MagentaTV: Tim Raue reist ins Winterwunderland.

Pünktlich zur Weihnachtszeit begibt sich Sterne-Koch Tim Raue auf eine ganz besondere kulinarische Mission in die verschneite Bergwelt der Steiermark. In einer neuen Folge von „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“ lernt er die unverwechselbare weihnachtliche Küche der Region kennen. Darüber hinaus begleitet „Herbert (un)verbesserlich“ den Schauspieler Herbert Knaup auf eine inspirierende Reise der Selbstoptimierung voller Herausforderungen – mit Tiefgang und Humor.

Im Februar gibt es die erste Staffel der Serie „Ian Rankin’s Rebus“ nach den Krimis des titelgebenden Bestseller-Autors rund um den schottischen Ermittler John Rebus. Oscar-Preisträger Nicolas Cage spielt in dem Thriller „Longlegs“ einen Serienkiller, der okkultistische Spuren hinterlässt. Außerdem rollt „Vikings“-Star Travis Fimmel in der zweiten Staffel der Serie „Black Snow“ als australischer Cold-Case-Spezialist eigentlich zu den Akten gelegte Fälle neu auf.

„Herr Raue reist!: Auf weihnachtlicher Mission in der Steiermark

Wie schmeckt Weihnachten in den Alpen? Die Antwort gibt Tim Raue in der neuesten Folge des MagentaTV Originals „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“. Darin lädt der Zwei-Sterne-Koch die Zuschauer*innen auf eine faszinierende kulinarische Entdeckungsreise in die verschneite Steiermark ein. Inmitten einer malerischen Winterlandschaft begibt er sich auf die Spuren besonderer Traditionen und Geschmackswelten. Bekannt für ihre herzliche Gastfreundschaft, ihre beeindruckende Natur und ihre unvergleichliche Kulinarik, wird das österreichische Bundesland zum Schauplatz weihnachtlicher Genüsse und überraschender Begegnungen. Raues Reise zeigt eindrucksvoll, wie Tradition und Moderne in dieser besonderen Region miteinander verschmelzen und dazu inspirieren, ein festliches Vier-Gang-Menü mit ganz persönlicher Note zu kreieren.

Der Gast aus Berlin reist mit dem Schlitten auf die bei Feinschmeckern beliebte Rösteralm und genießt dort traditionelle Küche auf buchstäblich höchstem Niveau. Weitere regionale Spezialitäten warten in der Hauptstadt Graz auf ihn. Nicht zuletzt spielt auch das berühmte steirische Kürbiskernöl ein wichtige Rolle. Diese und viele weitere Genüsse und Begegnungen machen „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“ einmal mehr zu einem besonderen Doku-Erlebnis.

Tim Raues neueste Reise ist ab 12. Dezember 2024 exklusiv und für MagentaTV Kund*innen kostenlos bei MagentaTV+ abrufbar.

„Herbert (un)verbesserlich“ Schauspieler Herbert Knaup auf Heldenreise

Das neue MagentaTV Original „Herbert (un)verbesserlich“ beweist: Es ist nie zu spät, neue Projekte in Angriff zu nehmen. Auf einer außergewöhnlichen Reise der Selbstoptimierung stellt sich Ausnahme-Schauspieler Herbert Knaup ungeahnten Herausforderungen. Was als persönliches Abenteuer beginnt, entwickelt sich zu einer dokumentarischen Heldenreise voller überraschender Wendungen, inspirierender Begegnungen und tiefgreifender Erkenntnisse. Für MagentaTV verlässt der gemütliche Allgäuer seine gewohnte Komfortzone und entdeckt eine Welt, die ihm bis dahin fremd war. Unterstützt wird er dabei von prominenten Freunden wie Jan Josef Liefers, Anna Loos, Detlef Soost und Ursula Karven, die ihn mit Rat und Tat begleiten.

Herbert Knaup wirft einen humorvollen, selbstironischen und gleichzeitig tiefgründigen Blick auf die unterschiedlichsten Fragen des Lebens. Das Suchen und Finden des eigenen Ichs gipfelt in der Erkenntnis, dass wahre Stärke oft auch darin liegt, sich selbst in Frage zu stellen und mit Entschlossenheit bereit zu sein, sich neu zu erfinden. Mindestens ebenso wichtig ist es, die eigenen Schwächen nicht nur zu erkennen, sondern auch anzunehmen. „Herbert (un)verbesserlich“ ist mehr als spannende Unterhaltung mit einem prominenten Schauspieler in der Hauptrolle. Die Doku ist nicht zuletzt auch Inspiration für alle, die spüren, dass sie etwas besser machen wollen. Herbert Knaup beweist: Veränderung ist machbar. Egal ob mit 28 oder 68 Jahren.

