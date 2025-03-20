Neu bei der Telekom: Kinder-Smartwatch des deutschen Start-ups Anio

Die Telekom erweitert ihr Angebot an Kinder-Smartwatches. Mit der Anio 6 bietet sie ab dem 20. März das aktuelle Modell des deutschen Start-ups Anio an. Die Smartwatch verfügt über eine Telefon- sowie Chat-Funktion, über die auch Sprachnachrichten und Emojis verschickt werden können. Für Sicherheit sorgen darüber hinaus eine Ortungsfunktion, Geofencing und ein SOS-Knopf. Die Anio 6 verzichtet bewusst auf eine eingebaute Kamera, integrierte Spiele oder Internetzugang und konzentriert sich damit auf das Wesentliche: eine kindgerechte mobile Kommunikation erweitert um hilfreiche Sicherheitsfunktionen. Zudem legt der Hersteller besonderen Wert auf Datenschutz: Die Nutzer- und Telemetriedaten werden verschlüsselt und auf Servern in Deutschland gespeichert. Auch die Anio-App wurde in Deutschland entwickelt und entspricht höchsten Sicherheitsstandards.

Immer verbunden - ganz ohne Smartphone

Viele Eltern wünschen sich für ihre Kinder einen sicheren und behutsamen Einstieg in die mobile Kommunikation. Die Anio 6 bietet da eine gute Alternative zum Smartphone. Die Kinderuhr verfügt über ein eigenes Mobilfunkmodul, so dass sie wie ein eigenständiges Telefon funktioniert. Sie ermöglicht Telefonate mit bis zu 20 Kontakten, die die Eltern über die zur Uhr gehörende App auf ihrem Smartphone einrichten. So telefoniert das Kind nur mit vertrauenswürdigen Personen. Unbekannte Anrufer werden automatisch abgewiesen. Eine Chat-Funktion erweitert die Kommunikationsmöglichkeiten innerhalb der Familie. Sprachnachrichten und Emojis tauschen Eltern und Nachwuchs gegenseitig aus. Kann das Kind schon lesen, ist es den Eltern möglich, Textnachrichten zu schicken.

Sicherheitsfunktionen für ein beruhigendes Gefühl

Die Anio 6 bietet ein Sicherheitspaket mit drei Funktionen. Sie geben Eltern wie dem Nachwuchs ein beruhigendes Gefühl, wenn dieser nach und nach selbstständiger wird. In der App sehen Eltern auf einen Blick, wo ihr Kind sich aufhält. Zudem lassen sich Geofences einrichten. Das sind solche Bereiche, in denen sich das Kind selbstständig bewegen kann. Das kann die Schule, die Sporthalle, das eigene Zuhause oder der Wohnort des befreundeten Kindes sein. Eltern erhalten eine Nachricht, wenn ihr Kind diese Bereiche verlässt oder betritt. Für den Notfall ist seitlich an der Smartwatch ein SOS-Knopf eingerichtet. Hält das Kind diesen für drei Sekunden gedrückt, setzt die Uhr automatisch einen Notruf ab. Nacheinander werden bis zu drei vordefinierte Notfallkontakte angewählt, bis der Anruf angenommen wird. Gleichzeitig erhalten alle Notfallkontakte eine Push-Nachricht auf ihr Smartphone-Display. Klicken die Eltern auf diese, sehen sie in der App den Aufenthaltsort des Kindes. Das Besondere an der Kinderuhr: Wer die GPS-Ortung des Kindes nicht dauerhaft wünscht, kann diese über die App deaktivieren. Dann funktioniert die Uhr ausschließlich wie ein Handy am Handgelenk.

Schultauglich: Funktionen für den Unterricht

Während des Unterrichts ist viel Konzentration gefordert. Mit dem Schulmodus ist das kein Problem. Dafür hinterlegen Eltern die individuellen Stundenplanzeiten des Kindes in der Anio-App. Im Schulmodus bleibt die Smartwatch stumm und der Touchscreen ist vorübergehend deaktiviert. Nur die Uhrzeit wird angezeigt und im Notfall ist der SOS-Notruf verfügbar. Während dieser Zeit ist das Display der Uhr rot, damit der Schulmodus sofort erkennbar ist. Weitere Funktionen der Anio 6 sind ein Schrittzähler, eine Stoppuhr sowie ein Wecker. Dieser kann so eingerichtet werden, dass das Kind an Termine wie Musikunterricht oder Sportunterricht erinnert wird. Auf eine Kamera, Spiele und Internetzugang verzichtet Anio bewusst. Das Unternehmen berücksichtigt damit den Wunsch vieler Eltern, die auf eine sichere und ablenkungsfreie Smartwatch für ihre Kinder setzen.

Smarte Technik im individuellen Look

Mit ihrer runden Form und dem Textilarmband mit Klettverschluss ähnelt die Anio 6 einer klassischen Kinderuhr. Die Display-Anzeige kann aus sechs Varianten gewählt werden. Drei Varianten stellen die Zeit digital und drei analog dar. Eine der analogen Darstellungen zeigt sogar die vergangenen Minuten an. Zum Erlernen der Uhrzeit eignet sich die Smartwatch daher ebenfalls. Die Anio 6 ist in zwei Standard-Armbandfarben erhältlich: Blau und Hibiscus-Rot. Darüber hinaus können die Kinder mit zukaufbaren Armbändern und Schutzhüllen ihre Smartwatch individuell gestalten. Insgesamt stehen 60 verschiedene Kombinationen zur Verfügung. Die Anio 6 hat einen Durchmesser von 4,5 Zentimetern und wiegt 44 Gramm, was sie zu einem komfortablen Begleiter für Kinder macht. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit bis zu 48 Stunden an. Die Anio 6 ist abhörsicher und erfüllt die gesetzlichen Datenschutzanforderungen. Die Nutzer- und Telemetriedaten sind verschlüsselt und werden auf Servern in Deutschland gespeichert. Ebenso trägt die Anio-App das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“.

Die Anio 6 ist ab dem 20. März in allen Telekom Shops, online auf www.telekom.de im Kundenservice sowie im stationären Handel erhältlich. Um die Smartwatch nutzen zu können, wird ein Mobilfunkvertrag benötigt. Bei Abschluss des Tarifs Smart Connect S mit 24-monatiger Laufzeit kostet die Uhr einmalig 49,95 Euro. Für den Mobilfunkvertrag zahlen Kundinnen und Kunden monatlich 9,95 Euro.

Teachtoday: Medienkompetenz altersgerecht erlernen

Neben innovativen Produkten für Familien setzt sich die Telekom auch für die sichere und verantwortungsbewusste Mediennutzung ein. Ein wertvolles Angebot hierfür ist der Ratgeber Teachtoday, eine Initiative der Telekom, die Eltern, Lehrkräfte und Kinder mit praktischen Tipps und interaktiven Lernmaterialien rund um Medienkompetenz unterstützt. So bietet Teachtoday Orientierung für einen altersgerechten Umgang mit digitalen Technologien – von ersten Schritten in der mobilen Kommunikation bis hin zu Sicherheit im Netz. Weitere Informationen gibt es unter www.teachtoday.de .

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