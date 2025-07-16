MagentaTV: Top-Serien und volle Flexibilität beim Streaming

Zeitgleich zur US-Premiere gehen am 8. September die Geschichten aus dem „The Walking Dead“-Universum exklusiv bei MagentaTV weiter: Im Spin-off um Titelheld Daryl Dixon führt diesen sein nächstes Abenteuer quer durch das apokalyptische Spanien.

Interessierte können nicht nur erste bzw. aktuelle Folgen ausgewählter Originals, Exclusives und internationalen Top-Serien kostenlos und ohne Login auf magenta.tv streamen, sondern haben seit dem 1. Juli nun auch die Möglichkeit das volle Angebot von MagentaTV 7 Tage kostenfrei zu testen. Telekom-Internet-Kunden erhalten sogar einen Gratis-Testzeitraum von 30 Tagen.

„The Walking Dead: Daryl Dixon“: Daryl und Carol kämpfen sich durchs apokalyptische Spanien

Am 8. September 2025 beginnt bei MagentaTV die dritte Staffel von „The Walking Dead: Daryl Dixon“. Sie startet zeitgleich mit der US-Premiere bei AMC/AMC+. Die neuen Folgen wurden in Spanien gedreht.

Im Mittelpunkt stehen Daryl (Norman Reedus) und Carol (Melissa McBride). Sie sind auf dem Weg zurück nach Hause – zu den Menschen, die sie lieben. Doch je weiter sie reisen, desto fremder wird ihre Umgebung. Ständig ändern sich die Bedingungen und Bedrohungen. Gleichzeitig wirken die Folgen der Walker-Apokalypse weiter nach.

Neben Reedus und McBride spielen auch Eduardo Noriega, Óscar Jaenada und Alexandra Masangkay wichtige Rollen. Weitere Figuren werden von Candela Saitta, Hugo Arbués, Greta Fernández, Gonzalo Bouza, Hada Nieto, Yassmine Othman, Cuco Usín und Stephen Merchant verkörpert. Produzenten sind Scott M. Gimple, Showrunner David Zabel sowie die beiden Hauptdarsteller. Auch Greg Nicotero, Brian Bockrath, Angela Kang, Jason Richman, Dan Percival und Steve Squillante sind Teil des Teams. Silvia Aráez und Jesús de la Vega von der Produktionsfirma Ánima Stillking sind ebenfalls beteiligt.

MagentaTV-Kund*innen können neben den neuen Episoden auch die ersten beiden Staffeln streamen – alles wie immer ohne Zusatzkosten. Als besonderes Highlight ist ab dem Starttag Episode 1 der dritten Staffel von „The Walking Dead: Daryl Dixon“ unter www.magenta.tv für alle Interessierten gratis und ohne Login abrufbar – jeweils täglich ab 22:00 Uhr, da es sich um FSK16-Inhalte handelt.

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