Handynutzung beim Oktoberfest weiter auf Rekordniveau

Das Wetter in der ersten Wiesn-Woche war kalt und regnerisch. Der Handynutzung hat das nicht geschadet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist der Datenverkehr im Mobilfunknetz der Telekom um über zehn Prozent gestiegen. Und dass, obwohl weniger Nutzer eingebucht waren als 2024. Erfreulich: Es gibt praktisch keine Gesprächsabbrüche. Die Zahl der sogenannten „Call Drops“ liegt bei gerade einmal 0,25 %. Fun Fact: In der ersten Woche haben die Franzosen die Italiener vom Platz 3 beim „Gäste-Ranking“ verdrängt. Auf Platz 1 und 2 sind weiterhin Amerikaner und Österreicher. Aber die Italiener holen sicher wieder auf. Traditionell gehört das zweite Wiesn-Wochenende den Gästen aus bella Italia. Die meistgenutzte Social-Media-App bleibt - wie am Wochenende - mit weitem Abstand Instagram.

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