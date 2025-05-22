Claudia Nemat verlässt die Deutsche Telekom – Abdu Mudesir folgt nach

Claudia Nemat (56) , Vorständin für Technologie und Innovation, hat den Aufsichtsrat der Deutschen Telekom AG frühzeitig darüber informiert, dass sie nach 14 Jahren im Vorstand ihren Vertrag nicht verlängern wird. Der Vertrag wäre im nächsten Jahr ausgelaufen. Künftig möchte sie ihre Erfahrung als Vorständin, Aufsichtsrätin und frühere Senior Partnerin in verschiedenen Funktionen nutzen, um ein Portfolio unternehmerischer Tätigkeiten aufzubauen – darunter auch Mandate in internationalen Verwaltungs- oder Aufsichtsräten.

Ihre Nachfolge übernimmt zum 1. Oktober 2025 Dr. Abdurazak (Abdu) Mudesir (43) . Derzeit ist er als Chief Technology Officer (CTO) im Vorstandsbereich von Claudia Nemat tätig. Darüber hinaus ist er auch Technik-Chef der Telekom in Deutschland.

Dr. Frank Appel, Aufsichtsratschef der Deutschen Telekom : „Der Aufsichtsrat hat dem Wunsch nach einer vorzeitigen Vertragsauflösung zugestimmt. Wir respektieren diese Entscheidung, auch wenn wir sie bedauern. Claudia Nemat hat in den vergangenen Jahren die Kultur und Performance der Deutschen Telekom entscheidend mitgeprägt – von der Digitalisierung der Netze über die Erfolgsgeschichte von 5G, den Aufbau resilienter Lieferketten in Zeiten von Polykrisen, weltweite Produktinnovationen bis hin zu unserer jüngst entwickelten KI-Strategie. Der Aufsichtsrat dankt Claudia Nemat für ihre herausragende Arbeit in den letzten 14 Jahren. Wir freuen uns, dass wir mit Abdu Mudesir einen hervorragenden internen Kandidaten für diese wichtige Aufgabe gewinnen konnten. Er wird die Digitalisierung, Skalierung und Automatisierung der Telekom weiter voranbringen. Durch seine bisherige Tätigkeit ist ein reibungsloser Übergang gewährleistet.“

Timotheus Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom : „Ich habe in den vergangenen 14 Jahren eng mit Claudia zusammengearbeitet. Dafür möchte ich ihr sehr herzlich danken. Mit ihrer strategischen Sichtweise und Führungskraft hat sie den Wandel der Deutschen Telekom zu einem der erfolgreichsten Telekommunikationsunternehmen der Welt maßgeblich mitgestaltet. Sie hat ihren Nachfolger Abdu Mudesir frühzeitig ins Unternehmen geholt und ihm verantwortliche Aufgaben übertragen, so dass er gut vorbereitet seinen neuen Posten übernehmen kann. Er verantwortet zukünftig einen Technologie- und Produktbereich, der bestens für die Zukunft aufgestellt ist. Mit Abdu kommt ein junger und gleichzeitig erfahrener Technikexperte in den Vorstand. In seiner bisherigen Rolle hatte er maßgeblichen Anteil am kontinuierlichen Ausbau einer leistungsfähigen und zukunftssicheren Netzarchitektur – mit heute über 10,5 Millionen Glasfaseranschlüssen und über 98 Prozent 5G-Abdeckung in Deutschland. Innovation ist Teil seiner DNA. Abdu hat zentrale Zukunftstechnologien wie Open RAN, Cloud-Infrastruktur und KI-basierte Netzsteuerung maßgeblich vorangetrieben. Durch den Einsatz von KI konnte die Netzqualität, die Energieeffizienz und die Serviceautomatisierung signifikant gesteigert werden – ein Meilenstein in Richtung autonomes Netz. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm. Ich mag die zupackende Art, mit der er die Dinge angeht.“

