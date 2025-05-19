Magenta-Vorteile für unvergleichliches Musikerlebnis: Die Telekom präsentiert einen Festival-Sommer wie nie zuvor.

Die Telekom macht den Festival-Sommer 2025 zum einzigartigen Erlebnis für ihre Kund*innen. Via MeinMagenta-App über ihr Vorteilsprogramm Magenta Moments wird die Telekom bei den Festivals Hurricane, splash!, Lollapalooza Berlin und Wacken Open Air für ihre Privatkund*innen erstmalig exklusive Vorteile bieten.

So erweitert die Telekom ihre Unlimited-Story und schenkt ihren Kund*innen auf den Festivals unbegrenztes Datenvolumen, wodurch sie ihre Erlebnisse jederzeit teilen können, ohne einen bangen Blick auf den Datenverbrauch riskieren zu müssen. Bis zum Start der Festivals gibt es für Kund*innen der Telekom bei Magenta Moments außerdem Ticket-Gewinnspiele und die einmalige Chance auf exklusive Festival-Momente, die man für Geld nicht kaufen kann. So dürfen sich Kund*innen auf Meet & Greets mit Künstlern, exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Festivals bei einer Backstage Tour und auf die Möglichkeit mit ihren Lieblingskünstlern live auf der Bühne zu stehen freuen. Zusätzlich haben sie die Möglichkeit weitere Services exklusiv für Telekom Kund*innen zu nutzen. Dabei geht es um Top-Plätze auf der Telekom-eigenen Tribünen, einen kostenlosen Telekom Bus Shuttle vom Campingplatz zum splash! Festival, sowie Plätze in der Telekom Front of Stage direkt vor der Bühne beim Hurricane.

Wer es nicht selbst zu den genannten Festivals schafft, kann dank der Telekom dennoch live dabei sein und so einzigartige Momente genießen. Die Festivals bieten Top-Acts wie Green Day, AnnenMayKantereit, Justin Timberlake, Benson Boone, K.I.Z oder Guns N' Roses – und die Telekom wird kostenlos exklusive Livestreams der der Festivals für alle Musik-Fans anbieten. Sowohl live als auch auf Abruf sind ausgewählte Konzerte bei MagentaMusik und MagentaTV verfügbar.



„Wir bieten unseren Privatkund*innen unvergessliche Momente, die man für Geld nicht kaufen kann. So auch im diesjährigen Festival-Sommer, der für alle Zielgruppen die perfekte Gelegenheit bietet, unsere Marke in einem emotionalen Umfeld hautnah zu erleben. Daraus entstehen Bindungen, die bleiben. In diesem Jahr sind wir bei vier der größten Festivals Deutschlands vor Ort. Hier werden wir nahtlose Verbindungen im besten Netz sicherstellen. Und wir lassen alle Musik-Fans live und kostenlos an den musikalischen Höhepunkten teilhaben. So bringt die Telekom im Sommer 2025 Menschen noch näher zusammen“, sagt Wolfgang Metze, Geschäftsführer Privatkunden bei der Telekom Deutschland.

Die jeweiligen Vorteile variieren je Festival und werden über die Festival-Veranstalter und über die Telekom-Kanäle kommuniziert. Für die Buchung aller Telekom-Festival-Vorteile und für die Teilnahme an den Gewinnspielen wird die MeinMagenta-App benötigt.

Bestes Netz für beste Festival-Stimmung

Mit ihrem kontinuierlichen Netzausbau sorgt die Telekom in Deutschland für ein gutes Mobilfunkerlebnis – auch bei den Festival-Fans. Insbesondere 5G ermöglicht höhere Netzkapazitäten und eine stabile Datenübertragung – auch bei großen Menschenmengen. Über 98 Prozent der Menschen in Deutschland können bereits das 5G-Netz der Telekom nutzen. Dazu funken bundesweit über 96.500 5G-Antennen. Ergänzend zu der bestehenden sehr guten Netzversorgung verstärkt die Telekom in diesem Jahr auf bundesweit rund 380 Veranstaltungen zeitweise mit zusätzlichen Maßnahmen das Mobilfunknetz vor Ort. Zum Beispiel mit ergänzenden Container-Masten. Beim Wacken Open Air kommen in diesem Jahr ganze zehn solcher mobilen Sendestationen zum Einsatz, beim Hurricane sind es sechs, bei splash! vier und bei Lollapalooza Berlin zwei temporäre Masten. Damit ermöglicht die Telekom vor Ort reibungsloses Telefonieren, Surfen und Streamen im besten Netz.

Eine leistungsstarke digitale Infrastruktur ist wichtig, denn die Festival-Saison 2025 wird nicht nur für musikalische Highlights, sondern auch für Spitzenwerte im Mobilfunknetz der Telekom sorgen. Im letzten Jahr belegte das Metal-Festival Wacken Open Air den absoluten Spitzenplatz in Sachen Datendurchsatz – mit mehr als 140.000 Gigabyte übertragener Daten bei rund 80.000 Besucher*innen. Der 5G-Anteil lag dabei bei über 40 Prozent. Ebenfalls unter den Festivals mit dem höchsten Datenverkehr im Netz der Telekom: das Hurricane in Scheeßel. Dort flossen rund 55.000 Gigabyte durchs Netz.

Über MagentaTV

MagentaTV bündelt klassisches Fernsehen und Streamingdienste auf einer Plattform. Immer kostenlos dabei ist MagentaTV+. Hierbei handelt es sich um eine riesige Auswahl an Serien, Filmen, Dokus und Shows auf Abruf. Zusätzlich stehen über 180 TV-Sender, davon mehr als 160 HD-Kanäle, zur Auswahl. Funktionen wie die übergreifende Suche, über MagentaTV+ Inhalte aber auch über alle Streaming-Dienste, Timeshift, Restart und sieben Tage Replay bieten einen einmaligen Komfort. MagentaTV ist unabhängig vom Internetanschluss buchbar, auch im EU-Ausland nutzbar und kann zuhause und unterwegs über die Telekom-eigene TV-Box MagentaTV One sowie über Smart TVs, Streamingsticks, Smartphones, Laptops und Tablets genutzt werden. Weitere Informationen unter www.magentatv.de

Über Magenta Musik

Die Telekom ist seit vielen Jahren ein starker Partner der Musik. Sie bündelt ihr Musikengagement unter MagentaMusik und bietet optimal auf die Bedürfnisse der Musikfans zugeschnittene Angebote. Mit ihrem technologischen Know-how schafft sie digitale Verbindungen und bringt Live-Erlebnisse zu den Fans – in bester Qualität auf MagentaTV und im kostenlosen Livestream über MagentaMusik. Zudem bietet sie ihren Kundinnen und Kunden über ihr Treueprogramm Magenta Moments viele Vorteile wie beispielsweise ein exklusives Vorkaufsrecht für ausgewählte Konzerte.

Über Magenta Moments

Magenta Moments ist das exklusive Treueprogramm für Privatkund*innen der Telekom. Mit Magenta Moments erhalten sie regelmäßig Geschenke und Vorteile von Partnern, zum Beispiel aus den Bereichen Mobilfunk, Festnetz, Streaming, Shopping oder Reisen. Alle Angebote sind innerhalb der MeinMagenta-App über das Herz-Symbol in der unteren Menüleiste aufrufbar. Die MeinMagenta-App können sich alle Interessierten im App Store oder Google Play Store kostenfrei herunterladen.

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil



