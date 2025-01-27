Vorstand: Deutsche Telekom setzt auf Kontinuität und frischen Wind

Tim Höttges (62) bleibt Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom. Der Aufsichtsrat hat seinen noch bis Ende 2026 laufenden Vertrag bis Ende 2028 vorzeitig verlängert. Gleichzeitig rücken zwei erfahrene Manager in neue Schlüsselpositionen: Srini Gopalan (54), bisher für das Deutschland-Geschäft der Telekom verantwortlich, wird neuer Chief Operating Officer der T-Mobile US (TMUS). Sein Nachfolger wird zum 1. März 2025 Rodrigo Diehl (49), der aktuell noch die Geschäfte von Magenta Telekom in Österreich verantwortet.

Frank Appel, Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Telekom: „Mit dieser Entscheidung sendet der Aufsichtsrat ein Signal in Richtung Kontinuität und frischen Wind. Tim Höttges hat die Telekom zum führenden Telekommunikationsunternehmen der Welt gemacht. Wir freuen uns, dass er unserer Bitte entsprochen hat, seine erfolgreiche Arbeit über das bisherige Vertragsende hinaus fortzuführen. Mit Srini Gopalan verstärkt einer unserer erfahrensten Manager das Managementteam der T-Mobile US. Er kennt das Unternehmen bereits durch seine fast vier Jahre im Aufsichtsrat (Board of Directors) der TMUS und kann dort all seine Erfahrungen, zum Beispiel in Sachen digitaler Transformation, ins Tagesgeschäft einbringen. Wir versprechen uns durch den Wechsel von Srini Gopalan, dass die erfolgreiche Beziehung zwischen der T-Mobile US und der Deutschen Telekom weiter verstärkt wird. Mit Rodrigo Diehl bestellen wir für das Deutschlandgeschäft einen hervorragenden Manager, der für unternehmerischen Erfolg und Kundenfokus steht.“

Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom und Aufsichtsratsvorsitzender der T-Mobile US: „Ich freue mich, meine Arbeit bei der Telekom fortzusetzen. Der Bitte des Aufsichtsrats, meinen Vertrag zu verlängern, habe ich gerne entsprochen. Ich habe viel Spaß und Kraft, meine Arbeit bei der Telekom fortzusetzen. Die Neuaufstellung hilft uns, unsere ambitionierten Ziele erfolgreich umzusetzen: Wir wollen noch stärker globale Größenvorteile nutzen und weiter Spitzenleistungen liefern. Srini Gopalan ist eine erstklassige Wahl für die T-Mobile US. Er hat in seinen bisherigen Stationen bei der Telekom als Deutschland- und vorher Europachef hervorragende Arbeit geleistet. Er ist eine wichtige Verstärkung des Managementteams der T-Mobile US und wird gemeinsam mit unserem USA-CEO Mike Sievert wichtige Impulse für den weiteren Erfolg der TMUS und der Deutschen Telekom setzen. Mit Rodrigo Diehl verjüngen wir den Vorstand und gewinnen eine starke Führungspersönlichkeit aus dem Telekom-Team für unser Deutschland-Geschäft. Seine Erfolge in der Zeit vor der Telekom, aber auch bei uns im Europabereich und in Österreich unterstreichen dies deutlich. Srini und Rodrigo stehen für das, was uns bei der Telekom antreibt: Wachstum, Innovation und Kundenorientierung.“

Srini Gopalan, bisher Deutschland-Chef der Telekom und zukünftig COO der T-Mobile US: „Ich bedanke mich bei den Menschen der Telekom Deutschland für die vier wunderbaren Jahre, die ich hier verbracht habe. Wir haben gemeinsam viel erreicht: von der Skalierung bei Glasfaser, über den Gewinn von Marktanteilen in jedem Quartal bis hin zur digitalen Transformation und vielem mehr. Dank gilt auch Tim für seine Unterstützung sowie Frank Appel und dem Aufsichtsrat für das Vertrauen in mich. Ich freue mich sehr über die neue Aufgabe bei T-Mobile US. Ich arbeite seit vielen Jahren als Aufsichtsrat mit Mike und dem gesamten Managementteam zusammen. T-Mobile US befindet sich in einer spannenden Phase und ich freue mich auf die Dynamik dort. Meine Aufgabe wird es sein, die laufende Transformation in den Bereichen Privat- und Geschäftskunden zu unterstützen, dafür technologische Lösungen bereitzustellen und damit noch mehr Wert für die TMUS zu schaffen.“

Rodrigo Diehl, bisher CEO von Magenta Telekom in Österreich und zukünftig Deutschland-Chef der Telekom: „Ich fühle mich geehrt, diese Rolle zu übernehmen, und bedanke mich herzlich beim Aufsichtsrat der Deutschen Telekom für das Vertrauen. Meine Tätigkeit im Aufsichtsrat der Telekom Deutschland hat es mir ermöglicht, die Entwicklung des Unternehmens in den vergangenen zweieinhalb Jahren mitzuerleben. Mein Ziel ist es, auf dem starken Fundament, das Srini gelegt hat, weiter aufzubauen. ‚Kunden zu Fans machen‘ wird weiterhin der Mittelpunkt unseres Handelns sein. Ich freue mich darauf, mit meinen Kolleginnen und Kollegen bei der Telekom Deutschland sowie dem Vorstand der Deutschen Telekom zusammenzuarbeiten. Gemeinsam wollen wir den Wachstumskurs fortsetzen und innovative Produkte liefern, die für die Menschen in Deutschland einen Unterschied machen.“

