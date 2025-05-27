Telekom baut 147.000 Glasfaseranschlüsse im April

Die Telekom hat im April 147.000 weiteren Haushalten und Unternehmen die Chance auf einen Glasfaseranschluss gegeben. Das sind 7.000 Anschlüsse pro Tag. Jetzt können 10,6 Millionen Haushalte und Unternehmen einen Glasfaser-Tarif mit bis zu 2.000 Mbit/s buchen. Über 37 Millionen Haushalte und Unternehmen haben Zugang zu Tarifen mit bis zu 100 Mbit/s. Davon erhalten über 31 Millionen Haushalte und Unternehmen sogar bis zu 250 Mbit/s.

Top-5-Anwendungen im Telekom-Netz

Im April war MagentaTV wieder die meistgenutzte Anwendung im Festnetz der Telekom. Auch die Plätze 2 bis 4 bleiben gleich: Netflix, YouTube, Amazon Prime Video. Den Platz fünf teilen sich diesmal Instagram und TikTok. Bei den Uploads steht Google Cloud weiter auf eins und Microsoft Teams auf zwei. Discord ist nach einem Monat Pause wieder zurück und diesmal sogar auf Platz drei. WhatsApp folgt auf vier und iCloud auf Platz fünf.

Highlight-Projekt April

Im April ist im sächsischen Vogtlandkreis das zurzeit größte geförderte Glasfaser-Ausbauprojekte der Telekom gestartet. Fast 37.000 Haushalte, Schulen, Unternehmen und Verwaltungsstandorte sollen mit Glasfaseranschlüssen versorgt werden. Die Telekom verbaut dafür 8.000 Kilometer Glasfaser in 29 Städten und Gemeinden. Die Fördersumme beläuft sich auf knapp 163 Millionen Euro und stammt aus Bundes- und Landesmitteln. Baubeginn ist Juni 2025, das Bauende voraussichtlich 2030. Neben Bevölkerung, Mittelstand und Handwerk wird auch eine bundesweit bekannte Brauerei vom schnellen Internet profitieren.

Wichtig für Kunden

Für höhere Bandbreiten müssen Kundinnen und Kunden einen entsprechenden Tarif buchen. Interessierte können auf www.telekom.de/glasfaser prüfen, ob ihr Anschluss das höhere Tempo unterstützt. Alternativ helfen Beraterinnen und Berater in den Telekom Shops und Fachmärkten sowie an der kostenfreien Hotline (0800 330 1000).

Wir bauen das Netz der Zukunft – für heute und morgen

Der starke Jahresstart beim Glasfaserausbau ist das Ergebnis der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Planungs- und Produktionsprozesse der Telekom sowie der hohen Investitionen des Unternehmens in die digitale Infrastruktur Deutschlands. Damit bleibt Deutschland wettbewerbsfähig und zukunftssicher. Mit über 800.000 Kilometern Glasfaserkabel und ambitionierten Ausbauplänen schafft die Telekom mit ihren modernen Netzen die Grundlage für die Digitalisierung Deutschlands – in Städten und auf dem Land. Die steigende Nachfrage zeigt, dass immer mehr Menschen von der Leistungsfähigkeit und Stabilität echter Glasfaser profitieren wollen.

Netz-News via WhatsApp

Die Deutsche Telekom informiert über einen WhatsApp-Kanal zum Ausbau und Betrieb des Mobilfunk- und Glasfasernetzes. Interessierte erhalten regelmäßig Neuigkeiten und Einblicke direkt aufs Smartphone. Um zum Kanal „Telekom Netzausbau“ zu gelangen, suchen und abonnieren WhatsApp-Nutzerinnen und -Nutzer diesen in der App über den Reiter „Aktuelles“. Wer keine Neuigkeiten verpassen möchte, sollte die Glocke im Kanal aktivieren.

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