Bester Internetanbieter: Deutsche Telekom gewinnt Chip-Netztest

Mit der Gesamtnote 1,6 ist die Deutsche Telekom nationaler Sieger im Festnetztest der Zeitschrift Chip. Getestet wurden vier Internet-Anbieter, deren Angebot deutschlandweit erhältlich ist. Vor allem in der für den Test wichtigsten Kategorie, der Vertragserfüllung, sammelt die Telekom die meisten Punkte. Das heißt, die Kundinnen und Kunden bekommen die Geschwindigkeit, die sie bestellt haben. Der Test zeigt auch: Die Telekom hat die verlässlichsten Anschlüsse. Und die Anschlüsse mit der geringsten Latenzzeit.

Das beste Netz jeden Tag noch besser machen

„Das “T“ in Telekom steht für „Trust“ und „Truly leading“. Der aktuelle Festnetztest des Fachmagazins „CHIP“ bestätigt genau das – und das freut mich außerordentlich”, so Abdu Mudesir, Technikchef der Telekom Deutschland. “ Das Testergebnis zeigt: Die Maßnahmen, die wir konsequent in unser Netz implementieren, wirken. Und wir geben weiter Gas, um das individuelle Kundenerlebnis weiter zu verbessern. Denn für uns zählt jeder einzelne Kunde.“

Der Netztest in Zahlen

Die Reaktionszeit im Festnetz der Telekom ist top. Mit einer durchschnittlichen Latenzzeit von nur 16,3ms schlägt das Netz die Konkurrenz klar. Note 1,0! Auch die Stabilität des Netzes überzeugt im Test. Die Telekom hat die geringste Ausfallquote mit lediglich 0,098 Prozent. Im Schnitt ist ein Anschluss im Test fast 15 Tage ohne Ausfall. Mit 31 Prozent hat die Telekom den höchsten Anteil an Anschlüssen, die nicht mehr als einen Ausfall pro Monat zu verzeichnen haben.

Wie wurde getestet?

Gemessen wurde mit rund 1.000 Mini-Rechnern auf RasPi-Basis, die CHIP gemeinsam mit ihrem Partner NET CHECK an Festnetzkunden im gesamten Bundesgebiet verteilt hat. Innerhalb von drei Monaten wurden fast 25 Millionen Tests durchgeführt, um die Qualität, Performance und Stabilität der Internet-Anschlüsse zu bestimmen. Die zweite Datenquelle für die Tests sind die Messungen über speedtest.chip.de. Aus dieser Quelle gehen rund 87.000 valide Messungen zur Down- und Uploadgeschwindigkeit sowie zur Reaktionszeit in die Bewertung ein.

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