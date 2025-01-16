MagentaTV: Krimi, Action, Kampf gegen die Schwerkraft und Tim Raue in Hongkong

MagentaTV begeistert mal wieder mit einer spannenden Mischung aus fesselnden Serien, packender Action, aufregender Science-Fiction und kulinarischen Entdeckungen. So entführt die britische Serie „Krähenmädchen“ in eine düstere Welt voller Geheimnisse und Abgründe: Die packende Bestseller-Adaption ist ab März exklusiv bei MagentaTV+ verfügbar. Action-Fans kommen mit der vierten Staffel (Teil 1) von „FBI: International“ auf ihre Kosten. Darin jagt ein Agenten-Team quer durch Europa, um US-Amerikaner vor üblen Bedrohungen zu schützen. Mit „Slingshot“ erwartet MagentaTV-Kund*innen ein Science-Fiction-Highlight mit Oscar-Preisträger Casey Affleck, der sich als Astronaut auf eine gefährliche Mission zum Saturnmond Titan begibt. Außerdem erkundet Tim Raue in der neuesten Ausgabe von „Herr Raue reist!“ die kulinarische Vielfalt Hongkongs.

„Krähenmädchen“: Britische Thriller-Serie nach schwedischem Bestseller

Das mit einem Emmy ausgezeichnete Kreativ-Team von Buccaneer Media adaptiert die Bestseller-Romantrilogie „Krähenmädchen“ (Original „The Crow Girl“) des schwedischen Autorenduos Erik Axl Sund. Das Ergebnis ist eine vielschichtige Krimiserie mit psychologischem Tiefgang. Dabei wird die Handlung von Schweden ins englische Bristol übertragen. Dort ermitteln die Polizistin DCI Jeanette Kilburn (Eve Myles) und ihr Kollege DI Lou Stanley (Dougray Scott). In der Stadt sind die Leichen unbekannter junger Männer aufgetaucht. Hilfe holen sich Jeanette und Lou von der renommierten Psychotherapeutin Dr. Sophia Craven (Katherine Kelly). Im Laufe der gemeinsamen Ermittlungen lernt das Trio eine düstere und gefährliche Welt kennen. Es geht um brutale Fight Clubs, heimtückischen Mord und erschreckende Missbrauchsfälle, die Jahrzehnte zurückliegen.

Während sich der Fall ausweitet und das Team immer tiefer in buchstäblich mörderische Abgründe hineingezogen wird, entwickelt sich zwischen Jeanette und Sophia eine Freundschaft. Gleichzeitig beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Mit jeder neuen Enthüllung wirft dieser dynamische und zugleich mitreißende Krimi außerdem eine entscheidende Frage auf: Sind wir überhaupt diejenigen, für die wir uns halten?

Ab dem 6. März 2025 ist „Krähenmädchen“ bei MagentaTV+ zu sehen – für MagentaTV Kund*innen wie immer kostenlos.

„FBI: International“: Teil 1 der neuen Staffel voller Spannung und Action

Auch die vierte Runde der action-geladenen Serie „FBI: International“ von Emmy-Preisträger Dick Wolf begleitet die Agenten einer Eliteeinheit des Federal Bureau of Investigation auf einer nervenaufreibenden Tour de Force voller überraschender Wendungen. Von ihrem Hauptquartier in Budapest aus reist das „International Fly Team“ quer durch Europa, um Bedrohungen gegen US-amerikanische Bürger aufzuspüren und zu neutralisieren – egal, wo diese sich befinden. Dabei riskieren sie immer wieder ihr eigenes Leben.

Neu im Fly Team ist der charmante und schlagfertige Supervisory Special Agent Wesley „Wes“ Mitchell (Jesse Lee Soffer), dessen einzigartige Instinkte und unkonventionelle Taktiken ihn antreiben, unermüdlich für Gerechtigkeit zu kämpfen. Special Agent Andre Raines (Carter Redwood) brilliert u.a., indem er sein buchhalterisches Fachwissen nutzt, um die Finanzströme krimineller Organisationen zu durchleuchten. Die junge Agentin Cameron Vo (Vinessa Vidotto), eine ehrgeizige West-Point-Absolventin, überzeugt mit ihren außergewöhnlichen Fähigkeiten als Verhörspezialistin und Strategin. Megan „Smitty“ Garretson (Eva-Jane Willis), eine erfahrene Europol-Agentin mit umfangreicher Undercover-Expertise, bringt ihr ganzes Know-how ein, um enge Kontakte zu den jeweiligen Gastländern des Teams aufzubauen. Hinzu kommt die von der deutschen Schauspielerin und International Emmy-Preisträgerin Christiane Paul („Die Ermittlung“) verkörperte Agentin Katrin Jaeger als europäisches Bindeglied des FBI. Schließlich ist da noch Amanda Tate (Christina Wolfe), eine selbstbewusste und technisch versierte Geheimdienstanalystin, die auch in den chaotischsten Situationen ruhig und handlungsfähig bleibt. Alle zusammen sind immer dann zur Stelle, wenn amerikanische Interessen bedroht sind.

