„Fühlt euch Hurricane“: MagentaTV und MagentaMusik bringen das Hurricane Festival direkt zu den Fans

Die Telekom ist in diesem Jahr neuer Partner des Hurricane Festivals und bringt das einzigartige Hurricane-Gefühl per Livestream und interaktivem Social Media Content direkt zu den Fans – vom Zeltplatz bis zur Hauptbühne. Musikbegeisterte können das erste große Festival-Highlight des Sommers vom 20. bis zum 22. Juni live auf MagentaTV und #dabeiTV, via kostenlosem Livestream auf MagentaMusik sowie bei TikTok und Facebook miterleben.

Die Telekom realisiert außerdem den offiziellen Festival-Livestream, der bei MagentaTV und MagentaMusik zu sehen ist. An den drei Festivaltagen führen Kessy Schygulla & Markus Kavka als Hosts durch das Line-Up, inklusive Live-Konzerten, exklusiven Interviews und spannenden Backstage-Einblicken. Via Social Media Livestreams auf TikTok und Facebook wird das Festivalerlebnis zusätzlich um interaktive Komponenten erweitert: Mit den besten Live-Acts, spektakulärsten Shows und interaktivem Creator Content können Fans das Hurricane Festival so nah wie nie zuvor miterleben – ganz gleich, wo sie sich befinden.

Magenta Moments: Exklusive Vorteile auf dem Festival-Gelände

Im Rahmen des Vorteilsprogramms Magenta Moments in der MeinMagenta App profitieren Telekom Privatkund*innen mit Ticket zudem von einmaligen Festival-Extras und haben so die Chance auf echte „Money can’t buy Momente“. Dazu zählen etwa Plätze auf der exklusiven Telekom-Tribüne, von der man seine Lieblingsacts aus der besten Perspektive erleben kann, persönliche Meet & Greets mit den Stars des Hurricane Festivals oder Backstage-Touren, die spannende Einblicke hinter die Kulissen ermöglichen. Ebenfalls neu ist der Front of Stage-Zugang, wo Telekom-Kund*innen direkt vor der River Stage oder Forest Stage hautnah dabei sein können. Zudem steht allen Telekom-Kund*innen während des gesamten Festivals unbegrenztes Datenvolumen zur Verfügung. Alle Vorteile sind nur in begrenzter Anzahl verfügbar und ausschließlich über die MeinMagenta App für Privatkund*innen der Telekom Deutschland buchbar. video

Bestes Netz für beste Festival-Stimmung

Mit ihrem kontinuierlichen Netzausbau sorgt die Telekom in Deutschland für ein gutes Mobilfunkerlebnis – auch bei den Festival-Fans. Beim Hurricane wird sie zusätzlich sechs temporäre Container-Masten aufstellen. Damit ermöglicht das Unternehmen den Besuchern vor Ort reibungsloses Telefonieren, Surfen und Streamen im besten Netz. Das Hurricane gehört zu den Festivals mit dem höchsten Datenverbrauch vor Ort. Dort flossen allein im vergangenen Jahr rund 55.000 Gigabyte durchs Mobilfunknetz der Telekom.

Über MagentaTV

MagentaTV bündelt klassisches Fernsehen und Streamingdienste auf einer Plattform. Immer kostenlos dabei ist MagentaTV+. Hierbei handelt es sich um eine riesige Auswahl an Serien, Filmen, Dokus und Shows auf Abruf. Zusätzlich stehen über 180 TV-Sender, davon mehr als 160 HD-Kanäle, zur Auswahl. Funktionen wie die übergreifende Suche, über MagentaTV+ Inhalte aber auch über alle Streaming-Dienste, Timeshift, Restart und Sieben-Tage-Replay bieten einen einmaligen Komfort. MagentaTV ist unabhängig vom Internetanschluss buchbar, auch im EU-Ausland nutzbar und kann zuhause und unterwegs über die Telekom-eigene TV-Box MagentaTV One, den MagentaTV Stick sowie über Smart TVs, Streaming-Sticks, Smartphones, Laptops und Tablets genutzt werden. Weitere Informationen unter www.magentatv.de

Über Magenta Musik

Die Telekom ist seit vielen Jahren ein starker Partner der Musik. Sie bündelt ihr Musikengagement unter MagentaMusik und bietet optimal auf die Bedürfnisse der Musikfans zugeschnittene Angebote. Mit ihrem technologischen Know-how schafft sie digitale Verbindungen und bringt Live-Erlebnisse zu den Fans – in bester Qualität auf MagentaTV und im kostenlosen Livestream über www.magentamusik.de. Zudem bietet sie ihren Kundinnen und Kunden über ihr Treueprogramm Magenta Moments viele Vorteile wie beispielsweise ein exklusives Ticket-Vorkaufsrecht für ausgewählte Konzerte.

Über Magenta Moments

Magenta Moments ist das exklusive Treueprogramm für Privatkund*innen der Telekom. Mit Magenta Moments erhalten sie regelmäßig Geschenke und Vorteile von Partnern, zum Beispiel aus den Bereichen Mobilfunk, Festnetz, Streaming, Shopping oder Reisen. Alle Angebote sind innerhalb der MeinMagenta-App über das Herz-Symbol in der unteren Menüleiste aufrufbar. Die MeinMagenta-App können sich alle Interessierten im App Store oder Google Play Store kostenfrei herunterladen.

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