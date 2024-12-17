Starker Endspurt beim Breitbandausbau 2024

Die Telekom setzt zum Endspurt beim Breitbandausbau 2024 an. Im November stieg die Zahl der Haushalte und Unternehmen, die im Netz der Telekom einen Glasfaser-Anschluss buchen können, um 270.000. Das ist der höchste Zuwachs in einem Monat im Jahr 2024. Bereits im Oktober war mit 264.000 neuen Anschlüssen eine neue Jahresbestmarke erzielt worden. Jetzt können rund zehn Millionen Haushalte einen Glasfaser-Tarif mit bis zu 1.000 Mbit/s buchen. Über 36 Millionen Haushalte können im Telekom-Netz einen Tarif mit bis zu 100 Mbit/s buchen. Davon erhalten über 30 Millionen Haushalte sogar bis zu 250 Mbit/s. Die Telekom betreibt mit 800.000 Kilometern Länge das größte Glasfasernetz Deutschlands.

Die Telekom hat in den vergangenen acht Wochen die Mobilfunkversorgung an 838 Standorten ausgebaut. 153 Standorte wurden dafür neu gebaut und funken jetzt, je nach individuellem Versorgungsziel, mit 4G- und 5G-Frequenzen. An 704 bestehenden Standorten wurde die Mobilfunk-Kapazität erhöht, um das Netz der Telekom noch besser zu machen. An 134 dieser Standorte wurde erstmals 5G in Betrieb genommen. Auf der besonders schnellen 3,6 GHz-Frequenz funken bundesweit jetzt 14.117 5G-Antennen. Die Antennen hängen jetzt in 970 Städten und Gemeinden in ganz Deutschland und bieten Download-Geschwindigkeiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde. Das sind rund 40 Prozent mehr Standorte mit 3,6 GHz als im Jahr 2023. Heute können 98 Prozent der Haushalte auf das 5G-Netz der Telekom zugreifen. Die Haushaltsabdeckung bei 4G liegt bei praktisch 100 Prozent.

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