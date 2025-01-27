Netz fragt Technikchef

Es hat schon Tradition. Einmal im Jahr stellt sich der Technik-Chef der Telekom den Fragen aus dem Internet. „Das Netz fragt den Technikchef“ heißt die Reihe. Die Fragen sammelt die Telekom aus den Kommentaren auf ihren Social-Media-Kanälen. Hier ein Auszug:

Glasfaserausbau

Die am häufigsten gestellte Frage natürlich: „Wann kommt die Telekom mit ihrem Glasfaser-Ausbau bei mir vorbei?“ Technikchef Abdu Mudesir sagt zu, das Ausbautempo in allen Regionen weiter hochzuhalten. Die Telekom habe bereits Glasfaser für zehn Millionen Haushalte ausgebaut und plane 2,5 Millionen neue Anschlüsse auch in diesem Jahr. “Wir kommen bald auch bei euch vorbei”, verspricht Mudesir.

2-Gigabit-Anschlüsse

Im vergangenen Jahr begann die Telekom, 2-Gigabit-Anschlüsse für Privatkunden anzubieten. Auf die Frage, wann diese Anschlüsse flächendeckend verfügbar sind, erklärte Abdu Mudesir, die Anschlüsse werden bereits „in allen geförderten Gebieten angeboten“. In eigenwirtschaftlich ausgebauten Gebieten entscheide die Telekom nach Bedarf. Das Telekom-Netz sei vorbereitet. In den Betriebsstellen müsse man dafür nur „einen Stecker wechseln“, das sogenannte SFP-Modul.

Zukunftstechnologie

Mudesir zeigte sich begeistert von den Möglichkeiten, die technologische Entwicklungen wie künstliche Intelligenz (KI) bieten. Durch KI-Einsatz spare die Telekom schon heute bei der Ausbauplanung bis zu 70 Prozent Zeit. Auch im Transportnetz sorgen energieeffiziente Technologien für Effizienzsteigerungen. Durch die Zusammenschaltung von Optik und IP lasse sich rund 60 Prozent Energie sparen, so Mudesir. Das Verfahren ist auch als IP-over-DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) bekannt. Eine Netzarchitektur, die IP-Routing-Funktionen direkt in die optische DWDM-Transportschicht integriert. Die Signalumwandlung über Transponder oder Muxponder entfällt. In diesem Bereich sieht der Technikchef die Telekom als weltweit führend an.

Das ganze Interview zum Thema „Festnetz“ wird heute Nachmittag, 16 Uhr, auf dem YouTube-Kanal der Deutschen Telekom veröffentlicht. Der zweite Teil, zum Thema „Mobilfunk“, folgt Ende Februar.

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