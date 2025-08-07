Exklusives Basketball-Angebot: Die Mission EM-Gewinn bei MagentaTV und MagentaSport 

Die beste Basketball-Angebot bei MagentaTV und MagentaSport mit mehr als 170 Live-Stunden: Gleich zwei Europameisterschaften binnen 17 Tagen – die FIBA EuroBasket der Männer und der spektakuläre FIBA 3x3 EuropeCup – stehen an. Den Auftakt macht am 27. August die EuroBasket in Finnland, Zypern, Polen und Lettland, zu der MagentaTV und MagentaSport das umfangreichste TV-Angebot bieten: alle 76 Spiele live, die deutschen Partien werden zudem kostenlos gezeigt. Alle Highlights und Inhalte sind jederzeit über den ausgebauten Service der MagentaTV-Menüführung abrufbar.

Das deutsche Weltmeisterteam um Dennis Schröder und Daniel Theis verkündet selbstbewusst: „Wir haben nur ein Ziel. Da brauchen wir nicht klein drumherum reden. Wir gehen als amtierender Weltmeister da rein. Wir wollen Europameister werden.“ Die Fans können die deutsche Auswahl auf dem Weg zur EM exklusiv bei MagentaTV und MagentaSport verfolgen: alle Testspiele gegen Top-Gegner live und kostenlos.

Dorothea Jacob, VP Proposition & Content MagentaTV : „Die FIBA EuroBasket 2025 mit allen Top Stars des internationalen Basketballs garantiert Hochspannung und Basketball-Leidenschaft pur. Mit unserem preisgekrönten Team inszenieren wir diese Highlights so, wie sie es verdienen: live, voller Emotionen und erstklassig inszeniert. Mit starken Stimmen, großem Know-how und echter Fan-Nähe sind wir Home of Basketball. Wir zeigen alle Spiele der EuroBasket 2025 und begleiten das DBB Team vor-Ort – näher dran ist keiner! Als weiteres Highlight haben MagentaTV-Kunden außerdem die Möglichkeit, alle Zusammenfassungen und TV-Inhalte jederzeit abzurufen.“

Die FIBA 3x3-EM startet am 05. September – alle Entscheidungen gibt es live und kostenlos für alle bei MagentaTV und MagentaSport. Team Deutschland zählt nach einer starken WM bei den Männern zum Favoritenkreis. Die deutschen Spiele, sowie der Finaltag werden parallel zur EuroBasket ausgestrahlt und in die laufende Berichterstattung integriert.

Das Team für das größte EuroBasket-TV Angebot aller Zeiten

Für die EuroBasket 2025 setzen MagentaTV und MagentaSport neue Maßstäbe in Sachen Basketball-Berichterstattung: Zwei TV-Studios – eines direkt vor Ort in Tampere (Finnland) bzw. während der Finalrunde in Riga (Lettland), eines in München – bilden das Rückgrat eines umfangreichen Angebots mit mehr als 170 Stunden Live-Programm. Die Experten wie Per Günther, Ireti Amojo und – neu im Team – Nationalspielerin Marie Gülich analysieren die Spiele, flankiert von Co-Kommentatoren wie Steffen Hamann und Alex Vogel. Jan Lüdeke und Steffi Blochwitz berichten direkt aus Finnland bzw. Lettland. Unter anderem Basti Ulrich, Michael Körner, Alex Frisch und Lukas Schönmüller kommentieren das Geschehen. Ein Team, das im Kern bereits den Deutschen Fernsehpreis für die Übertragung und journalistische Aufbereitung der Basketball-WM 2023 erhielt.

Begleitend zu den Live-Übertragungen liefert MagentaSport tägliche DBB-Updates – präsentiert von Per Günther – mit Infos und Einschätzungen zu den Spielen, Stars, Highlights, Gegneranalysen, Top-Ten-Rankings, Persönliches und einem Podcast-Spezial der Abteilung Basketball. Historisches Material, darunter Spiele der WM 2023 oder früherer Europameisterschaften und Dokus wie „Schwarz.Rot.Gold! Der Film zum WM-Titel“ runden das Gesamtpaket ab. Ergänzend kommt eine intensive Social-Media-Begleitung mit täglichen Inhalten rund um die EM und das DBB-Team auf allen Kanälen hinzu.

„Alles ist möglich. Wir gehen auf Gold. Alle haben Bock!“

Die Vorrunde wird im finnischen Tampere ausgetragen, wo Deutschland in der Gruppe B auf Montenegro (27.08. - live ab 14:45 Uhr), Schweden (29.08. - live ab 11:45 Uhr), Litauen (30.08. - live ab 11:45 Uhr), Großbritannien (01.09. - live ab 14:45 Uhr) und Finnland (03.09. - live ab 18:45 Uhr) trifft. Ab dem 06. September geht es für die jeweils vier besten Teams der Vorrundengruppen in die K.o.-Phase nach Riga, Lettland. Das Finale der EuroBasket findet am 14. September statt. Deutschland, Dritter bei der EM 2023 und aktueller Weltmeister, geht mit großen Ambitionen ins Rennen – angeführt von einem selbstbewussten Team, das von den Weltmeistern wie Dennis Schröder, Franz Wagner und Daniel Theis getragen wird.

„Alles ist möglich. Wir gehen auf Gold. Alle haben Bock“, sagt Kapitän Dennis Schröder. Daniel Theis ergänzt ebenso deutlich: „Da brauchen wir nicht drumherum reden. Wir gehen als amtierender Weltmeister da rein. Wir wollen Europameister werden!“ Franz Wagner sieht sich ebenso als „Leader“, erklärt: „Wir haben gezeigt, dass wir ganz oben mitspielen können, dass wir das Talent und die Chemie dafür haben. Mit dem Mindset reist jeder an.“

Letzter Feinschliff: Die Testspiele vor der EuroBasket – live bei MagentaSport

Auch die letzten Testspiele der deutschen Mannschaft (8. bis 23. August) vor dem EM-Start sind live und kostenlos für alle bei MagentaSport zu sehen – darunter echte Topduelle mit Slowenien (08. und 10. August), der prestigeträchtige Turkish Airlines Supercup 2025 in München mit Top-Favorit Serbien, Türkei und Tschechien (15. und 16. August) sowie gegen den Titelverteidiger Spanien (21. und 23. August).

Letzte Testspiele der deutschen Mannschaft vor der FIBA EuroBasket – live und exklusiv bei MagentaSport und MagentaTV:

Freitag, 08. August (ab 20:05 Uhr)

Slowenien – Deutschland

Sonntag, 10. August (ab 17:00 Uhr)

Deutschland – Slowenien

Turkish Airlines Supercup 2025 (in München):

Freitag, 15. August

17:30 Uhr: Deutschland – Türkei

20:30 Uhr: Serbien – Tschechien

Samstag, 16. August

17:45 Uhr: Spiel um Platz 3

20:30 Uhr: Finale

Weitere Testspiele:

Donnerstag, 21. August (ab 20:50 Uhr)

Spanien – Deutschland

Samstag, 23. August (ab 18:30 Uhr)

Deutschland – Spanien

Ab 27. August: Start der FIBA EuroBasket 2025 – alle Spiele live bei MagentaSport und MagentaTV, alle deutschen Spiele kostenlos, auch bei magentatv.de

Ab 05. September: 3x3 EuroCup aus Kopenhagen – alle Spiele live und kostenlos.

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