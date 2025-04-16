MagentaTV: Starke Serienstoffe, Talk-Doppel und China-Soulfood

Am 17. April geht „Suits LA“, der Ableger der Erfolgsserie „Suits“, in Deutschland exklusiv bei MagentaTV an den Start: Ted Black, Ex-Bundesstaatsanwalt aus New York, hat sich in Los Angeles ein neues Leben als Top-Anwalt für prominente Klienten aufgebaut – doch die Vergangenheit holt ihn ein. Im bildgewaltigen Historien-Spektakel „Rise of the Raven“ steht der ungarische Feldherr Janos Hunyadi im Mittelpunkt, der sich im Europa des 15. Jahrhunderts mutig Expansionsbestrebungen des Osmanischen Reiches entgegenstellt.

Doppelt getalkt hält besser, lautet die Devise bei „Bestbesetzung“: Gastgeber Johannes B. Kerner begrüßt in zwei neuen Ausgaben spannende Gäste zum Gespräch – seinen Talkkollegen Markus Lanz und den Tennis-Star Alexander Zverev. Schließlich begibt sich Sternekoch Tim Raue auf eine kulinarisch wertvolle Mission durch seine Heimatstadt Berlin: In einer neuen Folge von „Tim Raue isst!“ dreht sich alles um das Thema China-Soulfood.

„Suits LA“: Spin-off zur Erfolgsserie startet in Deutschland

Ted Black war früher Bundesstaatsanwalt. Heute ist er Anwalt in Los Angeles. Dort vertritt er prominente Klient*innen – und kämpft mit der Vergangenheit. Seine Kanzlei steht unter Druck. Um sie zu retten, nimmt er eine Rolle an, die er verachtet hat. Im Zentrum steht ein Team, das ihn fordert – beruflich wie privat.

Stephen Amell, Lex Scott Davis, Josh McDermitt und Bryan Greenberg gehören zum Cast. Die Serie stammt von Aaron Korsh, produziert von UCP.

Ab 17. April 2025 sind sechs Folgen kostenlos bei MagentaTV+ verfügbar. Wöchentlich folgt eine neue Folge – fast zeitgleich mit der US-Premiere. Auch alle neun Staffeln des Originals kommen im Sommer ins Programm. Die ersten vier Folgen sind als Freemium-Inhalt gratis und ohne Login zugänglich.

Als besonderes Highlight sind ab 24. April die ersten vier Episoden von „Suits LA“ unter www.magenta.tv für alle Interessierten gratis und ohne Login abrufbar.

„Rise of the Raven“: Epische Historien-Saga feiert Streaming-Premiere

Janos Hunyadi kämpft im 15. Jahrhundert gegen das Osmanische Reich. In der Serie spielt er nicht nur Feldherr, sondern auch Ehemann, Liebhaber und Taktiker. Seine Frau Erzsébet kämpft an seiner Seite. Mara, seine erste Liebe, steht auf der anderen Seite – am Hof des Sultans.

Die Serie zeigt Machtspiele, Intrigen und Schlachten. Mit dabei: Kádár L. Gellért, Vivien Rujder, Franciska Töröcsik und Murathan Muslu.

Ab 18. Juni 2025 ist das zehnteilige Heldenepos bei MagentaTV+ zu sehen – kostenlos für alle Kund*innen.

Darüber hinaus wird die erste Episode zum Start über www.magenta.tv für alle frei zugänglich sein.

Talk im Doppelpack: Markus Lanz und Alexander Zverev bei „Bestbesetzung“

Im Gespräch mit seinem Moderatorenkollegen Johannes B. Kerner gewährt Markus Lanz in einer neuen Ausgabe der Talk-Reihe „Bestbesetzung“ bei MagentaTV spannende Einblicke in sein Privatleben. Er spricht über Kindheit, Vaterschaft und Promis – und gesteht: „Politik ist nichts für mich.“ Auch im Talk mit Tennis-Star Alexander Zverev wird es persönlich. Es geht um seine Karriere, seine Tochter und seine Zukunftspläne. Zverev verrät im Gespräch mit Johannes B. Kerner: „Ich möchte eine Riesenfamilie haben.“ Aber, wie er unterstreicht, alles „zu einem richtigen Zeitpunkt“.

Beide „Bestbesetzung“-Talks gibt’s ab sofort für MagentaTV-Kund*innen kostenlos bei MagentaTV+ : Seit dem 1. April 2025 steht die Ausgabe mit Markus Lanz zum Streaming bereit, das Gespräch mit Alexander Zverev kann seit dem 7. April 2025 abgerufen werden. Beide Ausgaben sind ab 24. April zudem über die MagentaTV Webversion (www.magenta.tv) als Gratis-Stream verfügbar.

„Tim Raue isst!“: Sternekoch auf den Spuren von echtem China-Soulfood

Tim Raue reist bekanntlich gerne. Doch für die neueste Folge des MagentaTV Originals „Tim Raue isst!“ bleibt der Berliner Zwei-Sterne-Koch in seiner Heimatstadt. Auf der Suche nach dem besten chinesischen Schweinebauchgericht wird er nämlich in der Kantstraße in Charlottenburg fündig, genauer gesagt im „DoDeLi“ und bestellt prompt das Signature-Dish: „Zweierlei vom Schweinebauch“. Er will herausfinden, was diese Köstlichkeit so einzigartig macht. Dazu trifft er Inhaberin Xiao-Ying und ihren Mann Qing Xin. Gemeinsam mit den beiden sucht er die besten Zutaten. Qing übernimmt das Kochen, Raue probiert – und schwärmt: „Wie ein Beat auf der Zunge.“

Die neue Folge von „Tim Raue isst!“ können MagentaTV-Kund*innen seit dem 10. April 2025 ohne Zusatzkosten bei MagentaTV+ streamen – sie steht des Weiteren für alle Interessierten kostenlos und ohne Login ab dem 24. April zum Abruf bereit.

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