Telekom knackt im Mai die Marke von 200.000 Glasfaseranschlüssen

Die Telekom hat im Mai erstmals in diesem Jahr die Schwelle von 200.000 neu gebauten Glasfaseranschlüssen in einem Monat geknackt. 232.000 zusätzliche Haushalte und Unternehmen haben jetzt Zugang zum Glasfasernetz der Telekom. Im Vergleich zum Mai 2024 ist das ein Plus von 22 Prozent. 10,9 Millionen Haushalte und Unternehmen können nun einen Glasfaser-Tarif mit bis zu 2.000 Mbit/s buchen. Über 37 Millionen Haushalte haben Zugang zu Tarifen mit bis zu 100 Mbit/s. Davon erhalten über 31,5 Millionen Haushalte sogar bis zu 250 Mbit/s.

Top-5-Anwendungen im Telekom-Netz

Im Mai war YouTube die meistgenutzte Anwendung im Festnetz der Telekom. MagentaTV rutscht auf Platz 2. Netflix folgt auf Platz 3. Amazon Prime Video und Tiktok liegen auf den Plätzen 4 und 5. Bei den Uploads gibt es auf den ersten vier Plätzen keine Veränderung: Google Cloud vor Microsoft Teams, Discord und WhatsApp. Neu auf Platz fünf ist YouTube, das iCloud aus den Top 5 verdrängt.

Highlight-Projekt Mai

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Gigabit Region Stuttgart hat die Telekom zugesagt, sich zusätzlich zum Eigenausbau auch an Ausschreibungen für geförderte Glasfaserprojekte zu beteiligen. Im Mai erhielt sie nun im Landkreis Göppingen den Zuschlag für insgesamt 13 Förderprojekte. In neun Kommunen des Landkreises am Rand der Schwäbischen Alb wird die Telekom über 530 unterversorgte Haushalte, vier Schulen und sechs Gewerbegebiete im Rahmen des „Weiße-Flecken-Programms“ ans schnelle Internet anschließen. Dafür werden rund 170 Kilometer unterirdische und sechs Kilometer oberirdische Glasfasertrassen sowie 49 neue Verteiler errichtet. In der Kommune Geislingen an der Steige ist der Ausbau sofort nach Unterzeichnung der Förderverträge gestartet. Die ersten Bürgerinnen und Bürger werden ihren Glasfaseranschluss bereits in wenigen Monaten nutzen können.

Wichtig für Kunden

Für höhere Bandbreiten müssen Kundinnen und Kunden einen entsprechenden Tarif buchen. Interessierte können auf www.telekom.de/glasfaser prüfen, ob ihr Anschluss das höhere Tempo unterstützt. Alternativ helfen Beraterinnen und Berater in den Telekom Shops und Fachmärkten sowie an der kostenfreien Hotline (0800 330 1000).

Wir bauen das Netz der Zukunft – für heute und morgen

Der starke Jahresstart beim Glasfaserausbau ist das Ergebnis der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Planungs- und Produktionsprozesse der Telekom sowie der hohen Investitionen des Unternehmens in die digitale Infrastruktur Deutschlands. Damit bleibt Deutschland wettbewerbsfähig und zukunftssicher. Mit über 800.000 Kilometern Glasfaserkabel und ambitionierten Ausbauplänen schafft die Telekom mit ihren modernen Netzen die Grundlage für die Digitalisierung Deutschlands – in Städten und auf dem Land. Die steigende Nachfrage zeigt, dass immer mehr Menschen von der Leistungsfähigkeit und Stabilität echter Glasfaser profitieren wollen.

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