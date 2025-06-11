MagentaTV: Vom packenden Serien-Prequel zum kulinarischen Staffelfinale

Mit dem Prequel „Outlander: Blood Of My Blood“ wird im August ein neues Kapitel im „Outlander“-Serienuniversum aufgeschlagen. Knallharte Gangsteraction im New York der 60er Jahre bietet die vierte Staffel der US-Crime-Serie „Godfather Of Harlem“. Und das MagentaTV Original „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“ steuert in Istrien auf das Finale der Staffel 4 zu.

Für MagentaTV-Kund*innen sind diese exklusiven Highlights wie immer inklusive und jederzeit bei MagentaTV+ abrufbar. Ausgewählte Folgen stehen zusätzlich auf www.magenta.tv kostenlos und ohne Login für alle Interessierte bereit.

„Outlander: Blood Of My Blood“: Romantisches Spin-off der Highland-Sage „Outlander”

Das „Outlander“-Spin-off „Outlander: Blood Of My Blood“ führt in die Anfänge des Serien-Universums. Hier stehen zwei große Liebesgeschichten im Mittelpunkt. Die Serie erzählt die Vorgeschichte von Jamie Fraser und Claire Beauchamp. Jamies Eltern, Ellen MacKenzie (Harriet Slater) und Brian Fraser (Jamie Roy), leben in den Highlands des 18. Jahrhunderts. Der zweite Erzählstrang begleitet Claires Eltern, Julia Moriston (Hermione Corfield) und Henry Beauchamp (Jeremy Irvine), deren Leben durch die Wirren des Ersten Weltkriegs geprägt ist. Beide Paare kämpfen um ihre Liebe. Sie trotzen Schicksalsschlägen und begegnen einander auf überraschende Weise – über Jahrhunderte hinweg.

MagentaTV-Kund*innen können „Outlander: Blood Of My Blood“ ab dem

9. August 2025 exklusiv und kostenlos bei MagentaTV+ streamen. Als besonderes Highlight ist die erste Episode unter www.magenta.tv für alle Interessierten gratis und ohne Login abrufbar – jeweils täglich ab 22:00 Uhr, da es sich um FSK-16-Inhalte handelt.

„Godfather Of Harlem“: Neue Kämpfe, neue Intrigen und neue Rivalen in Staffel 4 der gefeierten Crime-Serie

„Godfather Of Harlem“ erzählt von Bumpy Johnson. Der berüchtigte Gangsterboss wird von Oscar-Preisträger Forest Whitaker gespielt. Nach seiner Haftentlassung im Jahr 1963 kehrt Johnson nach Harlem zurück. Dort beginnt ein erbitterter Machtkampf mit der italienischen Mafia.

Die US-Krimiserie taucht tief in die Welt des organisierten Verbrechens ein und beleuchtet die politischen und gesellschaftlichen Spannungen der 1960er-Jahre – im Umfeld der Bürgerrechtsbewegung. In Staffel vier ringt Johnson weiter um Einfluss in New York. Doch die Lage eskaliert mit dem Aufstieg des Gangsters Frank Lucas (Rome Flynn). Johnson verliert zudem seinen engen Verbündeten Malcolm X (Jason Alan Carvell). Auch privat gerät seine Welt ins Wanken. Seine Tochter Elise (Antoinette Crowe-Legacy) schließt sich den radikalen Black Panthers an.

Staffel 4 von „Godfather Of Harlem“ steht für MagentaTV-Kund*innen ab dem 01.08.2025 exklusiv und kostenlos bei MagentaTV+ zum Streaming bereit. Und auch wer MagentaTV noch nicht abonniert hat, kann die erste Episode unter www.magenta.tv gratis und ohne Login abrufen – aus Jugendschutzgründen ab 22:00 Uhr.

„Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“: Genuss-Expedition durch die kroatische Hafenstadt Rovinj

In Kroatien treffen mediterrane Leichtigkeit, alpine Deftigkeit und balkanische Würze aufeinander. Daraus entsteht ein unverwechselbares Geschmackserlebnis. In der neuen Folge des MagentaTV Originals „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“ erkundet Zwei-Sterne-Koch Tim Raue die Küche des Landes. Sein Ziel: Rovinj, ein malerisches Städtchen auf der Halbinsel Istrien – und zugleich Schauplatz des Staffelfinales.

Kurz nach Sonnenaufgang fährt Raue mit Austernzüchter Emil hinaus aufs Meer. Schon zum Frühstück probiert er gegrillte Austern. Ein besonderes Abenteuer wartet im Wald: Mit Trüffelhund Capo geht es auf die Suche nach den begehrten Knollen.

Weiter geht es ins Restaurant Cap Aureo. Dort serviert Küchenchef Jeffrey Vella eine Komposition aus Fischbäckchen, Kiemenfleisch und Austernschaum. Ganz anders, aber ebenso typisch, probiert Raue beim Streetfood-Test eine klassische kroatische Grillplatte. Im Weingut Meneghetti begeistert Kollege Damir mit hausgemachter Pasta. Und im Restaurant Punta Lina genießt Raue Scampi Buzara – Kaisergranat in Tomaten-Knoblauch-Sud. Zurück in Berlin beginnt für den Koch der kreative Teil: Die kulinarischen Eindrücke fließen in neue Gerichte ein.

Das Staffelfinale von „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“ ist ab dem 12. Juni 2025 exklusiv bei MagentaTV zu sehen – und zudem für alle Interessierten frei zugänglich.

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