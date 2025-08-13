MagentaTV: Mystery-Highlights nach Romanvorlage

Im Oktober starten gleich zwei neue Mystery-Horrorserien bei MagentaTV: In „The Talamasca“ aus dem Anne-Rice-Universum jagt ein Geheimbund übernatürliche Wesen. „Teacup“, basierend auf dem Roman „Stinger“, erzählt vom Überlebenskampf einer Gruppe auf einer abgelegenen Farm, die von einer mysteriösen Macht bedroht wird.

Auf magenta.tv können erste sowie aktuelle Folgen ausgewählter Originals, Exclusives und internationaler Top-Serien kostenlos und ohne Registrierung gestreamt werden.

„The Talamasca“: Neues Kapitel im Anne-Rice-Universum

Nach dem Erfolg von „Interview with the Vampire“ verkündet MagentaTV den Start der nächsten Adaption der Romane von Anne Rice. Ab dem 27. Oktober 2025 läuft exklusiv die erste Staffel von „The Talamasca“. Die US-Premiere erfolgt zeitgleich bei AMC/AMC+.



„The Talamasca“ ist eine Mystery-Horrorserie nach Anne Rices „Chronik der Vampire“. Im Mittelpunkt steht eine geheime Gesellschaft, die sich Talamasca nennt. Sie besteht aus Männern und Frauen, die übernatürliche Wesen wie Hexen, Vampire und anderer Kreaturen beobachten und verfolgen.

Die Serie stammt von den Oscar®-nominierten Produzenten John Lee Hancock („The Blind Side“) und Mark Lafferty („The Right Stuff“, „Halt and Catch Fire“), die darüber hinaus als Co-Showrunner fungieren. Unterstützt werden sie von den preisgekrönten Produzenten David M. Johnson und Tom Williams sowie von Christopher Rice, dem Sohn der im Jahr 2021 verstorbenen Autorin Anne Rice.



MagentaTV-Kund*innen können ab dem 27. Oktober 2025 wöchentlich eine neue Folge von „The Talamasca“ exklusiv streamen – alles wie immer ohne Zusatzkosten. Als besonderes Highlight ist die erste Episode ab Start unter www.magenta.tv für alle Interessierten frei verfügbar.

„Teacup“: Mysteriöses Grauen trifft auf menschliche Abgründe

„Teacup“ erzählt von einer ungleichen Gruppe im ländlichen Georgia. Sie muss sich angesichts einer mysteriösen Bedrohung zusammenschließen, um zu überleben. Die Serie basiert auf dem New-York-Times-Bestseller „Stinger“ von Robert McCammon.



In der achtteiligen Horror-Thriller-Serie lebt die Familie Chenoweth friedlich auf einer abgeschiedenen Farm in Georgia. Doch dann häufen sich seltsame Vorfälle in der Region. Was erst wie Zufall aussieht, entpuppt sich als Werk einer tödlichen, geheimnisvollen Macht. Schon bald traut niemand mehr dem anderen. Auf der Farm beginnt ein verzweifelter Kampf ums Überleben.



„Teacup“ stammt aus der Feder von Ian McCulloch („Yellowstone“, „Deputy“, „Chicago Fire“), der auch als Executive Producer tätig ist. Robert McCammon, der Autor von „Stinger“, wirkt ebenfalls als Executive Producer mit. Zum Cast zählen unter anderem Yvonne Strahovski, Scott Speedman, Chaske Spencer, Kathy Baker, Boris McGiver, Caleb Dolden, Emilie Bierre und Luciano Leroux. Produziert wird die Serie von UCP, einem Unternehmen der Universal Studio Group.

Die erste Staffel von „Teacup“ steht für MagentaTV-Kund*innen ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv und kostenlos bei MagentaTV+ zum Streaming bereit. Und auch wer MagentaTV noch nicht abonniert hat, kann die erste Episode unter www.magenta.tv gratis und ohne Login abrufen.

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