Die Serie „FBI: International“ beleuchtet weltweite Kriminalität auf immer wieder neue und höchst spannende Weise. Produziert wird sie von Wolf Entertainment und Universal Television, einer Abteilung der Universal Studio Group, in Zusammenarbeit mit CBS Studios. Der Vertrieb liegt bei Paramount Global Content.

Die ersten 7 Folgen der neuen Staffel von „FBI: International“ stehen für MagentaTV Kund*innen ab dem 24. März 2025 exklusiv und ohne Zusatzkosten bei MagentaTV+ zum Abruf bereit. Teil 2 von Staffel 4 folgt im Laufe des Jahres.

„Slingshot“: Oscar-Preisträger Casey Affleck auf dem Weg zum Saturn

John (Casey Affleck) hat unermüdlich für eine Mission zum Saturnmond Titan trainiert. Das Vorhaben gilt als letzte Hoffnung der Menschheit, um die drohende Energiekrise abzuwenden. Damit sie ihre Reise erfolgreich meistern können, müssen John und sein Kollege Nash (Tomer Capone) unter dem Kommando von Captain Franks (Laurence Fishburne) ein riskantes Swing-by-Manöver durchführen: Es handelt sich um einen sogenannten „Slingshot“. Dabei geht es darum, die Schwerkraft des Planeten Jupiter so zu nutzen, dass das Raumschiff einen entscheidenden Geschwindigkeitsschub erhält. Doch als eine unerwartete Fehlfunktion Zweifel an der Sicherheit aufkommen lässt und John von intensiven Halluzinationen heimgesucht wird, geraten die Spannungen an Bord außer Kontrolle.

Der schwedische Regisseur Mikael Håfström, der bereits mit der TV-Serie „Bloodline“ oder dem Film „Escape Plan“ mit Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone für Aufsehen sorgte, inszenierte „Slingshot“ als packendes Science-Fiction-Drama mit Starbesetzung. Zu sehen sind u.a. Oscar-Preisträger Casey Affleck („Manchester by the Sea“), Laurence Fishburne („John Wick“), Tomer Capone („7 Tage in Entebbe”) und David Morrissey („Britannia“). Zum Cast gehört außerdem Emily Beecham („Guy Ritchie’s The Covenant“), die 2019 in Cannes die Goldene Palme als beste Schauspielerin erhielt. Das Drehbuch stammt von R. Scott Adams („Cannibal Rising”) und Nathan Parker („The Underground Railroad“). Als Produzent zeichnete u.a. Richard Saperstein („Hancock“) verantwortlich.

„Slingshot“ ist ab dem 1. März 2025 exklusiv und ohne Zusatzkosten für MagentaTV-Kund*innen bei MagentaTV+ abrufbar.

„Herr Raue reist!“: Hongkong am Gaumen und im Herzen

Die neueste Folge des MagentaTV Originals „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“ entführt die Zuschauer*innen nach Hongkong. In der pulsierenden Metropole treffen futuristische Architektur und Hightech auf jahrhundertealte Traditionen. Zwei-Sterne-Koch Tim Raue taucht in eine vielfältige kulinarische Kultur ein und erlebt die Stadt als Schmelztiegel außergewöhnlicher Geschmäcker und Begegnungen. „Hongkong zählt zu meinen absoluten Lieblingsstädten, besonders wegen der Kulinarik“, betont Raue zu Beginn. Seine Reise startet in Sai Kung, dem idyllischen „Garten Hongkongs“, wo frisches Seafood die Hauptrolle spielt. Mit der Foodbloggerin Annie erkundet er versteckte Street-Food-Perlen, bevor ihn Spitzenkoch Uwe Opocensky im Restaurant „Petrus“ begrüßt. Dort genießt Raue spektakulär inszenierte Gerichte.

Doch auch Hongkongs kulinarische oder handwerkliche Traditionen faszinieren: In einer Tofu-Fabrik entdeckt der Reisende aus Deutschland das beste „Tofu Fa“ seines Lebens, und ein 93-jähriger Meister zeigt ihm die Kunst des Bambuskörbchen-Handwerks. Im „Four Seasons Hotel“ trifft er Chan Yan-Tak, den ersten chinesischen Drei-Sterne-Koch, und erlebt die atemberaubende Neuinterpretation von Klassikern wie Char Siu. Zurück in Berlin bringt Tim Raue seine Erlebnisse in einem exklusiven Vier-Gang-Menü auf den Teller. Die neue Episode zeigt, wie Hongkong Tradition und Moderne in einzigartiger Weise vereint und kulinarische Grenzen und Möglichkeiten immer wieder neu definiert.

Die dritte Folge von Staffel 4 des MagentaTV Originals „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“ können MagentaTV-Kund*innen bereits seit dem 9. Januar 2025 exklusiv und ohne Aufpreis bei MagentaTV+ streamen.

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