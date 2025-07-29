Telekom baut im Juni eine Viertelmillion Glasfaseranschlüsse

Die Telekom hat im Juni 258.000 Glasfaseranschlüsse neu gebaut – mehr als eine Viertelmillion. Das sind über 1.600 Anschlüsse pro Arbeitsstunde. Wenn man bedenkt, dass es im Juni in vielen Bundesländern nur 19 Arbeitstage gab, sind es sogar fast 1.700. Im Vergleich zum Juni 2024 ist das ein Plus von 20 Prozent. Mehr als 11 Millionen Haushalte und Unternehmen können jetzt bis zu 2.000 Mbit/s buchen. 37,1 Millionen Haushalte haben Zugang zu Tarifen mit bis zu 100 Mbit/s. Über 31,6 Millionen davon können sogar bis zu 250 Mbit/s bekommen.

Top-5-Anwendungen im Telekom-Netz

Im Juni hat sich MagentaTV den Platz 1 bei den meistgenutzten Anwendungen zurückgeholt. YouTube rutschte auf Platz 2. Netflix folgte auf Platz 3, Amazon Prime Video auf Platz 4. Neu dabei auf Platz 5: Akamai Cloud. Das amerikanische Unternehmen ist einer der größten Anbieter für Content Delivery Network (CDN), Cloud- und EdgeComputing sowie CyberSicherheit. Bei den Uploads gibt es auf den ersten beiden Plätzen keine Veränderung: Google Cloud vor Microsoft Teams, gefolgt von Amazon Web Services, Discord und Google APIs.

Highlight-Projekt Juni

Mit dem Spatenstich zu Monatsbeginn Juni begann das Glasfaserzeitalter in Asperg. Die über 1.200 Jahre alte Stadt im Landkreis Ludwigsburg bekommt in den nächsten drei Jahren Highspeed-Internet. Dafür haben die Telekom und die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) ihre bereits bestehende Kooperation erweitert. Wie in Ludwigsburg bauen auch in Asperg die SWLB das Glasfasernetz; die Telekom betreibt es gemeinsam mit den SWLB. In Asperg profitieren 7.000 Privathaushalte und Gewerbetreibende von der Kooperation. Die Privat- und Geschäftskunden haben dabei die Wahl, ob sie in dem anbieteroffenen Netz ihren Anschluss über die SWLB, die Telekom oder einen der vielen Vertragspartner der Telekom nutzen möchten.

Wichtig für Kunden

Für höhere Bandbreiten müssen Kundinnen und Kunden einen entsprechenden Tarif buchen. Interessierte können auf www.telekom.de/glasfaser prüfen, ob ihr Anschluss das höhere Tempo unterstützt. Alternativ helfen Beraterinnen und Berater in den Telekom Shops und Fachmärkten sowie an der kostenfreien Hotline (0800 330 1000).

Netz-News via WhatsApp

Die Deutsche Telekom informiert über einen WhatsApp-Kanal zum Ausbau und Betrieb des Mobilfunk- und Glasfasernetzes. Interessierte erhalten regelmäßig Neuigkeiten und Einblicke direkt aufs Smartphone. Um zum Kanal „Telekom Netzausbau“ zu gelangen, suchen und abonnieren WhatsApp-Nutzerinnen und -Nutzer diesen in der App über den Reiter „Aktuelles“. Wer keine Neuigkeiten verpassen möchte, sollte die Glocke im Kanal aktivieren.

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