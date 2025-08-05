Telekom Starkick – Fußball-Spektakel mit FC Bayern-Legenden.

Fußballfans können sich erneut auf ein einzigartiges Erlebnis freuen. Die Telekom veranstaltet bereits zum dritten Mal den „Telekom Starkick“. Mit dabei am 30. November 2025 im Telekom Dome sind erneut prominente FC Bayern-Legenden und Social Media-Stars. Champions-League-Sieger und Bayern-Ikonen wie Claudio Pizarro, Giovane Élber und Rafinha oder Weltmeister wie Paulo Sérgio stehen mit beliebten Social-Media-Stars auf dem Platz. Weitere Teilnehmer und die finalen Teams werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Die Telekom veranstaltet das Turnier erneut zugunsten sozialer Hilfsprojekte im Fußball.

„Der Telekom Starkick ist Fußball mit Herz – hautnah, leidenschaftlich und für den guten Zweck“, sagt Hiro Kishi, Sportsponsoring Deutsche Telekom. „Wo sonst kann man Champions-League-Siegern und Social-Media-Stars gleichzeitig begegnen?!“

Spannende Fußball-Action und einzigartige Unterhaltung

Vier prominent besetzte Teams kämpfen auf Kunstrasen mit Rundum-Bande um den Einzug ins Finale. Spannende Spiele, spektakuläre Tricks und beste Sicht von jedem Platz sind garantiert. Zudem verspricht das Turnier jede Menge Unterhaltung abseits des Spielfelds. Autogramme, Selfies, Meet & Greet – der „Telekom Starkick“ ist ein Erlebnis für die ganze Familie. Näher dran geht nicht. Oder wie Kommentator-Legende Wolff Fuss nach dem Starkick 2024 sagte: „Mein Highlight? Dass ich mit einem Grinsen rein und mit einem noch größeren Grinsen wieder rausgehe.“

Im vergangenen Jahr hoben die Bayern-Legenden den Starkick-Pokal stolz in die Höhe. Vor ausverkaufter Kulisse gewann das Team im Finale mit 3:0 gegen die Mannschaft „Komm Mit“. Ende November gilt es nun für das Gewinnerteam die Trophäe zu verteidigen.

Gemeinsam für den guten Zweck

Der „Telekom Starkick“ bleibt seinem sozialen Engagement treu. Die Erlöse des Events gehen an gemeinnützige Organisationen, die sich im Fußballumfeld für benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzen. In den vergangenen beiden Jahren konnte die Telekom jeweils 100.000 Euro spenden.

Jetzt Tickets sichern

Der Ticketverkauf startet mit einer exklusiven Early-Bird-Phase mit Karten ab 5 Euro. Das besondere Angebot gilt solange der Vorrat reicht. Tickets gibt es unter www.telekom.de/starkick25-tickets . Weitere Informationen zum Turnier finden Interessierte unter www.telekom.de/starkick25 .

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