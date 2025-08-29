Über 1.650 Nachwuchskräfte neu bei der Telekom

Die Deutsche Telekom begrüßt zum 1. September mit dem neuen Ausbildungs- und Studienjahr und bundesweit über 1.650 Auszubildende und Duale Studierende neu im Unternehmen. Mit einer Gesamtzahl von voraussichtlich rund 5.400 Auszubildenden und Dual Studierenden im Ausbildungsjahr 2025/2026 gehört die Deutsche Telekom weiterhin zu einem der größten Ausbilder Deutschlands.

Damit setzt die Telekom ein Zeichen. Laut Studien ist eine der größten Sorgen von Berufseinsteigern, dass Künstliche Intelligenz ihren Job zukünftig ersetzt.

Birgit Bohle, Vorständin für Personal und Recht: „Menschliche Intelligenz bleibt unverzichtbar – gerade im Zusammenspiel mit Künstlicher Intelligenz. Deshalb setzen wir bei der Telekom weiter konsequent auf Ausbildung.“

Deutsche Telekom ist als Arbeitgeber bei den Jungen weiter begehrt

Die jungen Talente profitieren von dem seit zwei Jahren erfolgreich etablierten „New Recruiting“. Mit dem modernen Auswahlverfahren wird die Besetzung der Ausbildungs- und dualen Studienplätze noch effektiver gestaltet.

Seit der Einführung des neuen Recruiting-Prozesses im Jahr 2024 haben bereits mehr als 50.000 Bewerbende teilgenommen. Für das Jahr 2025 haben sich über 26.700 Interessierte beworben, was im Vergleich zum Vorjahr einen neuen Rekord darstellt. Die Telekom wird voraussichtlich das zweite Jahr in Folge alle Ausbildungs- und Studienplätze besetzen.

Ein integraler Bestandteil des neuen Recruitings ist die sogenannte „offene Bewerbung“. Dieses Format richtet sich besonders an junge Menschen, die sich beruflich noch nicht festgelegt haben und eine individuelle Beratung wünschen. Bis heute haben über 4.400 Bewerbende diese Möglichkeit genutzt. Besonders bemerkenswert ist der höhere Frauenanteil bei den offenen Bewerbungen, der mit 31 Prozent deutlich über dem im regulären Bewerbungsverfahren liegt.

Leiterin Nachwuchskräfteentwicklung, Marina Kuttig: „Diversität ist für uns kein Schlagwort, sondern gelebte Praxis. Unterschiedliche Perspektiven und Hintergründe machen uns stärker, gerade in der Ausbildung. Wir wollen jungen Menschen unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder Bildungsweg die Chance geben, ihre Talente bei uns einzubringen und weiterzuentwickeln. Gerade im IT-Bereich ist der Anteil von Frauen nach wie vor gering. Umso wichtiger ist es uns, junge Frauen für technische Berufe zu begeistern und ihnen die passenden Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten.“

Zur Steigerung der Passgenauigkeit setzt die Telekom zudem auf eine erweiterte Berufsorientierung, dem „Best Fit“. Mit diesem Ansatz wird die individuelle Passung basierend auf den persönlichen Interessen und Stärken ermittelt. Über 500 Bewerbende konnten bereits dank gezielter Beratungen in alternative und besser passende Berufsbilder in die Ausbildung bzw. ins Studium eingestellt werden.

Das neue Auswahlverfahren wirkt sich auch auf die Qualität der Bewerbendenauswahl aus: Die Zahl der Kündigungen während der Probezeit ist sowohl bei Auszubildenden als auch bei dual Studierenden spürbar gesunken – ein klares Indiz für die Treffsicherheit des Verfahrens.

Darüber hinaus überzeugt das Recruiting durch deutlich verkürzte Entscheidungszeiten. Die sogenannte „Time2Hire“, also die Dauer vom Online-Test bis zur Zusage, konnte fast halbiert werden. Heute dauert der gesamte Prozess durchschnittlich nur noch 22 Tage für Auszubildende und 33 Tage für dual Studierende. Bei einer Umfrage haben die Interessenten dies als wichtiges Kriterium genannt.

Fit4Future – Ganzheitliche Nachwuchsförderung bei der Telekom

Mit Fit4Future hat die Telekom ein innovatives Programm entwickelt, das Auszubildenden und Dual Studierenden hilft, ihren (Berufs-)Alltag mit mehr Leichtigkeit, Optimismus und Selbstvertrauen zu meistern. Seit März 2025 bietet das konzernweite Programm interaktive Sessions zu vier Schwerpunktthemen: Mental Health, Finanzen, Medienkompetenz und Mindset. Dabei vermittelt Fit4Future praxisnahe Strategien, die gezielt auf die Lebensrealität junger Menschen abgestimmt sind.

Birgit Bohle: „Wir erleben gerade, dass junge Menschen verunsichert sind – sei es durch gesellschaftliche Polarisierung, mentale Belastungen oder Fragen rund um ihre finanzielle Zukunft. Viele bringen Sorgen mit in ihren Berufsstart, die über den Arbeitsplatz hinausgehen. Mit Fit4Future will die Telekom nicht nur ausbilden, sondern auch ermutigen, stärken und langfristig binden. Als Arbeitgeber übernehmen wir so Verantwortung – für die jungen Menschen und für die Gesellschaft.“

Der Bedarf an einem solchen Programm wurde im engen Austausch mit den Nachwuchskräften ermittelt: Neben den fachlichen Anforderungen stellen persönliche Herausforderungen wie mentale Belastungen, finanzielle Unsicherheit und der reflektierte Umgang mit digitalen Medien für die jungen Talente große Hürden dar. Die Telekom nimmt sich dieser Herausforderung an, indem sie nicht nur fachliche Qualifikation, sondern auch die Förderung von Resilienz, Selbstwirksamkeit und Zukunftsoptimismus in den Mittelpunkt stellt.

Die Telekom hat das klare Ziel, das führende digitale Telekommunikationsunternehmen („Leading Digital Telco“) zu werden. Dafür benötigt das Unternehmen besonders Experten in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Automatisierung sowie Data Science und Analytics. Dabei setzt die Telekom einen Schwerpunkt in die Entwicklung von Nachwuchskräften und nimmt als einer der größten Ausbildungsbetriebe Deutschlands eine besondere Verantwortung wahr.

Breites Ausbildungs- und Studienangebot

Die Deutsche Telekom bietet Ausbildungsplätze in zahlreichen Berufen an, darunter:

Fachinformatiker*in für Anwendungsentwicklung

Fachinformatiker*in für Systemintegration

IT-System-Elektroniker*in

Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement

Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel

Kaufmann/Kauffrau für Digitalisierungsmanagement

Duales Studium in verschiedenen IT- und Wirtschaftsfächern

Ergänzend zu den vielfältigen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten stellt die Telekom ihren Nachwuchskräften ein breites Spektrum an zusätzlichen Lernangeboten zur Verfügung. Sie verbinden praxisnahes Wissen aus technischen wie kaufmännischen Bereichen und runden die Ausbildung bzw. das Studium ab. Inhaltlich zählen dazu auch aktuelle Zukunftsthemen wie KI, die in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen haben.

Weitere Informationen zur Ausbildung und zum Studium bei der Telekom sind auf unserer Karriereseite zu finden. Ab Oktober gibt es hier auch ergänzende Informationen zum Fit4Future-Programm.

Jetzt für 2026 bewerben!

Auch im nächsten Jahr stellt die Telekom wieder bundesweit Ausbildungs- und Studienplätze zur Verfügung: www.telekom.com/de/karriere

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil