Top Neuverpflichtung zur Basketball-EM: Weltmeister und NBA-Star Moritz Wagner wird Experte bei MagentaSport und MagentaTV

Experten-Kracher kurz vor EM-Start – das beste und exklusive Angebot von MagentaSport und MagentaTV zur FIBA EuroBasket 2025 wird noch viel besser: Weltmeister und NBA-Profi Moritz Wagner verstärkt das On-Air-Team von MagentaSport um Per Günther, Ireti Amojo und dem weiteren Neuzugang Marie Gülich. Ab 27. August: Nur bei MagentaSport und MagentaTV laufen alle 76 Spiele mit EM-Studios in Finnland und München live. Alle deutschen Partien werden zudem kostenlos gezeigt.

Der 28-jährige Wagner (363-facher NBA-Spieler), derzeit bei Orlando Magic unter Vertrag arbeitet nach einer Knieverletzung an seinem Comeback in den USA, wird aber die Live-Übertragungen exklusiv für MagentaSport begleiten und vielseitig im Programm als Experte aus den USA eingebunden sein. Zu den Einsätzen zählen TV-Analysen bei ausgewählten deutschen und internationalen Topspielen sowie Expertisen im Podcast „EuroBasket Spezial“, dem EM-Tagebuch vom MagentaSport. Die große EM-Vorschau mit Moritz Wagner, Per Günther, Benni Zanderund Basti Ulrich wird am Dienstag verfügbar sein. Moritz Bruder Franz startet mit der deutschen Mannschaft am 27. August in die EuroBasket 2025: gegen Montenegro – schon ab 14.45 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport und MagentaTV.

Live-Premiere für Wagner

Es ist auch die Live-Premiere für Weltmeister Moritz Wagner, der über seinen ersten Experten-Job im MagentaSport-Team sagt: „Ich freue mich ganz besonders auf diese Möglichkeit. Sie bietet mir die Chance, den Sport anders zu beleuchten, eine andere Diskussion zu führen, einen anderen Austausch zu haben. Und hoffentlich auch eine größere Reichweite für den Basketball zu schaffen. Deshalb freue ich mich, ein Teil dessen zu sein und darauf, auf ganz authentische Weise mit dabei zu sein. Ich hoffe auch, dass ich mit den Jungs interagieren kann. Es ist schön, dass MagentaSport mir die Möglichkeit gibt, Teil des Großen und Ganzen zu sein.“

Wie Moritz Wagner seine Expertenrolle sieht: „Was ihr von mir erwarten könnt?! Ich bin ja keiner, der ein Blatt vor den Mund nimmt. Es ist jetzt auch eine ganz andere Perspektive. Ich hoffe, dass ich auch was dabei lernen kann. Mit Per und Team ein wenig zu fachsimpeln und die Jungs von außen zu betrachten. Das wird eine tolle Erfahrung mit viel Spaß und viel Lachen.“

Moritz Wagner zur deutschen Zielsetzung bei der EuroBasket 2025: „Was wir von dieser Mannschaft erwarten können, das ist so wie jedes Jahr: wenn wir nicht um die Goldmedaille und nicht um den Gewinn des Turniers spielen, sind wir auf der falschen Linie. Das ist bei allen das Ziel. Das merkt man, das spürt man auch. Das macht natürlich noch mehr Spaß, wenn die ganze Mannschaft daraufhin arbeitet, diese EM zu gewinnen. Das macht dieses Turnier einzigartig.“

Starpower, klare Kante und maximal authentisch: Moritz Wagner prominent in EM-Berichterstattung eingebunden

Moritz Wagner wird in seiner Expertenrolle besonders die Stimmung im DBB-Lager sowie die jeweiligen Gegner und deren beste Spieler bewerten: Viele der Topstars dieser EM wie Nikola Jokic (Serbien), Luka Doncic (Slowenien) und Giannis Antetokounmpo (Griechenland) kennt er auch aus der NBA bestens. Über die TV-Einbindungen im Vor- und Nachlauf hinaus wird der gebürtige Berliner bei den deutschen EM-Spielen auch in ausgewählten Talksituationen in Halbzeitpausen zugeschaltet und im Nachlauf im Gespräch mit den jeweiligen Studiogästen interagieren.

Nach den Auftritten des DBB-Teams wird Moritz Wagner auch im EM-Tagebuch, dem Podcast „EuroBasket Spezial“ regelmäßig mit von der Partie sein – zusammen mit der Stammbesetzung der „Abteilung Basketball“ um Per Günther sowie Benni Zander und Basti Ulrich. Vor Turnierbeginn wird er am Dienstag, 26. August, auch bei der großen EM-Vorschau von „Abteilung Basketball“ seinen Blick auf die deutsche Mannschaft, die Turnier-Favoriten und die Stars bei der EuroBasket einbringen.

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