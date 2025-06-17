Vom 18. bis 29. Juni: EuroBasket 2025 der Frauen live und kostenlos bei MagentaSport

Deutschlands ambitionierte Basketball-Frauen eröffnen am Donnerstag, 19. Juni, die EuroBasket 2025 ab 19.30 Uhr in der Gruppenphase gegen Schweden. Das EM-Turnier beginnt am Mittwoch, 18. Juni und endet mit dem Finale am 29. Juni. Es wird ausgetragen in Tschechien Griechenland, Italien und Hamburg. MagentaSport und MagentaTV zeigen alle Spiele der deutschen Auswahl live und kostenlos. Hinzu kommen ausgewählte Topspiele wie die EM-Eröffnung zwischen der Türkei und Favorit Frankreich am Mittwoch ab 16.20 Uhr.

Deutschlands Damen-Bundestrainerin Lisa Thomaidis ist trotz einiger Ausfälle zuversichtlich: „Es gibt viel, worauf wir aufbauen können.“

Franz Wagner sieht die „Verantwortung“, sich für das Frauen-Basketball auszusprechen und „selber zu gucken“

Unter Bundestrainerin Thomaidis schaffte Deutschland bei der EM 2023 und Olympia den Sprung unter die Top 8-Teams. Eine Weiterentwicklung, die Franz Wagner, Weltmeister und NBA-Star bei Orlando Magic, auch in den USA erlebt. „Wir werden das auf jeden Fall verfolgen“, sagt Wagner. „Generell tun wir auch in Deutschland gut daran, dass der Frauensport in den Vordergrund gerückt wird. Da sehen wir uns in der Verantwortung, uns dafür auszusprechen und natürlich auch selber zu gucken. Ich glaube, das wird extrem cool dieses Jahr“, erklärt Franz Wagner in der neuesten Ausgabe der Interview-Reihe „Bestbesetzung“ mit Moderator Johannes B. Kerner und Bruder Moritz Wagner. Das Gespräch ist seit Montag bei MagentaTV+ sowie kostenlos und ohne Login auf www.magenta.tv zu sehen.

WNBA-Champion Leonie Fiebich (New York Liberty) und Luisa Geiselsöder (Dallas Wings) sind die Stützen des 12-köpfigen Kaders. Das deutsche Team spielt in der Gruppenphase zunächst gegen Schweden, sodann gegen die Vize-Europameisterinnen aus Spanien und abschließend gegen Großbritannien. In allen drei Partien genießt das DBB-Team den Heim-Bonus in Hamburg. MagentaSport zeigt alle deutschen Partien live und kostenlos, die Spiele der deutschen Gruppe plus Top-Partien bis zum Finale.

Begleitet wird die EuroBasket 2025 der Frauen von einem hochkarätigen Team direkt aus Hamburg: Moderatorin Stefanie Blochwitz sorgt für die Interviews, kommentiert wird von Alexander Frisch, Benni Zander und Markus Krawinkel. Ireti Amojo und Per Günther analysieren die EM.

Basketball live bei MagentaSport

Frauen EM: 18. Juni – 29. Juni 2025 (Alle deutschen Spiele + ausgewählte Top-Spiele inklusive Finale kostenlos)

Vorrunde

Mittwoch, 18.06.2025:

Ab 16.20 Uhr: Türkei – Frankreich

Donnerstag, 19.06.2025:

Ab 17.05 Uhr: Großbritannien – Spanien

Ab 19.30 Uhr: Deutschland – Schweden

Freitag, 20.06.2025

Ab 17.05 Uhr: Schweden – Großbritannien

Ab 19.30 Uhr: Spanien – Deutschland

Samstag, 21.06.2025

Ab 19.20 Uhr: Griechenland – Türkei

Sonntag 22.06.2025

Ab 15.05 Uhr: Schweden – Spanien

Ab 17.30 Uhr: Großbritannien – Deutschland

Hinweis zur Männer EM: 27. August – 14. September 2025 (alle Spiele live, alle deutschen Partien live und kostenlos bei MagentaSport).

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