Claudia Nemat : „Ich bin sehr stolz auf das gemeinsam Erreichte. Mein Dank gilt dem Aufsichtsrat, dem Vorstand und vor allem meinem großartigen Team. Jetzt ist für mich der richtige Zeitpunkt, konsequent meine Erfahrung, meine Leidenschaft für Menschen und Technologie, meinen Gestaltungswillen und mein Netzwerk zu kombinieren und eigene unternehmerische Aktivitäten zu verfolgen. Ich werde in den Technologie- und KI-Standort Deutschland investieren und Zukunftsmodelle weiterentwickeln, dies in Kombination mit internationalen Board Mandaten.“

Dr. Abdu Mudesir : „Ich danke allen Beteiligten für das entgegengebrachte Vertrauen – insbesondere Claudia, mit der ich schon seit Jahren eng zusammenarbeite. Ich habe großen Respekt für alles, was Claudia für die Deutsche Telekom geleistet und bewegt hat. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und darauf, gemeinsam mit dem Technologie- und Innovationsteam die nächste Technologiephase zu gestalten. Die Telekom steht wie kein anderes Unternehmen für Innovationskraft, gesellschaftliche Verantwortung und internationale Wettbewerbsfähigkeit. Ich bin stolz, daran mitwirken zu dürfen.“

Lebenslauf Claudia Nemat

Claudia Nemat ist seit 2011 Mitglied des Vorstandes der Deutschen Telekom. Bis Ende 2016 leitete sie das Europageschäft. Seit Januar 2017 verantwortet sie das Ressort Technologie und Innovation, welches die Verantwortung für Netze, IT, Produkte sowie Cyber-Sicherheit beinhaltet.

Vor ihrer Zeit bei der Deutschen Telekom arbeitete sie 17 Jahre bei der Unternehmensberatung McKinsey. Dort war sie unter anderem Leiterin des weltweiten Technologiesektors und übernahm eine Reihe von Interim-Management-Rollen bei globalen Klienten inklusive der Ausübung von Interim-CEO Rollen.

Zu ihren Schwerpunkten zählen digitale Transformation, die Auswirkung neuer Technologien wie Künstliche Intelligenz auf Geschäftsmodelle, unsere Arbeit und unser Leben, Technologie- und Produkt-Innovation sowie IT-Transformation, Sicherheits- und Krisenmanagement. Sie hat in zahlreichen europäischen Ländern und den Vereinigten Staaten gearbeitet. Sie war von 2013 bis 2016 Mitglied des Aufsichtsrats von Lanxess. Von 2016 bis 2025 war sie Mitglied des Verwaltungsrats von Airbus sowie des Aufsichtsrats von Airbus Defense. Darüber hinaus ist sie seit März 2025 Mitglied des Verwaltungsrats der ABB Ltd.

Claudia Nemat hat an der Universität Köln Physik studiert und dort am Institut für Mathematik und Theoretische Physik unterrichtet. 2021 wurde sie mit der Heinrich Hertz Gastprofessur des KIT (Karlsruher Institut für Technologie) ausgezeichnet. Sie ist Mitglied des Universitätsrates der Universität zu Köln und Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.

Lebenslauf Dr. Abdu Mudesir

Dr. Abdu Mudesir blickt auf eine über 15-jährige Karriere im Technologiebereich zurück. Seit 2018 ist er in verschiedenen Managementrollen innerhalb der Deutschen Telekom tätig, zuletzt in einer Doppelrolle als Geschäftsführer Technik der Telekom Deutschland GmbH und Group CTO der Deutschen Telekom AG. Er hat den technologischen Kurs des Unternehmens mitgeprägt. Darunter die Weiterentwicklung des Mobilfunknetzes und den Ausbau des Glasfasernetzes sowie internationale Innovationen in den Bereichen Open RAN, Cloud-Infrastruktur und KI im Netzbetrieb. Er hat Computerwissenschaft und Elektrotechnik an der International University Bremen studiert und dort 2010 promoviert. Zudem absolvierte er ein Executive-MBA-Programm an der Stanford University in Kalifornien. Seine berufliche Karriere begann 2010 bei der Unternehmensberatung Altran Technologies. 2012 wechselte er zum Technologiekonzern Huawei.

Portraitfotos von Claudia Nemat und Abdu Mudesir finden Sie hier .

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