Schub für digitale Souveränität: Telekom bietet Sprachmodell ‚Made in Germany‘ von OpenGPT-X an

Mit dem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) geförderten EU-Projekt OpenGPT-X treibt Deutschland die Entwicklung offener und vertrauenswürdiger KI-Sprachmodelle voran. Das stärkt die digitale Souveränität und ermöglicht insbesondere deutschen Behörden und Institutionen den Zugang zu zukunftsweisender europäischer generativer künstlicher Intelligenz (GenAI) -Technologie. Ein Konsortium unter Leitung der Fraunhofer-Institute IAIS und IIS entwickelte mit weiteren Partnern wie z. B. der TU Dresden, dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH (DFKI) und dem Forschungszentrum Jülich das Sprachmodell Teuken-7B. Das auf dem Jülicher Supercomputer JUWELS trainierte Sprachmodell ist seit dem 26. November unter einer Open-Source-Lizenz verfügbar.

Die Deutsche Telekom transferierte die Entwicklung des europäischen Sprachmodells erfolgreich von der Forschung in die Wirtschaft. Damit ist das Telekommunikationsunternehmen der erste Anbieter, der den Zugang zu Teuken-7B kommerziell zur Verfügung stellt. Behörden und Unternehmen können so nun eine leistungsstarke, vertrauenswürdige und quelloffene Alternative zu den großen gängigen Modellen nutzen. Die Telekom leistet damit einen maßgeblichen Beitrag zur digitalen Souveränität Deutschlands.

„Wann, wenn nicht jetzt braucht Europa mehr souveräne Lösungen. Nur durch gemeinsame europäische Anstrengungen können wir konkurrenzfähige Alternativen zu den großen internationalen Anbietern schaffen. Teuken-7B von OpenGPT-X ist ein erstes Erfolgsprojekt ‚Made in Germany‘. Es ist ein wichtiges Puzzleteil in der digitalen Strategie von Kunden, für die Souveränität das A und O ist“ so Dr. Ferri Abolhassan, CEO T-Systems und Vorstandsmitglied Deutsche Telekom AG.

Verantwortungsvolle KI mit Qualitätssiegel „Made in Germany“

OpenGPT-X setzt bei der Entwicklung großer KI-Sprachmodelle auf „Made in Germany“. Berücksichtigt sind dabei sowohl die Bedürfnisse europäischer Unternehmen als auch die der Forschung. Das ermöglicht auch für die Zukunft neue datenbasierte Geschäftslösungen. Die Modelle zeichnen sich durch Mehrsprachigkeit, Offenheit (Open Source) und Vertrauenswürdigkeit aus und entsprechen den ethischen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien der Deutschen Telekom. Das Teuken-7B-Modell wurde von Grund auf multilingual trainiert und bietet dank eines speziell entwickelten Tokenizers eine hohe Energie- und Kosteneffizienz bei Anwendungen in allen 24 europäischen Amtssprachen. Mit seiner umfassenden Open-Source-Lizenzierung (Apache 2.0) und optimierten Leistung setzt es neue Maßstäbe für KI-Lösungen in Europa.

"Die Bereitstellung von Teuken als Open-Source-Modell hat mehrere Vorteile: Unternehmen können das Modell auf ihre Bedarfe anpassen – also spezialisierte Anwendungen damit entwickeln. Zudem können sie bestimmen, ob sie das Modell lokal auf der eigenen Infrastruktur oder bei einem vertrauenswürdigen Cloudanbieter ihrer Wahl betreiben wollen. Wenn gewünscht, können sensible Daten also im Unternehmen verbleiben.“– Dr. Nicolas Flores-Herr, Projektleiter am Fraunhofer IAIS.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten mit flexiblen Betriebsmodellen

Die Telekom bietet eine Vielzahl von Vorteilen und Einsatzmöglichkeiten im Einsatz von Teuken-7B, die auf die spezifischen Anforderungen europäischer Unternehmen und Behörden zugeschnitten sind. Damit ist die Wahlfreiheit deutscher Unternehmen und öffentlicher Auftraggeber im wachsenden Markt für generative KI gestärkt.

Mit den AI Foundation Services stellt die Telekom-Tochter T-Systems dafür flexible Betriebsmodelle bereit. Unternehmen können wählen, ob sie die Modelle in hochsicheren, zertifizierten Telekom-Rechenzentren in Deutschland, DSGVO-konform in Europa oder sogar dediziert auf eigener Infrastruktur nutzen möchten. Insbesondere für regulierte Branchen und besonders schützenswerte Daten bietet die Telekom Lösungen, die höchsten Ansprüchen an Sicherheit und Compliance gerecht werden.

Das neue Sprachmodell „Teuken-7B“ ist außerdem direkt in das standardisierte Telekom-Produkt Business GPT integriert. Es unterstützt „out-of-the-box“ RAG-Anwendungen (retrieval augmented generation) und fasst Dokumente und unternehmensinterne Chatbots zusammen. Über eine einheitliche API (Netzwerkschnittstelle) können Unternehmen mithilfe der AI Foundation Services das Modell auch in bestehende KI-Assistenten, Agenten und eigene Chatbots integrieren. Die AI Foundation Services ermöglichen zudem die Entwicklung und den Betrieb von generativen KI-Anwendungen auf skalierbaren und sicheren Plattformen.

Über OpenGPT-X

Das Projekt OpenGPT-X wird vomBMWK im Rahmen des Förderwettbewerbs "Innovative und praxisnahe Anwendungen und Datenräume im digitalen Ökosystem Gaia-X" unterstützt und mit insgesamt rund 14 Millionen Euro gefördert. Es läuft noch bis Ende März 2025.



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