Telekom legt Bericht vor: Straße und Schiene mit Mobilfunk top versorgt

Die Telekom versorgt inzwischen fast alle Straßen- und Schienen Deutschlands mit schnellem Mobilfunk. Inzwischen sind auch 98,9 Prozent der so genannten nachgelagerten Verkehrswege allein durch die Telekom versorgt, wie aus dem aktuellen Bericht der Telekom an die Bundesnetzagentur hervorgeht. Darunter fallen insgesamt 137.000 Kilometer an Landstraßen und regionalen Bahn- und Wasserwegen. Hauptstrecken wie Autobahnen oder ICE-Strecken sind bereits voll versorgt.

9.000 neue Mobilfunkstandorte in fünf Jahren

Die Telekom hat massiv in den Mobilfunkausbau investiert, wie Srini Gopalan, Telekom Deutschland Chef, betont: „Wir haben den neuen Mobilfunkstandard 5G in Rekordgeschwindigkeit deutschlandweit ausgebaut. Wer unterwegs ist, ist im Netz der Telekom am besten aufgehoben. Und wir arbeiten mit Hochdruck weiter, damit die Kunden der Telekom ein überragendes Netz haben.“ Insgesamt hat die Telekom in den vergangenen fünf Jahren mehr als 9.000 Mobilfunkstandorte neu gebaut. Unabhängige Netztest belegen immer wieder, dass die Telekom das beste Mobilfunknetz hat. Die Haushaltsabdeckung mit LTE liegt bei über 99 Prozent, für 5G bereits bei 98 Prozent. Die Telekom verfügt inzwischen über 35.600 Standorte mit mehr als 120.000 Antennen.

Versorgung der Verkehrswege im Detail

Mit dem erfolgten Ausbau übererfüllt die Telekom den bei der Frequenzauktion 2019 zugesagten Netzausbau. Einzig herausfordernd bleibt die Versorgung von einigen Tunneln entlang der Bundes-, Staats- und Landesstraßen sowie der Schienenwege. Hier kooperieren die Netzbetreiber miteinander, sind aber im hohen Maße von Dritten und Genehmigungen abhängig, sodass es beim Ausbau zu Verzögerungen kommen kann. Die Bundesnetzagentur berücksichtigt diese Fälle. Auflagen gelten als erfüllt, wenn ein Netzbetreiber alles getan hat, was im Ausbau “rechtlich und tatsächlich möglich” war.

Bundesstraßen mit einer Länge von insgesamt 32.700 km sind mit mindestens 100 Mbit/s versorgt. Der Abdeckungsgrad liegt bei 98,7 Prozent. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei Landes- und Staatsstraßen von insgesamt 80.000 Kilometer Länge. Dort wird heute eine Netzabdeckung von 98,8 Prozent mit mindestens 50 Mbit/s erzielt. Viele Teilabschnitte des Straßennetzes liegen mit den erreichten Bandbreiten weit über den geforderten Mindestwerten.

Die nach den ICE- und fahrgaststarken Strecken bis Ende 2024 zu versorgenden übrigen Schienenwege mit einer Gesamtlänge von 20.000 Kilometern weisen heute eine Netzabdeckung von 99,4 Prozent mit 50 Mbit/s aus. Dies ist insofern bemerkenswert, als dass es vielfältige Herausforderungen bei der Bereitstellung von Mobilfunk entlang von Bahnstrecken gibt. Trotzdem sind bereits weite Teile des Schienennetzes mit deutlich höheren Bandbreiten versorgt. Dies ist unter anderem zurückzuführen auf die Kooperation der Telekom mit der Deutschen Bahn. Diese arbeitet daran, dass die Mobilfunksignale tatsächlich im Inneren der Züge ankommen. Dafür werden Züge mit entsprechend gelaserten Schreiben ausgestattet. In solchen Zügen empfiehlt die Telekom Reisenden, direkt mit dem eigenen Endgerät ins Internet zu gehen.

Versorgt sind außerdem zu 100 Prozent die Seehäfen mit mindestens 50 Mbit/s. Das Kernnetz der Wasserstraßen mit insgesamt 4.500 Kilometern Länge im Binnenbereich kommt auf einen Abdeckungsgrad von 99,7 Prozent mit 50 Mbit/s.

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