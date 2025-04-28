Telekom lässt Korken knallen: Bundesweit 1.000 Orte mit Highspeed-5G

Die Telekom feiert einen neuen Meilenstein beim Mobilfunk-Ausbau: Eltville am Rhein ist der 1000. Ort in ganz Deutschland, in dem man 5G mit Höchstgeschwindigkeit im Netz der Telekom erleben kann. Die Kundinnen und Kunden der hessischen 17.000-Einwohner-Stadt können jetzt unterwegs mit Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s surfen und streamen. Dafür hat die Telekom in Eltville einen neuen Mobilfunkstandort mit Antennen auf dem besonders leistungsstarken 3,6 Gigahertz (GHz) Frequenzband in Betrieb genommen.

„Eltville ist der 1000. Ort mit Gigabitgeschwindigkeit in unserem Mobilfunknetz – und zeigt: Wir bringen unser leistungsstärkstes 5G nicht nur in die Metropolen und Ballungsräume, sondern auch in viele kleinere Städte und Gemeinden im ganzen Land“, sagt Mathias Poeten, Mobilfunknetz-Chef der Deutschen Telekom. „Dafür brauchen wir geeignete Standorte – und die Unterstützung von Kommunen, Unternehmen sowie Eigentümern vor Ort. In Eltville hat uns Rotkäppchen-Mumm mit einer eigenen Dachfläche maßgeblich unterstützt. Ohne dieses Engagement hätten wir den Ausbau dort so nicht umsetzen können. Ein echter Gewinn – für die Menschen in Eltville ebenso wie für die vielen Gäste der Region“.

Dank erfolgreicher Zusammenarbeit: Lang ersehnter 5G-Standort für die Sektstadt

Die neue 5G-Basisstation befindet sich im Herzen der Stadt auf dem rund 30.000 Quadratmeter großen Sektkellerei-Gelände der Rotkäppchen-Mumm Gruppe – direkt am Rhein. Die Telekom suchte in Eltville schon seit vielen Jahren vergeblich einen geeigneten Standort für Mobilfunkantennen und konnte vor Ort keine ausreichend leistungsfähige Versorgung bereitstellen. Selbst hiervon betroffen wandte sich Rotkäppchen-Mumm im letzten Jahr an den Netzbetreiber und stellte kurzerhand eine eigene Dachfläche auf einer Produktionshalle zur Verfügung. In Rekordzeit – drei Monate früher als geplant – ging der neue Standort in Betrieb. So konnte die Versorgungslücke in einem wichtigen Bereich der Stadt geschlossen werden: Von den neuen Mobilfunk-Antennen profitieren sowohl das Werksgelände und das Eltviller Stadtzentrum als auch das Rheinufer und der Schiffsverkehr.

Smarte Sektproduktion: Leistungsstarker Mobilfunk bietet neue Möglichkeiten

Der verbesserte Mobilfunkempfang macht die Stadt nicht nur als Wohnort, sondern auch für Tourismus und Wirtschaft attraktiver. Auch für Rotkäppchen-Mumm bringt der neue Standort klare Vorteile. „Als Unternehmen, das Innovation mit Tradition verbindet, ist eine leistungsstarke digitale Infrastruktur für uns unverzichtbar und ein echter Standortfaktor – ob für smart vernetzte Produktionsprozesse oder die digitale Kommunikation unserer Mitarbeitenden und Gäste“, erklärt Uwe Birke, CIO bei Rotkäppchen-Mumm. Künftig will der führende deutsche Anbieter von Sekt und Markenwein etwa digitale Anwendungen zur Effizienzsteigerung bei Gärprozessen und in der Qualitätssicherung nutzen – und damit die Produktion von Sekt und alkoholfreien Innovationen weiter digitalisieren.

Deutschlands bestes 5G-Netz

Deutschlandweit funken mittlerweile mehr als 15.000 der besonders leistungsstarken 5G-Antennen auf dem 3,6 GHz-Frequenzband: Es ergänzt die 5G-Frequenzen im Bereich 700 Megahertz und 2,1 GHz, die bundesweit im 5G-Netz der Telekom im Einsatz sind. 5G-Antennen im 3,6 Ghz Frequenzbereich sind fast immer direkt mit Glasfaser und mit 10 Gbit/s angeschlossen. Über sie fließen mehr Daten schneller durchs Netz. Sie sorgen auch dort für eine reibungslose Mobilfunkversorgung, wo viele Menschen an einem Ort zusammenkommen und eignen sich ideal für datenintensive Anwendungen. Insgesamt können über 98 Prozent der Menschen in Deutschland bereits das 5G-Netz der Telekom nutzen. Bis Ende dieses Jahres plant die Telekom, 99 Prozent der Bevölkerung mit 5G zu versorgen.

Standorte gesucht: Beitrag zur Digitalisierung leisten

Um den Netzausbau weiter voranzutreiben, ist die Telekom auch künftig auf die Unterstützung von Kommunen, Unternehmen und Privatpersonen angewiesen. Wer geeignete Dach- oder Freiflächen zur Verfügung stellen möchte, kann sich an die Deutsche Funkturm GmbH wenden. Das Unternehmen identifiziert und realisiert im Auftrag der Telekom passende Mobilfunkstandorte. Weitere Informationen unter: www.dfmg.de/standortangebot

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Netz-News via WhatsApp Die Deutsche Telekom informiert über einen WhatsApp-Kanal zum Ausbau und Betrieb des Mobilfunk- und Glasfasernetzes. Interessierte erhalten regelmäßig Neuigkeiten und Einblicke direkt aufs Smartphone. Wer keine Neuigkeiten verpassen möchte, sollte die Glocke im Kanal aktivieren.

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