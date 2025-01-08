Neuer MagentaTV Stick bietet einfachen Einstieg in die MagentaTV-Vielfalt

Ab dem 16. Januar 2025 erhältlich: Mit der zweiten Generation des MagentaTV Sticks bietet die Telekom insbesondere preissensiblen Kunden einen einfachen Einstieg in das MagentaTV Erlebnis. So vereint der TV-Stick klassisches Fernsehen und Streaming-Dienste an einem Ort, ganz übersichtlich über eine Startseite mit personalisierter Schnellstartleiste und übergreifender Suche. Und das alles ganz flexibel zum Mitnehmen, denn der MagentaTV Stick wiegt nur 74 Gramm, kann an jedem Fernseher mit HDMI-Eingang angeschlossen werden und lässt sich sehr einfach mit einem WLAN verbinden

Genau wie die zweite Generation der MagentaTV One so ist auch der neue MagentaTV Stick ausschließlich mit neuen MagentaTV Tarifen kompatibel und bietet in Kombination mit diesen die ganze Vielfalt von MagentaTV: über 160 TV-Sender in HD, Timeshift, Restart, Cloud Speicher für TV-Aufnahmen, MagentaTV+ mit Serien, Filmen, Shows und Dokumentationen auf Abruf. Darüber hinaus vereint der Stick verschiedene Streaming-Dienste wie beispielsweise RTL+, Netflix, Disney+, Apple TV+, Prime Video sowie Mediatheken und Zugriff auf Tausende Apps via Google Play Store. Hierfür stehen 16 GB Speicherplatz zur Verfügung – doppelt so viel wie bei den meisten anderen TV-Sticks im Markt.

Die neue Bluetooth-Fernbedienung verfügt über spezielle Tasten für die Nutzung von MagentaTV sowie für Streaming-Dienste. Eine individuell belegbare Sterntaste ermöglicht schnellen Zugriff auf bis zu sechs Lieblings-Apps. Mit der TV-Taste kann direkt ins laufende TV-Programm geschaltet werden. Der Magenta Sprachassistent ermöglicht die Suche nach Inhalten und die Steuerung der wichtigsten Funktionen von MagentaTV per Spracheingabe, ohne manuelles Tippen. Im Gegensatz zur MagentaTV One (2. Generation) hat die Fernbedienung des neuen MagentaTV Sticks keine beleuchteten Tasten.

Um ein hochwertiges Kinoerlebnis zu Hause zu gewährleisten, unterstützt der MagentaTV Stick zudem 4K/Ultra HD, HDR, Dolby Vision und Dolby Atmos. Eine gute Performance wird durch einen neuen Quad-Core Prozessor, 2 GB Arbeitsspeicher und das Betriebssystem Android TV sichergestellt. Der Stick ist ab dem 16. Januar erhältlich für einmalig 69 Euro oder 3 Euro monatliche Miete.

Über MagentaTV

MagentaTV bündelt klassisches Fernsehen und Streamingdienste auf einer Plattform. Immer kostenlos dabei ist MagentaTV+. Hierbei handelt es sich um eine riesige und einzigartige Auswahl an Serien, Filmen, Dokus und Shows auf Abruf. Zusätzlich stehen über 180 TV-Sender, davon mehr als 160 HD-Kanäle, zur Auswahl. Funktionen wie die übergreifende Suche, über MagentaTV+ Inhalte aber auch über alle Streaming-Dienste, Timeshift, Restart und sieben Tage Replay bieten einen einmaligen Komfort. MagentaTV ist unabhängig vom Internetanschluss buchbar, auch im EU-Ausland nutzbar und kann zuhause und unterwegs über die telekomeigene TV-Box MagentaTV One sowie über Smart TVs, Streamingsticks, Smartphones, Laptops und Tablets genutzt werden. Weitere Informationen unter www.magentatv.de

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