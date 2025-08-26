Telekom baut im Juli über 240.000 Glasfaseranschlüsse

Keine Sommerpause beim Glasfaserausbau: Die Telekom hat im Juli über 240.000 Glasfaseranschlüsse neu gebaut. Im Vergleich zum Juli 2024 ist das ein Plus von rund 12 Prozent. Mehr als 11,3 Millionen Haushalte und Unternehmen können jetzt mit bis zu 2.000 Mbit/s surfen. 37,1 Millionen Haushalte und Unternehmen haben Zugang zu Tarifen mit bis zu 100 Mbit/s. Über 31,6 Millionen davon können sogar bis zu 250 Mbit/s bekommen.

Top-5-Anwendungen im Telekom-Netz

Im Juli war MagentaTV die meistgenutzte Anwendung im Netz der Telekom. Platz 2 geht an YouTube. Netflix folgt auf Platz 3, Amazon Prime Video auf Platz 4 und Akamai Cloud auf Platz 5. Bei den Uploads gibt es auf den ersten beiden Plätzen keine Veränderung: Google Cloud vor Microsoft Teams. Neu auf Platz 3 ist Discord. Gefolgt von Google APIs. Neu in den Upload-Top-5 ist WhatsApp. Dafür fällt Amazon Web Services raus.

Highlight-Projekt Juli

Die Telekom hat in Baden-Württemberg im Juli die Millionen-Marke geknackt und damit einen wichtigen Meilenstein beim Glasfaserausbau erreicht: Rund 1,1 Millionen Haushalte im südwestlichen Bundesland haben jetzt direkten Zugang zum Glasfasernetz der Telekom. In 80 Prozent der 1.101 Kommunen im Ländle hat die Telekom bereits Glasfaser verlegt oder befindet sich aktuell im Ausbau. Zu dem hohen Ausbautempo tragen Kooperationen wie mit der Gigabit Region Stuttgart ebenso bei wie Partnerschaften mit einer Reihe von Stadtwerken. Dabei sind im Juli die Stadtwerke Karlsruhe als jüngster Zugang unter den Partnern begrüßt worden. Schon 2026 werden die Stadtwerke Karlsruhe und die Telekom gemeinschaftlich Glasfaser für über 1.000 Haushalte und Unternehmen anbieten.

Wichtig für Kunden

Für höhere Bandbreiten müssen Kundinnen und Kunden einen entsprechenden Tarif buchen. Interessierte können auf www.telekom.de/glasfaser prüfen, ob ihr Anschluss das höhere Tempo unterstützt. Alternativ helfen Beraterinnen und Berater in den Telekom Shops und Fachmärkten sowie an der kostenfreien Hotline (0800 330 1000).

Netz-News via WhatsApp

Die Deutsche Telekom informiert über einen WhatsApp-Kanal zum Ausbau und Betrieb des Mobilfunk- und Glasfasernetzes. Interessierte erhalten regelmäßig Neuigkeiten und Einblicke direkt aufs Smartphone. Um zum Kanal „Telekom Netzausbau“ zu gelangen, suchen und abonnieren WhatsApp-Nutzerinnen und -Nutzer diesen in der App über den Reiter „Aktuelles“. Wer keine Neuigkeiten verpassen möchte, sollte die Glocke im Kanal aktivieren.

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