Telekom informiert Ärzte zum Konnektor-Wechsel

Die Deutsche Telekom bietet ihren Kunden im Gesundheitswesen neue Konnektoren an. In den alten Geräten laufen 2025 die Sicherheits-Zertifikate ab. Nach Vorgaben der GEMATIK verlieren diese nach fünf Jahren ihre Gültigkeit. Danach stellt der Konnektor keine sichere Verbindung zur Telematik-Infrastruktur mehr her. Krankenhäuser, Praxen oder Apotheken müssen ihn daher regelmäßig austauschen. Dies dient dem Schutz der Patientendaten.

Telekom hat den Konnektor „Renewal“ (Engl. Erneuerung) im Angebot. Das Gerät kostet 1300 Euro*. Für den neuen Konnektor benötigen die Kunden zudem aktuelle Software. Die Telekom erinnert daher daran, das Fachmodulpaket PTV5 gleich mitzubestellen .

Die neue Software ist verpflichtend und Voraussetzung für die Auszahlung der gesetzlichen Förderpauschale beim Konnektor-Kauf. Nach Installation hat das Gerät den aktuellen Sicherheitsstandard. Es bekommt mit dem Update auch neue Funktionen. Die Software sorgt unter anderem dafür, dass Praxen oder Ambulanzen mit elektronischen Patientenakten arbeiten können.

Telekom bittet Kunden: Rechtzeitig aktiv werden!

Die Telekom bittet die Kunden, den Konnektortausch rechtzeitig anzugehen. Nach Ablauf des Konnektors streikt die Gesundheitskarte in den Lesegeräten von Apotheken oder Praxen. Ärzte können dann weder Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigungen noch E-Rezepte ausstellen. Die Telekom empfiehlt ihren Kunden, das Gerät spätestens ein Quartal vor Ablauf zu wechseln und rechtzeitig zu beauftragen.

Installations-Service

Die Telekom bietet verschiedene Services für die Installation an. Wer die entsprechende Bestelloption wählt, bekommt innerhalb von vier Wochen ein Terminangebot. Informationen für IT-Dienstleister zu Aufbau und Einrichtung des Konnektors hält die Telekom hier bereit.

Alternativ bietet das Unternehmen einen Vor-Ort-Installationsservice zum Preis von 399 Euro*. Praxen können sich so voll und ganz auf ihre Patienten konzentrieren. Weitere Fragen rund um den Konnektortausch beantwortet die Telekom unter der kostenfreien Rufnummer 0800-3301368 oder über konnektortausch@telekom.de (*Netto zzgl. Umsatzsteuer).

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