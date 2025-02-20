Mobilfunkversorgung profitiert: Endlich mehr Netzkapazität an der Schiene

Der Mobilfunk an den Bahnstrecken im Netz der Telekom hat erneut einen Sprung nach vorn gemacht. Die Telekom kann nun mehr Kapazität auf rund 15.200 Streckenkilometern anbieten. Dabei geht es um die erstmalige vollständige Nutzung des 900 Megahertz Spektrums. Dadurch entstehen zusätzliche Netzkapazitäten, damit Kundinnen und Kunden im Zug noch besser mobil surfen und telefonieren können. Die Maßnahmen wirken dabei nicht nur für die Bahnversorgung positiv, sondern verbessern in vielen Fällen auch das Netz in urbanen Gebieten oder der Nähe von Straßen, so dass sie den Kunden in allen Lebenslagen zugutekommen.

Im Frequenzband von 900 Megahertz funktioniert auch der so genannte Bahn-Funk GSM-R (R:Rail). Um Störungen beim Bahnbetrieb zu vermeiden, musste der öffentliche Mobilfunk auf diesen Frequenzen bislang einen Sicherheitskorridor einhalten. Heißt: Die Frequenzen konnten nicht voll ausgenutzt werden und die Mobilfunkversorgung war infolgedessen nicht so gut wie theoretisch möglich. Mit der nun abgeschlossenen Einführung störfester Funkmodule in Eisenbahnfahrzeugen ist diese Beschränkung aufgehoben. Die Telekom hat bereits an vielen Orten mit den Anpassungsarbeiten begonnen, um LTE 900 Zellen zu aktivieren und ins Netz zu integrieren.

„Das ist Tuning für den Mobilfunk an der Bahn“, sagt Mathias Poeten, Mobilfunkchef bei der Telekom. „Jeder Schritt, der das Surfen an der Schiene verbessert, ist ein wichtiger. Mit der vollen Ausnutzung der 900-er Frequenzen können wir nun das Netz-Erlebnis für unsere Kundinnen und Kunden weiter verbessern.“

Auflagen der Bundesnetzagentur sind erfüllt

Mit dem Mobilfunkausbau entlang der Schiene übertrifft die Telekom die Vorgaben der Bundesnetzagentur: Die Behörde gibt eine Datenrate von 100 Mbit/s an allen Hauptverkehrsstrecken vor, für Nebenstrecken 50 Mbit/s. Diese Auflagen hat die Telekom bereits erfüllt.

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