Präzise Navigation vom Polarkreis bis zur Peloponnes.

Die Deutsche Telekom erweitert in Zusammenarbeit mit Swift Navigation den Precise Positioning Service für Geschäftskunden auf Osteuropa. Precise Positioning basiert auf dem Skylark Korrekturdienst von Swift Navigation. Er verbessert die Genauigkeit von Navigationssystemen um das bis zu 100-fache. Dies ist essenziell für Anwendungen wie dem Autonomen Fahren von Autos und Traktoren. Aber auch der Mähroboter im heimischen Garten findet so sicher seinen Weg, auch ohne Begrenzungsdraht.

Navigieren im Zentimeterbereich

Die Positionsbestimmung via Satelliten ist heute weltweit verbreitet: Mehr als 6 Milliarden Geräte nutzen täglich Systeme wie das amerikanische GPS und das europäische Galileo System zur Positionsbestimmung und Routenplanung. Ziel ist es, Ungenauigkeiten in der Positionsbestimmung von Satelliten-Navigationssystemen wie Galileo oder GPS auszugleichen. Dafür betreibt die Deutsche Telekom in Deutschland und weiten Teilen Europas ein Netz an Antennenstandorten. Mit Hilfe der an diesen Standorten gemessenen Daten lässt sich die Positionsbestimmung auf eine Genauigkeit von wenigen Zentimetern korrigieren. Dies ermöglicht beispielsweise den Einsatz von Mährobotern ohne Begrenzungsdraht.

Vom Polarkreis bis zur Peloponnes

In den vergangenen Jahren wurden solche Standorte in großen Teilen Nord, Mittel, Süd- und Westeuropas errichtet. Dieses Netz ist jetzt auf weitere Länder in Osteuropa ausgedehnt. Gleichzeitig wurde die Genauigkeit des Dienstes deutlich gesteigert, auf maximal 2cm Abweichung bei freiem Himmel. Zu den Ländern gehören Kroatien, Polen, Rumänien, Bulgarien, Griechenland und die Slowakei. Die südöstlichste Station steht jetzt auf Rhodos, die westlichste auf den Azoren und die nördlichste in der Nähe von Hammerfest im Norden von Norwegen.

Genauigkeit gesteigert: Neue Anwendungen werden möglich

Heutige Satelliten-basierte Navigationssysteme wie GPS erzielen in der Regel eine Genauigkeit von mehreren Metern. Und sind damit zu unpräzise, als dass Autos, Maschinen, Roboter oder Paketdrohnen autonom und sicher navigieren könnten.

Ungenauigkeiten entstehen durch Turbulenzen in der Atmosphäre, durch Abweichungen in der Umlaufbahn der Satelliten oder auch durch Reflektion des GNSS-Signales von Gebäuden und Fensterflächen. Die Positionierungslösung Skylark von Swift stellt sekundenaktuell Korrekturinformationen für Navigationssysteme in Fahrzeugen oder Mährobotern bereit. Dafür sammelt ein gleichmäßig verteiltes Netz an speziellen Antennen die Daten der wichtigsten globalen Navigationssatelliten und gleicht diese mit dem exakt ausgemessenen Antennenstandort ab. Auf Basis der so gesammelten Informationen werden hochpräzise Korrekturdaten berechnet und in Echtzeit über Mobilfunk zum Beispiel an Autos gesendet. In Europa betreibt die Telekom gemeinsam mit der Deutsche Funkturm ein Netz dieser speziellen Antennen, sogenannter Referenzstationen – mit gleichmäßiger und ausfallssicherer Abdeckung.

Das wird unter anderem benötigt für:

Das autonome Fahren von Autos, aber auch zum Beispiel von Mährobotern ohne Begrenzungsdraht.

Den Einsatz von autonomen Drohnen in der Logistik

Die Vermessung von Baustellen.

Die Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation, das heißt der permanente Informationsaustausch zwischen Fahrzeugen (V2X)

Über Swift Navigation:

Swift Navigation ist ein in San Francisco ansässiges Technologieunternehmen, das autonome Fahrzeuge, Robotik, Präzisionslogistik und V2X-Kommunikation mit zentimetergenauer Positionierung ermöglicht, - weltweit und in großem Maßstab. Sein Skylark® Precise Positioning Service erzielt eine Genauigkeit, die 100-mal präziser ist als die von standardmäßigen globalen Satellitennavigationssystemen (GNSS), wie z.B. GPS. Skylark ist die einzige cloudbasierte Echtzeit-Positionierungslösung mit ASIL-Zertifizierung, welche die funktionalen Sicherheitsstandards der ISO 26262:2018 für Straßenfahrzeuge erfüllt. Mehr als 10 Millionen ADAS-fähige und autonome Fahrzeuge weltweit vertrauen auf Skylark, ebenso wie mehr als 20 Automobilhersteller und Tier-1-Zulieferer, führende Robotikunternehmen und einer der größten Flottenbetreiber der Welt.

Entdecken Sie unter swiftnav.com , wie Swift eine sicherere, vernetzte Zukunft ermöglicht.

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