Für MagentaTV Kund*innen ist „Herbert (un)verbesserlich“ bereits ab dem 18. Dezember 2024 exklusiv und kostenlos bei MagentaTV+ sehen.

„Ian Rankin’s Rebus“: Der Krimi-Bestseller geht in Serie

Basierend auf den Bestseller-Krimis des britischen Autors Ian Rankin, stellt „Ian Rankin’s Rebus“ die beliebte Figur des titelgebenden Ermittlers neu vor. Als jüngerer Detective Sergeant wird John Rebus (John Hannah) in einen gewalttätigen kriminellen Konflikt verwickelt. Die Sache wird persönlich, als Johns Bruder Michael (Brian Ferguson), ein ehemaliger Soldat, in die Machenschaften rivalisierender krimineller Gangs gerät. Auf den Straßen der schottischen Hauptstadt Edinburgh herrscht schon bald brutale Gewalt.

Nach einer schmerzhaften Begegnung mit dem Gangster Ger Cafferty (Stuart Bowman) nehmen die beruflichen Konflikte für John Rebus zu. Außerdem verstrickt er sich in eine toxische Affäre, die er dringend beenden muss. Weitere Probleme, die auch das Leben seiner Tochter betreffen, bereitet ihm der wohlhabende neue Ehemann seiner Ex-Frau. Gleichzeitig versucht Michael, für seine Familie zu sorgen, was in einer Zeit politischer Spaltung und nationaler Unruhen nicht leicht ist. Rebus beginnt sich zu fragen, ob das Gesetz überhaupt noch Bedeutung hat.

Die erste Staffel von „Ian Rankin’s Rebus“ ist für MagentaTV Kund*innen ab dem 6. Februar 2025 exklusiv bei MagentaTV+ sehen – wie immer ohne Zusatzkosten.

„Longlegs“: Aktueller Thriller mit Oscar-Preisträger Nicolas Cage

In dem Thriller „Longlegs“ wird FBI-Agentin Lee Harker (Maika Monroe) mit einem ungelösten Fall betraut. Im Mittelpunkt steht dabei ein „Longlegs“ genannter Serienmörder (Nicolas Cage). Der Fall nimmt eine unerwartete Wendung: Lee versucht, Briefe des Täters zu entschlüsseln und stößt dabei auf satanische Symbole und okkulte Codes. Außerdem offenbart sich plötzlich eine persönliche Verbindung zu Longlegs. Nun muss sie alles daran setzen, ihn aufzuhalten, bevor er wieder zuschlägt.

In der Hauptrolle brilliert Oscar-Preisträger Nicolas Cage („Leaving Las Vegas“, „Renfield“), der auch als Produzent an Bord ist. Des Weiteren wirken Maika Monroe („Greta“), Blair Underwood („Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.“), Alicia Witt („Orange Is the New Black“) und Kiernan Shipka („Red One – Alarmstufe Weihnachten“) mit. Inszeniert wurde der Film von Oz Perkins, dem Sohn von Hollywood-Legende Anthony Perkins und Schauspielerin Berry Berenson. Als Schauspieler wirkte er in „Psycho II“, „Natürlich blond“ oder „Star Trek“ mit. Zu Perkins‘ Regiearbeiten zählen u.a. „Die Tochter des Teufels“ und „Hänsel & Gretel“. „Longlegs“ startete im Juli 2024 in den US-Kinos. Auf deutschen Leinwänden war er ab 8. August 2024 zu sehen.

Ab dem 8. Februar 2025 können MagentaTV Kund*innen „Longlegs“ ohne Zusatzkosten exklusiv bei MagentaTV+ streamen.

„Black Snow“: „Vikings“-Star Travis Fimmel bringt Licht ins Dunkel

Erneut übernimmt „Vikings“-Star Travis Fimmel die Rolle des australischen Cold-Case-Spezialisten James Cormack. In der zweiten Staffel von „Black Snow“ rollt er zwei Vermisstenfälle neu auf. Einer ist rein beruflicher Natur: Es geht darum, die Ermittlungen rund um eine junge Frau namens Zoe Jacobs (Jana McKinnon) wieder aufzunehmen. Seit der Feier zu ihrem 21. Geburtstag im Jahr 2003 ist sie verschwunden. Ein zweites Thema betrifft Cormack persönlich. Immer noch sucht er verzweifelt nach seinem jüngeren Bruder, der seit ihrer Kindheit unauffindbar ist. Die Serie wurde in den Glasshouse Mountains im australischen Bundesstaat Queensland gedreht.

Die zweite Staffel von „Black Snow“ steht für MagentaTV-Kund*innen ab dem 1. Februar 2025 exklusiv und ohne Zusatzkosten bei MagentaTV+ zum Abruf bereit.

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