Lebenslauf Tim Höttges

Tim Höttges ist seit Januar 2014 Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom AG. Unter seiner Leitung wurde das Unternehmen globaler, nachhaltiger und technologisch führend. Wichtige Meilensteine seiner bisherigen Arbeit waren die Fusion von T-Mobile und Sprint in den USA, die massiven Investitionen vor allem in den Glasfaserausbau und 5G sowie der Fokus auf Klimaneutralität bis 2040. Von 2009 bis zu seiner Berufung zum Vorstandsvorsitzenden verantwortete er als Mitglied des Konzernvorstands das Ressort Finanzen und Controlling und von 2006 bis 2009 im Konzernvorstand den Bereich T-Home. Davor war er für die damals eigenständige Mobilfunktochter der Telekom tätig: unter anderem als Deutschland-Chef und als Verantwortlicher für Vertreib und Service der europäischen Mobilfunkbeteiligungen.

Höttges arbeitete nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln drei Jahre in einer Unternehmensberatung, zuletzt als Projektleiter. Ende 1992 wechselte er zum VIAG Konzern in München, wo er seit 1997 als Bereichsleiter, später als Generalbevollmächtigter für Controlling, Unternehmensplanung sowie Merger und Acquisitions verantwortlich war. Als Projektleiter war er maßgeblich an der Fusion von VIAG AG und VEBA AG zur E.on AG beteiligt, die am 27. September 2000 wirksam wurde. Tim Höttges ist Träger des renommierten Appeal of Consciences Award 2019. 2022 verlieh ihm die Ben Gurion Universität in Be’er Sheva/ Israel die Ehrendoktorwürde.

Lebenslauf Srini Gopalan

Srinivasan Gopalan, Jahrgang 1970, Nationalität britisch, ist seit 1. November 2020 Vorstand Deutschland und Sprecher der Geschäftsführung der Telekom Deutschland GmbH. Von 1. Januar 2017 bis 31. Oktober 2020 war Srini Gopalan als Vorstandsmitglied der Deutschen Telekom AG für das Segment Europa verantwortlich. In dieser Zeit hat er in den europäischen Landesgesellschaften den Wachstumskurs und die digitale Transformation vorangetrieben sowie den 5G-Ausbau initiiert.

Zuvor war Gopalan bei Bharti Airtel für das Privatkundengeschäft in Indien verantwortlich. Zur Produktpalette gehörten neben Mobilfunkangeboten auch Breitbandanschlüsse und Satelliten-TV. Sein Hauptaugenmerk lag darauf, Airtel durch innovative Angebote in einem sonst sehr preissensiblen Markt zu positionieren. Vor seiner Tätigkeit bei Bharti Airtel arbeitete Srini Gopalan über zehn Jahre in Großbritannien, zunächst in verschiedenen Funktionen für Capital One, die er 2009 als Managing Director UK verließ. Danach ging er als Chief Marketing Officer zu T-Mobile UK und war Teil des Management-Teams, das T-Mobile UK in das gemeinsame damalige Joint Venture mit Orange, everything-everywhere, überführte. Anschließend wechselte er für drei Jahre als Director Consumer Business Unit zu Vodafone UK.

Srini Gopalan hat am renommierten St. Stephen’s College in Neu-Delhi Betriebswirtschaft studiert und später am IIM Ahmedabad, Indiens führender Business School, seinen MBA gemacht.

Lebenslauf Rodrigo Diehl

Rodrigo Diehl ist Deutscher mit argentinischen Wurzeln und blickt auf eine mehr als 20-jährige berufliche Laufbahn in der Telekommunikations- und Technologiebranche zurück. Er ist seit Oktober 2022 CEO von Magenta Telekom, der Österreich-Tochter der Deutschen Telekom. Zuvor verantwortete er das europäische Privatkundengeschäft der Deutschen Telekom. Vor seiner Zeit bei der Telekom war er fünf Jahre für das Telekommunikationsunternehmen Millicom mit Sitz in Miami tätig. Dort war er als Executive Vice President für das Tagesgeschäft und den Strategiebereich verantwortlich (Chief Strategy Officer). Das Unternehmen betreibt Mobilfunk- und Festnetze in neun Lateinamerikanischen Ländern und hat über 46 Millionen Kundinnen und Kunden. Vor dem Wechsel zur Deutschen Telekom war er zweieinhalb Jahre CEO der Millicom-Landesgesellschaft in Panama. Davor war er viele Jahre als Partner im Telekommunikations-, Medien- und Technologiebereich der Unternehmensberatung McKinsey tätig. Für die Unternehmensberatung arbeitete er 13 Jahre, unter anderem auch längere Zeit in Deutschland. Diehl schloss sein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität von Buenos Aires mit Auszeichnung ab und besitzt einen MBA der Harvard Business School.

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