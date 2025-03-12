MagentaTV: „The Walking Dead: Dead City“ geht weiter und Anthony Hopkins ist Sigmund Freud

MagentaTV präsentiert im Frühling, zeitgleich zur US-Premiere, die zweite Staffel des erfolgreichen Spin-offs „The Walking Dead: Dead City", in der sich die Hauptfiguren Maggie und Negan als Gegner gegenüberstehen. Ein völlig anderes Duell gibt es in „Freud – Jenseits des Glaubens“. Oscar®-Preisträger Anthony Hopkins als Sigmund Freud und Matthew Goode in der Rolle des irischen Literaturprofessors C.S. Lewis liefern sich einen intellektuellen Schlagabtausch über Glaube, Vernunft und die menschliche Existenz. Außerdem geht „Tim Raue isst!“ in eine neue Runde. Diesmal unternimmt Sternekoch Tim Raue einen kulinarischen Streifzug über den Münchener Viktualienmarkt. Dort entdeckt er das Geheimnis der perfekten Frikadelle.

„The Walking Dead: Dead City“: Der Kampf um Manhattan geht weiter

Am 5. Mai startet exklusiv bei MagentaTV die mit Spannung erwartete zweite Staffel von „The Walking Dead: Dead City“. Die jeweils wöchentliche Premiere der insgesamt acht neuen Episoden erfolgt parallel zum AMC/AMC+ Start in den USA. Das erfolgreiche „The Walking Dead“-Spin-off begleitet die beliebten Hauptfiguren Maggie (Lauren Cohan) und Negan (Jeffrey Dean Morgan) auf ihrer Reise durch das post-apokalyptische Manhattan. In der zerfallenden Stadt wimmelt es von Toten und Bewohnern, die New York City zu einer ganz eigenen Welt voller Anarchie, Gefahr und Schrecken gemacht haben.

In der zweiten Staffel sind Maggie und Negan in dem sich zuspitzenden Krieg um die Kontrolle über Manhattan auf entgegengesetzten Seiten gefangen. Als sich ihre Wege kreuzen, müssen sie feststellen, dass der Ausweg für beide komplizierter und erschütternder ist, als sie es sich je vorgestellt haben. Neben Lauren Cohan und Jeffrey Dean Morgan zählen zum Cast u.a. Gaius Charles, Željko Ivanek, Mahina Napoleon, Lisa Emery, Logan Kim, Dascha Polanco und Kim Coates. Eli Jorné, der seit mehreren Staffeln Autor und Co-Executive Producer bei „The Walking Dead“ ist, fungiert als Showrunner und Executive Producer der Serie. Hinzu kommen Scott M. Gimple als Chief Content Officer des „The Walking Dead Universe“ sowie Lauren Cohan, Jeffrey Dean Morgan, Brian Bockrath, Michael Satrazemis und Colin Walsh.

Neben Staffel 1 können MagentaTV-Kund*innen ab dem 5. Mai 2025 wöchentlich eine neue Folge der zweiten Staffel von „The Walking Dead: Dead City“ exklusiv bei MagentaTV+ streamen – und das ohne Zusatzkosten.

„Freud – Jenseits des Glaubens“: Oscar®-Preisträger Anthony Hopkins wird zum Begründer der Psychoanalyse

London, 3. September 1939. Soeben hat der Zweite Weltkrieg begonnen. Bereits im Jahr zuvor war Sigmund Freud (Anthony Hopkins) mit seiner Tochter Anna Freud (Liv Lisa Fries) vor dem Nazi-Regime aus Wien hierher geflohen. Anna, selbst Psychoanalytikerin, unterstützt ihren Vater bedingungslos und vernachlässigt dabei ihre eigenen Bedürfnisse. Wenige Tage vor seinem Tod stattet ein Gelehrter von der University of Oxford Freud einen Besuch ab: der irische Literaturwissenschaftler und Schriftsteller C.S. Lewis (Matthew Goode), der später mit „Die Chroniken von Narnia“ Weltruhm erlangen wird. An diesem Tag liefern sich diese beiden großen Denker des 20. Jahrhunderts einen kontroversen Diskurs über die Liebe, den Glauben, die Zukunft der Menschheit und die für sie alles entscheidende Frage: Gibt es einen Gott?

Basierend auf einem fiktiven Treffen zweier großer Geister verwebt „Freud – Jenseits des Glaubens“ Vergangenheit, Gegenwart und Fantasie und bricht aus der Enge von Freuds Arbeitszimmer auf zu einer dynamischen Reise mit tiefgründigen Gesprächen über Diesseits und Jenseits.

Als Sigmund Freud brilliert der zweifache Oscar®-Gewinner und Schauspielstar Anthony Hopkins („Das Schweigen der Lämmer“, „Was vom Tage übrig blieb“), als sein Kontrahent C.S. Lewis läuft Matthew Goode („The Crown“, „Deine Juliet“) zu Hochform auf. In der Rolle von Freuds Tochter Anna beweist Liv Lisa Fries („In Liebe“, „Eure Hilde“, „Babylon Berlin“) erneut ihr schauspielerisches Können. Der von Regisseur Matthew Brown inszenierte Film basiert auf dem Theaterstück „Freud’s Last Session“ von Mark St. Germain.

„Freud – Jenseits des Glaubens” steht für MagentaTV-Kund*innen ab dem 20. Mai 2025 exklusiv und kostenlos bei MagentaTV+ zum Streaming bereit.

„Tim Raue isst!“: Der Sternekoch feiert Deutschlands beste Frikadelle

In Deutschland gibt es viele Namen für gebratene Hackfleischbällchen: In Berlin nennt man es Boulette, im Norden und Westen Frikadelle, und in Bayern schwört man auf das Fleischpflanzerl. Doch wo gibt es die beste Variante? Sternekoch Tim Raue macht sich in der neuen Folge von „Tim Raue isst!“ auf die Suche und landet auf dem Münchener Viktualienmarkt – in der Landmetzgerei Friedl.

Dort trifft er auf Georg Weil, einen wahren Meister seines Fachs. Seit Jahrzehnten perfektioniert er die Kunst des Fleischpflanzerls und formt täglich bis zu 200 Stück in höchster Qualität. Gemeinsam mit Sohn Alexander zeigt er Tim Raue, was ein echtes bayerisches Fleischpflanzerl ausmacht: beste Zutaten, handwerkliches Können und eine große Portion Leidenschaft.

Tim Raue taucht tief in die Geheimnisse der Traditionsmetzgerei ein. Welche Fleischmischung sorgt für die perfekte Konsistenz? Welche Gewürze machen den Geschmack einzigartig? Beim Blick hinter die Kulissen entdeckt er nicht nur die Kunst der Zubereitung, sondern auch die weit zurückreichende Familientradition, die diesen Betrieb prägt.

Außerdem steht ein Rundgang über den Viktualienmarkt auf dem Programm. Georg Weil präsentiert die besten Spezialitäten Münchens, bevor es sportlich wird: Tim Raue muss sich seinem Gastgeber in einem Golf-Duell stellen. Doch das Highlight bleibt der finale Geschmackstest. Als der Gast aus Berlin endlich probieren darf, ist sein Urteil eindeutig: „Das ist für mich das beste Fleischpflanzerl, das es auf dem gesamten Planeten gibt, und zwar ohne Diskussion“.

Die neue Folge von „Tim Raue isst!“ gibt’s für MagentaTV-Kund*innen ab dem 13. März 2025 kostenlos bei MagentaTV+ zu sehen.

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