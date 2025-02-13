MagentaTV: Western-Action und Wiener Walzer auf der Zunge

Ab sofort können MagentaTV-Kund*innen das große Finale der 5. Staffel der derzeit erfolgreichsten US-Serie „Yellowstone“ sehen, in der der Machtkampf um die Dutton-Ranch noch weiter eskaliert. Und MagentaTV, als deutsche Streaming-Heimat von „The Handmaid’s Tale“, zeigt ab dem 8. April exklusiv den mit Spannung erwarteten Schlussakt der preisgekrönten dystopischen Drama-Serie. Wird der Kampf gegen das brutale Regime von Gilead in Freiheit enden? Genussvoll wird es mit „Tim Raue isst!“, in dem der Spitzenkoch das beste Wiener Schnitzel außerhalb Wiens sucht – und in Köln fündig wird. Seine Entdeckung gibt’s ab 13. Februar exklusiv bei MagentaTV+.

„Yellowstone“: Das packende Finale der Staffel 5 ist endlich da

„Yellowstone“ erzählt die packende Geschichte der Familie Dutton, die die größte Rinderfarm in den Vereinigten Staaten kontrolliert. Umgeben von rivalisierenden Interessensgruppen – von einer expandierenden Stadt über eine Indianerreservation bis hin zum namensgebenden Nationalpark – muss sich die Familie inmitten von Machtkämpfen, ungelösten Verbrechen und persönlichen Konflikten behaupten.

In der fünften Staffel des Neowestern-Hits versucht John Dutton (Kevin Costner) als Gouverneur von Montana, den Bau eines Flughafens auf dem Gelände seiner Ranch zu verhindern. Er macht seine Tochter Beth (Kelly Reilly) zur Stabschefin. Der Streit zwischen ihm und seinem Sohn Jamie (Wes Bentley) eskaliert. Die Geschwister Beth und Kayce (Luke Grimes) geraten mit ihrem adoptierten Bruder aneinander und erheben schwere Vorwürfe gegen ihn. Die Spannungen in der Familie Dutton nehmen immer weiter zu und scheinen unlösbar. Zudem lauern weitere gefährliche Gegner, die der Familie ihren Grundbesitz streitig machen wollen. Wie wird die Zukunft der Dutton-Ranch aussehen?

Die dramatische Neowestern-Serie zählt zu den erfolgreichsten und am häufigsten diskutierten US-amerikanischen Fernsehproduktionen der vergangenen Jahre.

Alle Staffeln – inklusive der finalen Folgen der 5. Staffel – von „Yellowstone“ sowie das gesamte AXN+ Angebot sind ab sofort bei MagentaTV+ abrufbar – für MagentaTV-Kund*innen wie immer kostenlos.

„The Handmaid's Tale“: Der epische Abschluss der preisgekrönten Serie

Als deutsche Streaming-Heimat von „The Handmaid‘s Tale“ zeigt MagentaTV ab dem 8. April exklusiv das Serienfinale der preisgekrönten dystopischen Drama-Serie. Zeitgleich zur US-Premiere startet MagentaTV zunächst mit Episode 1 bis 3 der sechsten und letzten Staffel. Danach erscheint wöchentlich jeden Dienstag eine neue Folge – ebenfalls parallel mit „hulu“ in den USA. Somit stehen ab dem 27. Mai dann alle der zehn Episoden zur Verfügung. MagentaTV-Kund*innen können außerdem alle vorherigen Staffeln streamen – alles wie immer ohne Zusatzkosten.

In der letzten Staffel von „The Handmaid‘s Tale“ wird June durch ihren unnachgiebigen Geist und ihre Entschlossenheit wieder in den Kampf gegen Gilead hineingezogen. Luke und Moira schließen sich dem Widerstand an. Serena versucht, Gilead zu reformieren, während Commander Lawrence und Tante Lydia mit den Folgen ihrer Taten konfrontiert werden und Nick vor einer schwierigen Charakterprüfungen steht. Dieses letzte Kapitel von Junes Reise unterstreicht die Bedeutung von Hoffnung, Mut, Solidarität und Widerstandsfähigkeit im Streben nach Gerechtigkeit und Freiheit.

Die Fernsehadaption sorgt weltweit für Furore. Die erste Staffel gewann acht Emmy-Awards und insgesamt wurde die Serie seit Beginn der Ausstrahlung mit 15 Primetime-Emmys und zwei Golden Globe Awards ausgezeichnet.

Zum Cast der sechsten Staffel zählen Elisabeth Moss, Yvonne Strahovski, Bradley Whitford, Max Minghella, Ann Dowd, O.T. Fagbenle, Samira Wiley, Madeline Brewer, Amanda Brugel, Sam Jaeger, Ever Carradine und Josh Charles.

„The Handmaid's Tale“ ist eine MGM Television Produktion. Executive Producers der sechsten Staffel sind Bruce Miller (Serienschöpfer), Warren Littlefield, Eric Tuchman (Co-Showrunner), Yahlin Chang (Co-Showrunner), Elisabeth Moss, Steve Stark, Sheila Hockin, John Weber, Frank Siracusa, Kim Todd, Daniel Wilson und Fran Sears produziert. Die Serie wird international von Amazon MGM Studios Distribution vertrieben.

Neben allen vorherigen Staffeln steht MagentaTV-Kund*innen ab dem 8. April 2025 die finale sechste Staffel der erfolgreichen US-Serie exklusiv und ohne Zusatzkosten bei MagentaTV+ zum Abruf bereit.

„Tim Raue isst!“: Wiener Walzer für den Gaumen

Wo gibt es das beste Wiener Schnitzel Deutschlands? Für Zwei-Sterne-Koch Tim Raue gibt es darauf nur eine Antwort: in Köln. In der neuen Folge seines MagentaTV-Formats „Tim Raue isst!“ reist er in die Domstadt, um genau das zu überprüfen. Sein Ziel: das Gasthaus Scherz, benannt nach seinem Inhaber Michael Scherz. Der gebürtige Österreicher hat die Zubereitung des Wiener Schnitzels perfektioniert – und zu einer Kunst gemacht, die Tim Raue hautnah erleben will.

Doch was macht die rheinische Version des Klassikers von der Donau so besonders? Um das herauszufinden, tauchen Tim Raue und Michael Scherz tief in die Welt der perfekten Panierstraße ein. Auf der Suche nach dem besten Mehl besuchen sie eine historische Mühle und nehmen die traditionelle Getreideverarbeitung in den Blick. Zurück im Gasthaus geht es weiter mit einer Spezialdisziplin des Hauses: Kegeln. Zwischen den Würfen diskutieren die beiden eine der großen kulinarischen Streitfragen: Gehört Soße zum Schnitzel oder nicht?

Die Antwort folgt am Abend zum krönenden Abschluss des Tages – bei der stilechten Schnitzelverkostung. Tim Raues Fazit? „Bei diesem Schnitzel habe ich den Klang eines Wiener Walzers am Gaumen. Es ist einfach eines der besten Schnitzel, die man in Deutschland essen kann.“

Die neue Folge des MagentaTV Originals „Tim Raue isst!“ feiert am 13. Februar ihre Premiere und ist exklusiv und ohne Zusatzkosten bei MagentaTV+ zu sehen.

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