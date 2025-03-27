MagentaSport und MagentaTV zeigen alle Spiele der EuroBasket 2025 live, Telekom vergibt Sublizenz an RTL Deutschland.

Nur bei MagentaTV und MagentaSport werden alle Spiele der bevorstehenden Europameisterschaft im Basketball der Männer vom 27. August bis 14. September 2025 live zu sehen sein. Als besonderer Service für alle Basketball-Fans werden auf den Telekom Plattformen die Spiele des amtierenden Weltmeisters Deutschland zudem kostenlos für alle gezeigt. Das gilt auch für die Partien des deutschen Teams in der Turniervorbereitung ab dem 10. August. Mit bis zu sieben Stunden Live-Programm bietet MagentaSport das umfassendste EM-Angebot. Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit der Deutschen Telekom zeigt zudem RTL Deutschland alle Spiele der deutschen Mannschaft, Einzelspiele der K.o.-Runde sowie das Finale der FIBA EuroBasket live im Free-TV. Zusätzlich hat sich RTL Deutschland umfangreiche Highlight-Rechte für alle Spiele der Europameisterschaft gesichert.

„Wir freuen uns sehr darauf, den Basketballfans erneut das gesamte Turnier und damit große Sport-Momente live zu präsentieren. Gleichzeitig setzen wir unsere sehr gute Partnerschaft mit RTL bei der EuroBasket 2025 fort. Die Kooperation war schon zur Fußball-EURO und bei der EuroBasket 2022 erfolgreich.“, sagt Dorothea Jacob, VP Proposition & Content MagentaTV. „Für die Basketballfans werden wir wie gewohnt mit einem Top-Team aus Moderatoren, Kommentatoren und Experten rund um alle Spiele der EuroBasket 2025 eine umfassende und authentische Vor-Ort-Berichterstattung liefern. Die Fans dürfen sich auf eine innovative Inszenierung mit spannenden Live-Übertragungen, Interviews, Vor-Ort-Beiträgen, Hintergrund-Stories und damit eine herausragende Sport-Unterhaltung freuen.“

Frank Robens, Bereichsleiter Sport RTL: „Basketball in Deutschland boomt, und wir freuen uns, den Fans die nächste große Meisterschaft im Free-TV präsentieren zu können. Gemeinsam mit der Telekom bringen wir die Spiele der FIBA EuroBasket 2025 auf die große Bühne und schaffen so ein einzigartiges Live-Erlebnis für alle Sportbegeisterte. Das ist ein starkes Signal für alle Fans, die in diesem Sommer miterleben können, wie unsere Basketball-Riesen Sportgeschichte schreiben. Wir freuen uns auf ein großartiges Turnier – und auf viele Gänsehaut-Momente!“

Die EuroBasket 2025, die in Lettland, Finnland, Zypern und Polen mit 24 Teilnehmern ausgetragen wird, umfasst insgesamt 76 Spiele mit bis zu sieben Stunden Live-Programm pro Tag bei MagentaTV und MagentaSport. Es ist das größte Live-Angebot für alle Zielgruppen, zusätzlich täglich mit Analysen, Interviews und Berichten. Weitere Spezialformate für die digitalen Kanäle sowie Social Media sind geplant. MagentaSport und MagentaTV setzen das erfolgreiche, reichweitenstarke Konzept der EM 2022 und WM 2023 fort. Präsentiert wird das Turnier vom bewährten On Air Team um die Top-Experten Per Günther und Benni Zander, das 2024 den Deutschen Fernseh-Preis für die MagentaTV Übertragung der Basketball WM 2023 gewann. Die Fans können die EM über die MagentaTV und MagentaSport Plattformen überall live verfolgen.

Start am Donnerstag: EM-Countdown ebenfalls kostenlos bei MagentaTV und MagentaSport

Der Startschuss für den EM-Countdown erfolgt am Donnerstagnachmittag: in Riga wird die Gruppen-Auslosung der EuroBasket mit 24 Teilnehmern vorgenommen. Ab 14 Uhr live auf dem Youtube-MagentaSport-Kanal mit Reaktionen vom Bundestrainer Alex Mumbru und Experten. Im Rahmen der EuroLeague-Live-Spiele werden am Donnerstag in der Konferenz ab 20.00 Uhr weitere Informationen zu deutschen Gegnern und EM-Chance vermittelt. Die deutsche EM-Testspiel-Phase sieht ab dem 10. August zwei Länderspiele sowie den Supercup mit vier Teams vor. Der EM-Countdown wird ebenfalls live und kostenlos bei MagentaSport zu sehen sein.

Überall die EM bei MagentaTV und MagentaSport sehen – so funktioniert´s!

Alle 76 Spiele des Turniers sind für MagentaTV Kunden ohne Aufpreis bereits in ihren Tarifen inklusive. Die Übertragung erfolgt auf den exklusiven Sportkanälen auf der MagentaTV Plattform (MS Sport und MyTeamTV). Kunden ohne MagentaTV können darüber hinaus mit einem MagentaSport Abo das gesamte Turnier verfolgen. Der Zugang ist über die MagentaSport App für alle gängigen SmartTV, über die mobile App oder über magentasport.de möglich. Die deutschen Spiele werden darüber hinaus kostenlos ohne Abo und ohne Registrierung auf den Plattformen zu sehen sein.

Europas bester Basketball bei MagentaSport

MagentaSport bietet Europas besten Basketball mit allen Spielen der Turkish Airlines EuroLeague und des BKT EuroCups. Zusätzlich die FIBA EuroBasket 2025 und FIBA Frauen EuroBasket 2025 (ab 18. Juni) sowie weitere Topspiele der deutschen Nationalmannschaft der Frauen und Männer live.

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