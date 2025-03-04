Alaaf und Helau: Datenverkehr über Karneval traditionell hoch

Die Karnevalstage haben auch in diesem Jahr wieder für einen ordentlichen Peak im Mobilfunknetz der Telekom gesorgt. Ob beim Umzug oder in der Kneipe - Millionen von Menschen teilten ihre Selfies, Fotos und Videos direkt per Smartphone. So verzeichnete die Telekom in den Karnevalshochburgen Mainz, Köln, Düsseldorf, Bonn und Aachen während der “tollen Tage“ einen hohen mobilen Datenverbrauch. Zwischen Weiberfastnacht und Rosenmontag gingen hier etwa 1,5 Millionen Gigabyte durch das Netz der Telekom. Das entspricht in etwa dem Vorjahreslevel. Rund ein Drittel dieses Datenverkehrs lief über 5G.

Städteranking im Karneval: Köln vor Düsseldorf

Der genaue Blick auf den mobilen Datenverbrauch in den Karnevals-Hochburgen zeigt: Köln lag wie schon im Vorjahr mit einem Verbrauch von über 662.000 Gigabyte vorn. Gefolgt von Düsseldorf mit 355.000 Gigabyte, Bonn mit 214.000 Gigabyte, Mainz mit 130.000 Gigabyte und Aachen mit 112.000 Gigabyte.

Kamelle und Konfetti – das Netz lief stabil

Über alle Karnevalsstädte und - tage hinweg gab es den höchsten Datenpeak aber nicht am Rosenmontag, sondern am Karnevalsfreitag. Nur in Mainz lag der Rosenmontag vorn. Das Telekom-Netz lief an allen Tagen stabil und zuverlässig. Der Einsatz bestimmter Event-Parameter an den relevanten Mobilfunk-Standorten verteilte die hohe Last auf das Mobilfunknetz. Somit hatten die Karnevalisten bei den Umzügen und den Feiern in den Hochburgen durchweg beste Kundenerlebnisse. Das Mobilfunknetz der Telekom ist auch grundsätzlich bestens gerüstet: In allen fünf Städten versorgt die Telekom rund 99 Prozent der Bevölkerung sowohl mit LTE als auch mit 5G.

Apps mit höchstem Datenverbrauch: Instagram, Youtube und Tiktok

Während des Karnevals war Instagram die meistgenutzte Smartphone-App, gefolgt von YouTube und Tiktok. TikTok ist dabei neu in den Top 3, letztes Jahr lag die App noch auf Platz 5. Unter den Favoriten fanden sich auch WhatsApp und Facebook.

Nicht nur an Karneval: Deutschlands bestes Mobilfunknetz

Das Mobilfunk-Netz der Telekom wächst immer weiter - insbesondere 5G ist mittlerweile der Standard. 5G ermöglicht höhere Netzkapazitäten und eine reibungslose mobile Datenübertragung - auch bei großen Menschenmengen wie beim Karneval, bei Bundeliga-Spielen oder dem Oktoberfest. Über 98 Prozent der Menschen in Deutschland können bereits das 5G-Netz der Telekom nutzen. Dazu funken bundesweit über 96.500 5G-Antennen. Bis Ende dieses Jahres plant die Telekom, 99 Prozent der Bevölkerung mit 5G zu versorgen.

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