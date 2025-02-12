KI-Fundament für Unternehmen: T-Systems launcht AI Foundation Services

Large Language Models (LLM) kommen immer häufiger zum Einsatz und werden zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Dabei stellen sich vor allem Unternehmen die Frage, wie sie KI-Modelle schnell und vor allem sicher einsetzen können. Als Reaktion auf diese Entwicklung bietet T-Systems jetzt die AI Foundation Services. Die Services stellen Unternehmen eine private und sichere Entwicklungs-, Test- und Produktionsumgebung bereit, die strengste Anforderungen an Datensicherheit und Datenschutz erfüllt. Dabei sind KI-Modelle und Dienste bereits vorkonfiguriert, sofort einsatzbereit und bieten somit die Grundlage für eine unternehmensweite Skalierung von KI-Lösungen über verschiede Geschäftsbereiche und Regionen hinweg. Die Plattform erfüllt regulatorische Vorgaben und Sicherheitsstandards, was den sicheren Einsatz auch in sensiblen Bereichen wie Gesundheitswesen, Verteidigung oder öffentlicher Verwaltung ermöglicht.

Neben einem kontinuierlich wachsenden Portfolio von aktuell über 15 Sprachmodelle - darunter die neuesten Open Source-Modelle wie Meta Llama 3.3, Mistral Small 3 oder DeepSeek R1 - gehören vorkonfigurierte Services für Retrieval-Augmented Generation (RAG) und Modell-Finetuning dazu. Damit lassen sich KI-Lösungen um unternehmensspezifische Datenquellen erweitern und so genauere, kontextbezogene Antworten erzeugen sowie präzise auf interne Anforderungen anpassen. Ergänzend stehen Machine Learning -Operations, Datenmanagement und verschiedene Bereitstellungsoptionen (Public, Private Cloud, On-Premises) zur Verfügung.

Durch das breite Portfolio von Modellen und Services und die damit verbundene Flexibilität vermeiden Kunden zusätzlich die Abhängigkeit von einem einzigen Technologieanbieter oder -unternehmen.

"Wir machen KI einfach und sicher nutzbar: Mit den AI Foundation Services auf unseren sicheren und souveränen Cloud Plattformen bieten wir unseren Kund*innen einen effektiven Einsatz von LLMs an - selbst in sensiblen Unternehmensumgebungen“, sagt Dr. Ferri Abolhassan, CEO T-Systems und Vorstandsmitglied Deutsche Telekom AG. „Damit bieten wir Unternehmen aus allen Branchen die Möglichkeit, KI-Innovationen zu nutzen, ohne dabei ihre Unabhängigkeit und Souveränität zu gefährden. Eine höhere Souveränität bei der Nutzung von KI lässt sich kaum erreichen.“

KI-Lösungen nach europäischen Richtlinien

Die AI Foundation Services werden auf der Open Telekom Cloud bereitgestellt und unterliegen damit den souveränen, sicheren und rechtskonformen Vorgaben der Europäischen Union. Es wird die DSGVO-Konformität und Datenhoheit gewährleistet. Für regulierte Branchen wie das Gesundheitswesen und den öffentlichen Sektor gewährleistet die Bereitstellung von Large Language Modellen aus den Foundation Services branchenspezifische Compliance-Anforderungen. Alle Modelle und Services werden auf Telekom-Rechenzentren in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden betrieben, können alternativ auch auf der kundeneigenen Infrastruktur bereitgestellt werden. Auch beliebte KI-Modelle von OpenAI und Anthropic sind optional über T-Systems Partner wie Microsoft, AWS oder Google Cloud verfügbar - in der gleichen Schnittstelle wie die Open-Source-Modelle. Vor der Inbetriebnahme werden sämtliche Services einem sorgfältigen Security-Scan unterzogen und durchlaufen ein Produkt-Sicherheitsscreening der Telekom nach ISO/IEC 27001. Die KI-Modelle können direkt über den Open Telekom Cloud Marketplace bezogen und sofort getestet werden.

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