MagentaTV zeigt „Bernhard Langer – Der ewige Champion“

Bitte beachten Sie das REVIEW-EMBARGO: 22. September, 11:00 Uhr!

50 Jahre nach dem Beginn seiner Karriere als Profi-Golfer spielt Bernhard Langer immer noch und zählt zu den erfolgreichsten deutschen Sportstars aller Zeiten. Filmemacher Michael Wech hat den 67-Jährigen bei Turnieren und im Privatleben begleitet und darüber hinaus ausführliche Gespräche mit Familie, Freunden und sportlichen Weggefährten geführt. Daraus entstanden ist das MagentaTV Original „Bernhard Langer – Der ewige Champion“. Ab dem 25. September 2025 ist der Dokumentarfilm exklusiv bei MagentaTV zu sehen – die ersten zwei Wochen sogar frei zugänglich auf magenta.tv.

Beeindruckende Karriere ist noch nicht zu Ende

Im April 2025 spielte Bernhard Langer seine allerletzte Runde beim legendären Masters im amerikanischen Augusta. Doch sein freiwilliger Abschied von dem prestigeträchtigsten Golfturnier der Welt bedeutet längst noch nicht das Ende von Langers beeindruckender Karriere als Golfsportler. Nach wie vor ist der Deutsche, der seit einem Vierteljahrhundert mit seiner Familie in Florida lebt, auf der PGA Tour Champions aktiv und hat dabei so viele Turniersiege erspielt wie kein anderer Teilnehmer zuvor. Im Vorfeld seines letzten Masters-Auftritts ließ sich Langer ein Jahr lang von dem Filmteam um Regisseur Wech begleiten. Entstanden ist ein intensives Porträt, das biografische Schlüsselszenen mit aktuellen Beobachtungen verwebt und darüber hinaus seltene Einblicke hinter die Kulissen des Golfsports und in das Privatleben des Stars gewährt. Hautnah erlebt das Publikum in „Bernhard Langer – Der ewige Champion“ mit, wie sich der Routinier nach einer schweren Verletzung an der Achillessehne innerhalb kürzester Zeit in den Turnierbetrieb zurückkämpft. Im Laufe seiner Karriere hat es Langer immer wieder geschafft, sportliche und gesundheitliche Rückschläge wegzustecken und gestärkt auf den Golfplatz zurückzukehren. Auch in dem Dokumentarfilm bekräftigt er seine Devise: Aufgeben ist für ihn keine Option.

Tief verwurzelt in Heimat, Familie und Glauben

Der Dokumentarfilm „Bernhard Langer – Der ewige Champion“ zeigt einen Menschen, der tief verwurzelt ist in seiner Heimat, seiner Familie und seinem Glauben und der mit Leidenschaft, Fleiß, Mut, Disziplin und Entschlossenheit einen beeindruckenden Weg gegangen ist. Zahlreiche Freunde, Bekannte und Kollegen, die ihn dabei begleitet haben, kommen zu Wort. In ihren Statements kommt großer Respekt für Langers Durchhaltevermögen, seinen Siegeswillen und sein bodenständiges und bescheidenes Auftreten zum Ausdruck. Vor der Kamera äußern sich u.a. Golf-Stars wie Sir Nick Faldo, Martin Kaymer, Colin Montgomerie, Gary Player, Marcel Siem, Annika Sörenstam, Curtis Strange oder Lee Trevino. Auch weitere prominente Sportler wie Roger Federer und Oliver Kahn sowie Langers Caddie Terry Holt und Larry Moody, der Pastor der PGA Tour, sind im Film vertreten. Nicht zuletzt gewährt die Familie des Ausnahmesportlers – seine Frau Vikki, seine Töchter Christina und Jackie und seine Söhne Jason und Stefan sowie sein Bruder und Manager Erwin – einen sehr persönlichen Blick auf den Menschen Bernhard Langer.

BROADVIEW-Produktion mit MagentaTV

„Bernhard Langer – Der ewige Champion“ ist eine BROADVIEW Pictures Produktion in Zusammenarbeit mit MagentaTV. Produzent ist Emmy-Preisträger Leopold Hoesch („13 Steps“, „Nowitzki“, „Schwarze Adler“, „Beckenbauer“).

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